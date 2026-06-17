Heinäluoma vaikutusvaltaisin suomalainen europarlamentaarikko
8.7.2026 18:13:14 EEST | Eero Heinäluoma | Tiedote
Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimmat jäsenet on jälleen listattu tuoreessa tutkimuksessa. Tulosten mukaan Eero Heinäluoma (sd.) on vaikutusvaltaisin suomalainen europarlamentaarikko. Hän on sijalla 20. kaikkien 720 europarlamentaarikon vertailussa. Sijoitusta voi pitää erinomaisena tuloksena suomalaiselle poliitikolle.
Listauksen kärjessä olivat suurten maiden keskeiset edustajat, kuten parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber (Saksa), sekä toiseksi suurimman S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe García Pérez (Espanja).
"Olihan tämä tulos hieno alku uudelle parlamenttikaudelle. Tuntuu hyvältä, että pienestäkin jäsenmaasta tulevat mepit saavat tunnustusta työstä. Oma lupaukseni äänestäjille on ollut toimia suomalaisten puhemiehenä Euroopan parlamentissa ja tämä tulos antaa kyllä uudellekin kaudelle puhevaltaa", Heinäluoma kuvaa tunnelmia.
Talous- ja verotusasioissa hänet arvioitiin kymmenen vaikutusvaltaisimman edustajan joukkoon. Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa Heinäluoma on työskennellyt tällä kaudella esimerkiksi arvopaperistamista ja pääomamarkkinoita koskevien isojen lainsäädäntöpakettien parissa. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa Heinäluoma on parlamentin pääneuvottelija uuden digitaalista yrityslompakkoa koskevan lainsäädännön valmistelussa.
Edellisen kerran edustajien vaikutusvaltaa arvioitiin vuonna 2024, jolloin Heinäluoma oli sijalla 25. Suomalaisista europarlamentaarikoista sadan vaikutusvaltaisimman joukkoon pääsivät tällä kertaa myös Aura Salla (kok.) sijalla 80 ja Elsi Katainen (kesk.) sijalla 91.
EU Matrix julkaisee säännöllisesti Euroopan parlamentin jäsenten työn vaikuttavuutta arvioivan MEP Influence Index -tutkimuksen, jossa europarlamentaarikoita arvioidaan politiikan sektoreittain sekä yleisellä tasolla. Indeksi perustuu europarlamentaarikkojen eri tehtäviin, kuten asemaan poliittisessa ryhmässä ja lainsäädäntötyössä sekä sidosryhmäarvioihin ja menestykseen äänestystuloksissa.
Yhteyshenkilöt
Kimmo KäärmelahtiEuroparlamentaarikko Eero Heinäluoman kotimaan avustajaPuh:050 476 7776kimmo.kaarmelahti@eduskunta.fi
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