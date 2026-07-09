Acrobat Studio ja Acrobat KI -avustin: uuden sukupolven tekoälypohjainen tuottavuus – nyt suomeksi

SAN JOSE, Calif. – 08. heinäkuuta 2026 – Adobe laajentaa Acrobat Studion ja Acrobat KI -assistentin saatavuutta Suomessa. Tekoälyn tukemat tuottavuus- ja luovuusominaisuudet ovat nyt saatavilla suomeksi, joten käyttäjät voivat käyttää niitä omalla kielellään. Acrobat Studio yhdistää Adobe Acrobat Pron, Adobe Express Premiumin ja älykkään tekoälyn. Acrobat KI -apuri on saatavilla myös erillisenä lisäosana kaikille Adobe Acrobat -tuotteille (Acrobat Reader, Acrobat Standard ja Acrobat Pro) – joustava vaihtoehto niille, jotka haluavat käyttää tekoälyä tukevia toimintoja vain asiakirjoissa. Kummankin tarjouksen avulla PDF- ja Office-tiedostojen sisältämät tiedot saadaan nopeammin käyttöön, sisältö luodaan ja työnkulkua parannetaan.

Acrobat Studio ja Acrobat KI -assistentti ovat avainasemassa PDF:n kehittämisessä, joka on vakiinnuttanut asemansa tärkeille asiakirjoille sen jälkeen, kun Adobe 1993 esitteli sen maailmanlaajuisesti. Acrobat kehittyy siten johtavasta asiakirjahallintasovelluksesta, joka yhdistää asiakirja-analyysin, yhteistyön, tekoälypohjaisen tuottavuuden ja sisällön luonnin yhteen paikkaan. Adoben suomalainen kieliversio tuo tämän uuden työskentelytavan Euroopan markkinoille.

Acrobat Studio: AI-tuottavuus ja luovuus yhdessä ympäristössä

Acrobat Studio muuntaa tiedostot interaktiivisiksi Knowledge Hubeiksi. Mukautettavien tekoälyapureiden avulla käyttäjät voivat hakea tietoja, tiivistää sisältöä, saada suosituksia ja seurata vastauksia tarkoilla lähdetiedoilla. Sen jälkeen opittuja tietoja voidaan käsitellä Adobe Expressin luovilla työkaluilla.

Acrobat Studio yhdistää asiakirjojen analysoinnin ja muokkauksen luovuuteen ja integroi Adobe Express -työkalut ja -mallit sekä Adobe Fireflyn tukeman kuvanluonnin. Käyttäjät voivat luoda korkealaatuista sisältöä, kuten infografiikkaa, esityksiä, esitteitä tai sosiaalisen median viestejä suoraan tuloksistaan. Mukana ovat muun muassa Adobe Express Premium, ammattimaisesti suunnitellut mallit, brändisarjat ja Firefly-pohjaiset ominaisuudet, kuten teksti kuvasta kuvaan.

PDF Spaces

PDF Spaces on uusi tekoälytyötila Acrobat Studiossa, joka muuntaa PDF-tiedostot, verkkosivut ja muut tiedostot interaktiivisiksi kokoelmiksi. Käyttäjät voivat käyttää mukautettuja tekoälyavustimia tiedostojensa kanssa, koota tietoja, saada suosituksia, kehittää ideoita ja vahvistaa vastauksia tarkoilla lainauksilla ja lähdetiedoilla. Nämä ominaisuudet ovat nyt suomeksi käyttäjien saatavilla.

Tekoälyavustajat voivat ottaa käyttöön tiettyjä rooleja, kuten opettajan, analyytikon tai entertainerin. Käyttäjät voivat myös muokata ohjattuja toimintoja ja muokata niitä projektin tarpeiden mukaan. Kokonaiset PDF Spaces -tilaukset, mukaan lukien henkilökohtaiset tekoälyavustimet, voidaan jakaa kollegoiden, asiakkaiden tai komentosarjojen kanssa.

Käytännössä Acrobat Studio ja Acrobat KI -avustin tukevat erilaisia työ- ja jokapäiväisiä tilanteita

Liikemiehet voivat analysoida tiedostoja ja luoda niistä raportteja, analyysejä tai tarjouksia. Opiskelijat voivat organisoida tutkimusta, tehdä muistiinpanoja ja luoda tarkkoja lainauksia lähteistä. Kuluttajat voivat skannata ja vertailla sopimuksia, antaa tekoälyavustajien selittää tiedot ja allekirjoittaa ja lähettää asiakirjoja sähköisesti.

”Acrobat Studio on paikka, jossa parhaat työmme kohtaavat ja jossa yhdistyvät Acrobatin tuottavuus, Adobe Expressin luova voima ja tekoälyn arvo, jotta käyttäjät voivat työskennellä älykkäämmin ja nopeammin”, sanoo Document Product Groupin varatoimitusjohtaja Abhigyan Modi. ”Luomme PDF:n uudelleen modernille työmaailmalle, jotta käyttäjät voivat tehdä mitä tahansa Acrobatin avulla.”

Yritysten turvallisuus

Acrobat Studio ja AI-assistentti on suunniteltu läpinäkyvyyden, hallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta. Ne tarjoavat huippuluokan salauksen, turvallisen hiekkalaatikkoympäristön, täyttävät yritysten vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja tarjoavat keskitetyn käyttöönoton. Analysoidaan vain sellaisia asiakirjoja, jotka käyttäjät aktiivisesti valitsevat analysoitavaksi. Klikkaus lainausmerkit linkittyvät suoraan vastaaviin lähteisiin analysoiduissa asiakirjoissa.

Yritykset voivat myös käyttää Acrobat Studiota asiakastietojen, raporttien, muistioiden, sääntelypäivitysten tai käytäntöjen luonnosten yhdistämiseen, analysointiin ja muuntamiseen ammattimaiseksi sisällöksi.

Hinnat ja saatavuus

Acrobat Studio on nyt saatavilla suomeksi, ja se on ilmainen 7 päivän kokeilujakso. Alusta tarjoaa pääsyn Acrobat Pro-, PDF-Space-, AI-assistenttien ja Adobe Express Premium -ohjelmistoon. Jos haluat kokeilla AI-avustajaa, löydät ilmaisen kokeiluversion täältä. Sen avulla käyttäjät Suomessa voivat testata ja käyttää KI-assistentin ja Acrobat Studion keskeisiä ominaisuuksia suomeksi. Lisätietoja saatavuudesta, tarjouksista ja paikallisista ehdoista saat napsauttamalla tästä.

Korkean resoluution kuvamateriaali löytyy lehdistölaatikostamme.

Lisätietoja Acrobat Studiosta:

• Acrobat Studio kaikille

• PDF Spaces yleiskatsaus

• PDF Spaces toiminnassa