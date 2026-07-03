Rovaniemi säilytti ykköspaikkansa Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa
9.7.2026 09:43:58 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Rovaniemi nousi viime vuonna Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa ykköspaikalle ja tuoreessa rankingissa onnistui säilyttämään kärkipaikkansa. Hämeenlinna nousi toiseksi ja Oulu kolmanneksi. Samalla pääkaupunkiseudun kaupungit jäivät vertailun häntäpäähän: Vantaa sijoittui sijalle 24, Espoo 25 ja Helsinki 26. Kaupunkirankingissa arvioidaan 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta seitsemän eri mittarin avulla.
Rovaniemen ykkössija ei ole enää yksittäinen onnistuminen. Kaupunki nousi rankingin kärkeen viime vuonna ja kasvatti nyt edelleen eroaan muihin kaupunkeihin keräämällä selvästi eniten kokonaispisteitä.
”Useimpia rankingin kärkeen sijoittuvia kaupunkeja yhdistää tasainen suorittaminen eri osa-alueilla, mutta Rovaniemi tekee tässä poikkeuksen. Se kuuluu kärkikolmikkoon peräti viidessä seitsemästä mittarista. Rovaniemi on ykkönen vuokrakehityksessä ja kehitysnäkymissä, toinen arvonnousussa ja markkinaehtoisesti vuokralla asuvien osuudessa sekä kolmas vuokratuotossa. Näiden ansiosta se kerää selvästi eniten kokonaispisteitä ja on kiistaton ykkönen tämän vuoden rankingissa”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Karlssonin mukaan ranking kertoo samalla asuntosijoitusmarkkinan muutoksesta. Rankingin kärki on muuttunut nopeasti viime vuosina. Vielä vuonna 2022 listan kärjessä olivat Tampere, Turku, Vantaa ja Helsinki. Nyt kärkisijoja pitävät Rovaniemi, Hämeenlinna, Oulu, Kuopio ja Kokkola.
”Markkinan voisi tiivistää siten, että se palkitsee nyt tasapainoa kasvulupausten sijaan. Asuntosijoittamisen tuotto muodostuu monesta tekijästä, eikä arvonnousu yksin enää ratkaise. Vuokraustoiminnan sujuvuus sekä vakaa ja ennakoitavampi markkina painavat tällä hetkellä aiempaa enemmän”, Karlsson toteaa.
Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kaupunkikohtaisiin laskelmiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiajoista Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen, vuokralla asuvien osuuteen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin muutokset vuosien 2021–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.
Tiedotteen liitteistä löytyvät tarkemmat materiaalit Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingista. Tarkempia lisätietoja voi tiedustella ekonomisti Eemeli Karlssonilta.
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Yhteyshenkilöt
Eemeli KarlssonEkonomisti, Suomen Vuokranantajat ryPuh:044 283 6062eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
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Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 35 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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