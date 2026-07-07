Suomen vanhin Vuoristorata täyttää nyt 75 vuotta — tutkitusti miellyttävin huvipuistolaite

Suomen vanhin vuoristorata, ikiklassikko Vuoristorata juhlii syntymäpäiväänsä maanantaina 13.7.2026. Vuoristoradan syntymäpäiväviikonloppu 11.–13.7. on kauden kohokohta, jolloin huvipuistossa on tarjolla runsaasti ohjelmaa huippukeikoista taikuriin ja rock'n rolliin.

Vuoristoradan syntymäpäiväviikonloppu täyttyy riemusta

Vuoristorata avattiin Linnanmäellä kesällä 1951, ja siitä on sittemmin tullut huvipuiston kaikkien aikojen suosituin laite sekä keskeinen osa suomalaista huvipuistohistoriaa. Vuosittain Vuoristoradan kyytiin nousee 600 000–700 000 huvittelijaa. Linnanmäen Vuoristorata on yksi maailman kuudesta jäljellä olevasta vuoristoradasta, joissa jarrutuksesta vastaa edelleen oikea henkilö, jarrumestari.

Vuoristoradan 75-vuotissyntymäpäivää juhlistetaan tulevana viikonloppuna koko perheen ohjelmalla. Viikonloppuna Estradilla järjestetään perheen pienimmille suunnattu Skidit-disko, ja lauantain päätähtenä nähdään Nelli Matula. Sunnuntaina huvipuistoyleisölle tähtikeikan tarjoilee vuorostaan Elias Kaskinen. Maanantaina 13.7. juhlinta huipentuu Vuoristoradan viralliseen syntymäpäivään.

– Vuoristorata täyttää 75 vuotta vain kerran. Virallisena syntymäpäivänä 13. heinäkuuta juhlistamme merkkipaalua tanssiyhtye Sweet Jeena and Her Sweetheartsin johdolla. Yleisön yhteiseen onnittelulauluun vastaa myös päivänsankari itse yläilmoihin kaikuvin töräyksin. Kutsumme kaikki mukaan nauttimaan syntymäpäivätunnelmasta ja musiikista, jossa kuullaan vaikutteita aina countrysta ja jazzista 1950-luvun amerikkalaispoppiin ja rock'n'rolliin. Lisäksi Aluehupi-lippu sisältää syntymäpäivän kunniaksi myös Vuoristoradan kyydityksen niin monta kertaa, kuin vain innostuu laitteessa käymään, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.

Tutkimus kartoitti huvilaitteiden herättämiä tunteita

Turun PET-keskuksen tutkijat ovat selvittäneet yhteistyössä Linnanmäen kanssa, miltä huvittelu tuntuu kehossa ja mielessä. PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Tyksin yhteinen, valtakunnallinen tutkimuskeskus, jossa tehdään korkeatasoista tieteellistä tutkimusta elimistön toiminnasta, aineenvaihdunnasta ja biologiasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä näkyväksi huvilaiteajeluiden herättämät tunteet ja keholliset tuntemukset.



Turun PET-keskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan tuleva syntymäpäiväsankari, Linnanmäen Vuoristorata koetaankin huvipuistolaitteista miellyttävimpänä. Tutkimuksen mukaan kaikki Linnanmäen laitteet koettiin kuitenkin miellyttävinä ja iloa herättävinä, vaikka niiden synnyttämät tunteet ja keholliset kokemukset erosivatkin osittain toisistaan.

Turun PET-keskuksen järjestämään kenttätutkimukseen osallistui yhteensä 330 huvittelijaa, jotka arvioivat laiteajeluiden aikana kokemiaan tunteita sekä sitä, missä kohtaa kehoa tuntemukset tuntuivat. Mukana tutkimuksessa olivat Kingi, Taiga, Swingi, Vuoristorata, Viikinkilaiva, Kyöpelinvuoren hotelli, Rinkeli, Keinukaruselli ja Maisemajuna. Lisäksi 30 osallistujaa tarkasteli laiteajeluista kuvattuja POV-videoita Turun yliopiston PET-keskuksessa, jossa laitekokemusten herättämiä aivovasteita tutkittiin myös laboratorio-olosuhteissa.

Heinäkuussa julkaistut alustavat tutkimustulokset osoittavat, että eri laitteet tarjoavat keskenään erilaisia elämyksiä. Taiga koettiin kiihdyttävimmäksi ja yllättävimmäksi laitteeksi. Kingi nousi puolestaan esiin jännittävimpänä ja eniten vatsanpohjaa nipistävin laitteena. Vuoristorata arvioitiin miellyttävimpiä tuntemuksia aiheuttavaksi, kun taas Maisemajuna koettiin rauhallisimpana ja vähiten pelottavana laitteena. Kyöpelinvuoren hotellin ajelu aiheutti poikkeuksellisesti tuntemuksia lähes koko kehossa.



Tutkimuksen alustavien tulosten perusteella huvipuistossa huvittelu tuntuu sekä kehossa että mielessä, ja eri laitteet tarjoavat erilaisia mutta iloa tuottavia, positiivisia elämyksiä.

– On kiinnostavaa nähdä, miten paljon iloa laiteajelut antavat. Tutkimus tekee näkyväksi kokemukset, jotka huvittelijat usein tunnistavat itsekin, mutta joita on vaikea pukea sanoiksi, Linnanmäen laitteista vastaava palvelujohtaja Niina Häkkinen kommentoi tutkimuksen alustavia tuloksia.



Turun PET-keskuksen johtajan Juhani Knuutin mukaan tutkimus on erinomainen esimerkki monitieteisestä tutkimuslinjasta, jota PET-keskuksessa on toteutettu alusta asti.

– Linnanmäki on tarjonnut tutkijoille ainutlaatuisen ympäristön sen tutkimiseen, missä huvi aidosti tuntuu. Pyrimme hyödyntämään lääketieteellisiä mittauksia ja kuvantamista erilaisten tieteellisten kysymysten ratkaisemiseen myös lääketieteen ulkopuolella, kuten psykologiassa ja muissa ihmistieteissä, Turun PET-keskuksen johtaja, professori Juhani Knuuti sanoo.

Vuoristoradan 75-juhlavuosi näkyy Vuoristoradan ympäristössä läpi kauden. Uudistetulla sisääntuloalueella voi tutustua Vuoristoradan historiaan muistoesineiden, tarinoiden ja henkilöiden kautta. Lisäksi radan sisäpuolelle avattu uusi terassi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata laitetta näkökulmasta, jota ei aiemmin ole päässyt kokemaan.



Vuoristoradan syntympäiväviikonloppua juhlitaan puistossa 11.-13.7.2026.