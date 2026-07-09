Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksen tarkkailuohjelmaa päivitetään Natura-alueen osalta
15.7.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirastossa on vireillä Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen Natura-aluetta koskeva tarkkailusuunnitelma.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.7.2025 antamallaan lupapäätöksellä 95/2025 määrännyt Boliden Kevitsa Mining Oy:n toimittamaan 31.12.2025 mennessä ELY-keskuksen (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto) hyväksyttäväksi erillisen vaikutustarkkailusuunnitelman Koitelaisen Natura-alueella tehtävästä tarkkailusta, jolla selvitetään toiminnan vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin. Boliden Kevitsa Mining Oy on toimittanut suunnitelman Lapin ELY-keskukselle 31.12.2025. Suunnitelmaa on sen jälkeen täydennetty ja päivitetty Natura-aluetta koskeva tarkkailusuunnitelmaesitys on toimitettu Lupa- ja valvontavirastolle 2.6.2026.
Tarkkailusuunnitelma liitteineen on nähtävillä 15.7.– 31.8.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Lisäksi kuulutus on julkaistu Sodankylän kunnan verkkosivuilla. Kuulutusasiakirjasta löytyvät ohjeet muistutuksen tekemistä varten.
Lisätietoja
ympäristöasiantuntija Jenni Moilanen, p. 0295 255 261 ja
ylitarkastaja Juha-Pekka Hämäläinen, p. 0295 255 213 (10.8.2026 alkaen)
etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto, ympäristönsuojeluviranomainen
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