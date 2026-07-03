Tuotantotapa-analyysien avulla kymmenien miljoonien hyödyt hyvinvointialueelle
9.7.2026 15:25:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Kun hyvinvointialueiden on samanaikaisesti hillittävä kustannuksia, parannettava palveluiden laatua ja vastattava kasvavaan palvelutarpeeseen, päätöksenteon on perustuttava aiempaa vahvempaan tietoon. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VAKE) tuotantotapa-analyysit ovat nousseet strategiseksi työkaluksi, jonka avulla uudistetaan palvelurakennetta, rakennetaan entistä vaikuttavampia palveluja ja tunnistetaan miljoonaluokan kehittämispotentiaalia. Tähän mennessä analyyseilla on saavutettu jo noin 10 M€ kustannusvaikuttavuus.
Talouden tasapainottaminen yhdistetään usein palvelujen leikkaamiseen. VAKEssa ratkaisuja on kuitenkin haettu kehittämällä palvelujen tuotantotapoja, työn sujuvuutta ja palveluketjujen toimivuutta. Tuotantotapa-analyysit ovat osoittaneet, että merkittäviä hyötyjä voidaan saavuttaa parantamalla palvelujen vaikuttavuutta ja kohdentamalla resurssit sinne, missä ne tuottavat eniten hyötyä asiakkaille.
Tuotantotapa-analyysit tuottavat konkreettisia suosituksia palvelujen vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä. Analyyseissä vertaillaan esimerkiksi hyvinvointialueen omaa tuotantoa, ostopalveluja ja palveluseteleitä sekä arvioidaan niiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. VAKEn mallissa tuotantotapa-analyysien sisältöä laajennetaan yksikertaisesta yksikkökustannuksiin perustuvasta vertailusta (make or buy) laajempaan palvelutuotannon syväymmärrykseen, jossa toimialojemme vahva substanssiosaaminen yhdistetään laaja-alaiseen analytiikkaosaamiseen.
Analyysien perusteella on tunnistettu jopa 50 miljoonan euron säästöpotentiaali, josta noin 10 miljoonaa euroa on jo toteutunut. Palvelujen laatu ei ole heikentynyt, vaan säästöt ovat syntyneet kohdentamalla resursseja aiempaa tarkoituksenmukaisemmin asiakkaiden hyväksi.
Tuotantotapa-analyyseillä tärkeä rooli VAKEn uudistusohjelmassa
Palveluohjaus on yksi VAKEn uudistusohjelman keskeisistä kehittämisteemoista, ja sitä kehitetään yli palvelu- ja asiakasryhmärajojen.
”Kustannusvaikuttava palveluohjaus on yleisen tuottavuuden ohella tärkeimpiä VAKEn kustannusrakenteeseen vaikuttavia tekijöitä, joten se näkyy vahvasti myös tuotantotapa-analyysiemme sisällössä”, järjestämisen tuen päällikkö Anni Toppila kertoo.
Tuotantotapa-analyysiä käytettiin esimerkiksi arvioitaessa vanhusten ympärivuorokautiseen asumiseen liian aikaista ohjautumista hetkellisen toimintakyvyn laskun seurauksena sekä arviointi- ja kuntoutusyksikön perustamisen kustannusvaikuttavuutta. Analyysi tarjosi kattavan näkymän yksikkökustannuksiin, asiakasvirtoihin, paikkatarpeeseen, vaikuttavuustavoitteisiin sekä ratkaisun kokonaistaloudellisuuteen. Asiakkaille muutos merkitsi sujuvampaa palveluketjua sairaalasta kotiin sekä lisävuosia kotona oikeampien palvelujen piirissä. Hyvinvointialueellemme tuloksena oli miljoonien eurojen kustannusvaikuttavuus.
"Tuotantotapa-analyysit eivät ole vain analytiikkaa. Ne ovat johtamisen väline, joiden avulla voimme kohdentaa resurssit sinne, missä niillä saavutetaan suurin vaikuttavuus sekä asiakkaille että taloudelle”, järjestämisen tuen johtaja Nina Linja tiivistää.
Kehittämisen työkalu myös tulevaisuudessa
Tuotantotapa-analyysit ovat vakiintuneet VAKEssa strategisen johtamisen työkaluksi. Niiden avulla tarkastellaan kustannusten lisäksi palvelujen laatua, vaikuttavuutta, asiakastarpeita ja tulevaisuuden palvelurakennetta. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen merkittävä palveluiden uudistamiseen liittyvä päätös perustuu mahdollisimman vahvaan tietoon.
"Tuotantotapa-analyysien arvo syntyy siitä, että niiden avulla tunnistetaan parhaat kehittämiskohteet ja tuotetaan tietoa, jonka pohjalta palveluita voidaan uudistaa suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti", Linja sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Nina LinjaJärjestämisen tuen johtajaPuh:050 302 5195nina.linja@vakehyva.fi
Anni ToppilaJärjestämisen tuen päällikköPuh:040 358 6148anni.toppila@vakehyva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
VAKElle 1,5 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen3.7.2026 14:56:27 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) sai 1 540 600 euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuusmallien kehittämiseen hankkeeseen VAKE Omatiimi 2.0 – Jatkuvuus, Johtaminen & Moniammatillisuus.
Aluehallitus päätti uusien yksiköiden perustamisesta – Tikkurilaan uusi korvaushoitoyksikkö16.6.2026 12:56:11 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus päätti 16.6.2026 kokouksessaan muun muassa perustaa uudet yksiköt vammaisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sekä työ- ja päivätoimintaan. Lisäksi Tikkurilaan perustetaan uusi korvaushoitoyksikkö, jossa yhdistyvät myös matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysneuvontapalvelut suonensisäisiä huumeita käyttäville asiakkaille.
Områdesfullmäktige godkände bokslutet och behandlade utvärderingsberättelsen15.6.2026 21:15:30 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets områdesfullmäktige sammanträdde måndag den 15.6. 2026. Sammanträdets mest centrala frågor var godkännandet av 2025 års bokslut och behandlingen av utvärderingsberättelsen. Dessutom granskade områdesfullmäktige situationen på välfärdsområdets ekonomi och verksamhet med delårsrapporten, behandlande utredningen gällande funktionshinderservice samt andra aktuella frågor.
Aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja käsitteli arviointikertomuksen15.6.2026 21:15:30 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui maanantaina 15.6.2026. Kokouksen keskeisimmät asiat olivat vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen ja arviointikertomuksen käsittely. Lisäksi aluevaltuusto tarkasteli hyvinvointialueen talouden ja toiminnan tilannetta osavuosikatsauksen kautta, käsitteli vammaispalveluja koskevaa selvitystä sekä muita ajankohtaisia asioita.
Pelastuslautakunta päätti uusista viroista ja myönsi avustuksia12.6.2026 10:08:26 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 11.6.2026 pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita, talouden ja toiminnan seurantaa sekä teki päätöksiä avustuksista ja uusien virkojen perustamisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme