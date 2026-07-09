Kokoomuksen Sarkomaa: Naisten terveysstrategia on valtava tasa-arvoloikka
9.7.2026 12:30:56 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansallisen naisten terveysstrategian valmistelu on merkittävä tasa-arvoteko, joka korjaa pitkään jatkunutta vinoumaa terveyden tutkimuksessa ja hoidossa, arvioi kokoomuksen kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa. Strategian tavoite vahvistaa naisten terveyttä ja työkykyä sekä edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia.
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on käynnistänyt kansallisen naisten terveysstrategian valmistelun. Strategia vastaa vakavaan ongelmaan: naisten terveydestä tiedetään edelleen vähemmän, sitä tutkitaan vähemmän ja hoidetaan vähemmän kuin miesten terveyttä. Tämä näkyy esimerkiksi vaihdevuosien, gynekologisten terveysongelmien ja kansansairauksien alidiagnosointina sekä siitä johtuvina viiveinä hoidon saamisessa.
– Naisten terveysstrategia on valtava tasa-arvoloikka. Laaja-alainen strategia kokoaa yhteen tietoa naisten terveydestä ja auttaa löytämään ratkaisuja, joilla voimme vahvistaa naisten hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä koko elämänkaaren ajan, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa huomauttaa, että lääketieteellinen tutkimus on pitkään perustunut pääosin miehillä tehtyihin tutkimuksiin, ja tämä näkyy edelleen hoidossa. Esimerkiksi naisten sydäninfarkti jää miehiä useammin tunnistamatta oireiden erilaisuuden vuoksi.
– Naisten terveysongelmien alidiagnosointi ei ole ongelma vain terveydenhuollossa, vaan sillä on suora vaikutus työhyvinvointiin, työuriin ja koko yhteiskunnan kantokykyyn. On korkea aika, että tähän vakavaa epätasa-arvoon puututaan määrätietoisesti, Sarkomaa toteaa.
Sarkomaan mukaan hallitus on tehnyt vaikeasta taloustilanteesta huolimatta useita merkittäviä päätöksiä naisten terveyden edistämiseksi. Endometrioosin Käypä hoito -suosituksen laatimiseen on osoitettu rahoitus, gynekologikäyntien Kela-korvauksia on korotettu ja hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset palautettu. Lisäksi vaihdevuosioireiden hoitoa on vahvistettu työterveyshuollossa, kuukautissuojien arvonlisäveroa alennettu ja omalääkäri–omahoitajamallia edistetty hyvinvointialueilla.
– On tärkeää, että pääministeri Orpon kaudella olemme määrätietoisesti vieneet eteenpäin naisten terveyttä parantavia uudistuksia. Myös omalääkäri–omahoitajamalli vahvistaa naisten kokonaisvaltaista terveyttä mahdollistaen hoidon jatkuvuuden ja pitkäjänteisen hoitosuhteen, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaan mukaan seuraava tärkeä askel on rintasyöpäseulontojen laajentaminen Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti koskemaan 46–74-vuotiaita naisia nykyisen 50–69 vuoden ikärajan sijaan. Tutkimusten mukaan seulontojen laajentaminen on kustannusvaikuttava keino havaita syöpä aiemmin, parantaa ennustetta sekä vähentää hoitokustannuksia ja ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä.
– Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti ansiokkaasti tärkeän työn kansallisen naisten terveysstrategian valmistelussa. On välttämätöntä, että työ etenee suunnitellusti. Strategian on määrä valmistua vuoden 2027 alussa. Sen tulee muodostaa vahva perusta myös seuraavan hallituksen työlle. Yhdenvertainen terveydenhuolto vahvistaa kansanterveyttä, tasa-arvoa, työkykyä ja talouskasvua, Sarkomaa sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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