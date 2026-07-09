Kokoomuksen Sarkomaa: Naisten terveysstrategia on valtava tasa-arvoloikka

Kokoomuksen Kilpi: Kirjallisuus takaisin äidinkielen opetuksen ytimeen 6.7.2026 07:03:00 EEST | Tiedote

Kokoomus haluaa vahvistaa kirjallisuuden asemaa peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden ymmärtämisen on oltava oppiaineen selkeä ydin. Heinäkuun 6. päivänä vietetään Eino Leinon sekä runon ja suven päivää. Kieli on sivistyksen, ajattelun, tunteiden ja yhteisen kulttuurin perusta.