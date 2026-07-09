Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

Terveydenhuollon tekstiviestipalautteita kertyi lähes 24 000. Näiden palautteiden NPS oli 71.

- Haluan kiittää jokaista ammattilaistamme hyvästä työstä asiakkaidemme ja potilaidemme hyväksi. Asiakaspalaute kertoo, että kohtaamme ihmiset ystävällisesti, ammattitaitoisesti ja välittäen. Vaikka arki voi olla kiireistä ja muutoksia on paljon, asiakkaamme kokevat saavansa apua ja tulevansa kohdatuksi. Siitä kuuluu kiitos jokaiselle hyvinvointialueen työntekijälle, sanoo va raportointi- ja analytiikkajohtaja Petri Kivinen.

Asiakaspalaute ohjaa palvelujen kehittämistä

Keski-Suomen hyvinvointialue sai tammi–kesäkuussa lähes 22 600 avointa asiakaspalautetta. Palautteista 81 prosenttia oli myönteisiä, 4 prosenttia neutraaleja ja 15 prosenttia kielteisiä.

Myönteisissä palautteissa korostuivat henkilöstön ammattitaito, ystävällinen palvelu, hyvä kohtaaminen sekä hoidon ja palvelun laatu. Kiitosta saivat myös sujuva ajanvaraus ja digitaaliset palvelut. Kehittämistä asiakkaat toivoivat erityisesti ajanvaraukseen, odotusaikoihin, palvelun sujuvuuteen ja asiakaskohtaamisiin.

Palautteita hyödynnetään aktiivisesti palvelujen kehittämisessä. Niiden pohjalta on parannettu muun muassa kohtaamista, viestintää, yksityisyyden toteutumista sekä takaisinsoittoihin ja kuljetuspalveluihin liittyviä käytäntöjä. Myös henkilöstön ideaboksi ja sosiaalinen raportointi tuovat kehittämiseen arvokkaita havaintoja arjen työstä.

Kehittämistyö näkyy jo palveluissa. Neuvolan keskitetty puhelinpalvelu on helpottanut ajanvarausta ja saanut asiakkailta hyvää palautetta. Digitaalisten palvelujen teknisiä haasteita ratkaistaan asiakasviestinnän kehittäjäryhmässä. Omahoitaja- ja omalääkärimallin sekä ammatinharjoittajamallin laajeneminen vahvistavat hoidon jatkuvuutta, ja kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja on kevään aikana saatu lyhennettyä merkittävästi. Vuoden alussa käynnistynyt Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke puolestaan vahvistaa iäkkäiden yhteisöllisyyttä.

– Jokainen palaute ja idea on meille arvokas. Myös yksittäiset havainnot auttavat kehittämään palveluja entistä sujuvammiksi, asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen toteaa.

Kevään terveysasemakyselyn tulokset saadaan syksyllä

Toukokuussa sosiaali- ja terveysasemilla asioineilla oli mahdollisuus vastata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden vuoden välein toteutettavaan terveysasemakyselyyn. Keski-Suomessa vastauksia saatiin lähes 830.

– THL julkaisee terveysasemakyselyn tulokset syksyn aikana ja tiedotamme tällöin sekä Keski-Suomen tuloksista että vertailutuloksista muuhun Suomeen. Lämmin kiitos terveysasemakyselyyn vastanneille antamastanne ajasta, toteaa asiantuntija Mari Kokkonen.

Sairaala Novassa kerätty hoitotyön potilaspalaute erittäin myönteistä

Sairaala Novassa toukokuussa kerättyyn hoitotyön potilaspalaute –kyselyyn saatiin reilu 200 vastausta. Saatu palaute oli pääosin erittäin myönteistä, kuten myös maaliskuun tuloksissa. Esimerkiksi 93 % vastanneista kokivat hoitajan kohdelleen heitä hyvin ja 90 % hoitajan ja lääkärin toimineen hyvin yhdessä hoitoon liittyvissä asioissa. Avoimissa palautteissa kiitosta annettiin eri yksiköiden hoitajille ja koko hoitotiimeille muun muassa hyvästä ja sujuvasta hoidosta sekä ystävällisestä palvelusta. Hoitotyön potilaspalautteen ajantasaiset tulokset löytyvät Hoitotyön potilaspalaute -verkkosivuilta. Seuraava hoitotyön potilaspalaute kerätään viikolla 35.

Asiakastyytyväisyys esiin

Keski-Suomen hyvinvointialueen Asiakastyytyväisyys -verkkosivuille nostetaan asukkaiden ja eri sidosryhmien nähtäville NPS-tiedot edellisen 30 päivän ajalta koko Keski-Suomen hyvinvointialueelta sekä palveluittain.

Jos NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella suurimman osan asiakkaista suosittelevan palvelua. NPS 0-49 on hyvä, 50–69 on erittäin hyvä ja yli 70 erinomainen.

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