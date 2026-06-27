​​Rovaniemelle uusi ABC-liikennemyymälä – avaus kesällä 2027​

– Olemme iloisia päästessämme toteuttamaan asiakkaiden pitkään toivoman palvelukokonaisuuden. Olemme etsineet sopivaa sijaintia Rovaniemellä lähes 20 vuoden ajan. Hanke on meille erittäin merkityksellinen, sillä Lapin alueen matkailu kasvaa voimakkaasti ja palveluille on yhä enemmän kysyntää, sanoo Osuuskauppa Arinan ABC-liikennekaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Uutta ABC Liikennemyymälää odotetaan innolla koko ketjussa.

– Rovaniemen ABC on tärkeä vahvistus ketjun palveluverkostoon Pohjois-Suomessa. Asemasta rakentuu alueelle ensiluokkainen tauko- ja kohtaamispaikka, jossa niin sujuva ja helppo asiointi kuin rentoutuminen ja viihtyminen kulkevat käsi kädessä. ABC:n tutut palvelut tulevat Rovaniemelle täydentymään parhaillaan kehitteillä olevilla uusilla konsepteilla, iloitsee SOK Liikennekaupan johtaja Harri Tuomaala.

Uusi ABC-liikennemyymälä tarjoaa asiakkaille kattavat palvelut helposti saavutettavassa sijainnissa. Uusi ABC sijoittuu Alakorkalontielle, noin kaksi kilometriä ennen Rovaniemen Prismaa Kemistä päin tullessa. Samalla paikalla palveli aiemmin Neste Reissumies. Toimipaikan palveluihin kuuluvat muun muassa polttoaineen jakelu, sähköautojen latausmahdollisuus, kahvila- ja ravintolapalvelut, Hesburger Drive-in, marketvalikoima sekä autoilijan tarvitsemat arjen tuotteet ja palvelut.

Perheiden ja matkailijoiden viihtyvyyteen panostetaan muun muassa leikkipaikalla, terassilla, kokoustilalla sekä lemmikkiystävällisillä palveluilla. Rovaniemen Prisman yhteydessä sijaitsevat ABC Carwash -autopesuasema, ABC-lataus sekä ABC-mittarikentät jatkavat toimintaansa nykyisillä paikoillaan.

– Liikenteen käyttövoimat ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti. Pohjoisen matkailijamäärien kasvaessa sujuvat, monipuoliset ja vastuulliset palvelut ovat entistä tärkeämpiä. Uusi ABC vastaa tähän kehitykseen tarjoamalla sekä perinteiset polttonestepalvelut että kattavan sähköisen liikenteen latausinfrastruktuurin, Peltoniemi toteaa.

ABC Rovaniemen arkkitehtisuunnittelusta vastaa PAVE Arkkitehdit Oy ja sisustuksesta Promakers suunnittelutoimisto. Suunnittelussa korostuu paikallisuus ja pohjoinen sijainti modernilla tavalla.

Faktoja ABC Rovaniemestä