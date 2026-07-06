Uudenmaan elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
9.7.2026 14:20:01 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Uudenmaan elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja on irtisanonut yhteensä 7 henkilöä.
Uudenmaan elinvoimakeskuksessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä toukokuun alussa. Neuvotteluesityksen mukaan yt-neuvottelut olisivat voineet johtaa enimmillään 8 henkilön irtisanomiseen. Neuvotteluiden myötä irtisanomisten määrää saatiin vähennettyä ja työnantaja on neuvotteluiden jälkeen joutunut irtisanomaan yhteensä 7 henkilöä.
Neuvottelut käytiin valtion yt-lain säännösten mukaisesti. Neuvotteluvelvoite katsottiin täytetyksi, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työnantajan selvitys on annettu henkilöstöjärjestöjen JUKO ry:n, Pro ry:n ja JHL ry:n edustajille.
Yhteistoimintaneuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion tuottavuusohjelman mukaisiin säästötoimenpiteisiin, minkä vuoksi viraston toimintaa tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevaa toimintamenomäärärahaa.
Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Uudenmaan elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät kuitenkaan riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027 nykyisellä kulurakenteella ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ja suunnitelmilla.
Yhteistoimintaneuvottelujen peruste on sekä taloudellinen että tuotannollinen, koska kulurakenteen sopeuttaminen ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttää myös muutoksia mm. tehtäviin, toimintoihin ja resurssien uudelleen järjestelyyn.
Yhteistoimintaneuvottelut on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Toisessa vaiheessa on käyty 19.5.2026 päättyneet virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut Uudenmaan elinvoimakeskuksessa.
Työnantaja tukee irtisanottavia ja työyhteisöä muutoksessa.
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Yhteyshenkilöt
Petri Knaapinen
ylijohtaja, Uudenmaan elinvoimakeskus
p. 0295 021 076
petri.knaapinen@elinvoimakeskus.fi
Janne Kesälahti
hallintojohtaja, KEHA-keskus
p. 0295 021 197
janne.kesalahti@keha-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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