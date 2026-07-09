Keskuskauppakamari: Perintö- ja lahjaveron uudistus toimisi myös Suomessa – Ruotsi osoittaa suunnan

14.7.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Ruotsissa tehdyt perintö- ja lahjaveron uudistukset ovat vahvistaneet yritysten kasvua ja kotimaista omistajuutta. Keskuskauppakamari katsoo, että vastaava uudistus voisi toimia myös Suomessa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan Suomen verokeskustelussa sivuutetaan liian usein kansainväliset kokemukset. 

”Ruotsi luopui perintö- ja lahjaverosta jo vuosikymmenten takaa, ja vaikutukset ovat olleet myönteiset yritysten kasvuun ja omistajuuden säilymiseen. Ei ole mitään syytä, miksei vastaava kehitys olisi mahdollinen myös Suomessa”, Romakkaniemi sanoo. 

Romakkaniemen mukaan nykyinen perintö- ja lahjaverotus hidastaa investointeja ja vaikeuttaa erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdoksia. Tämä näkyy pitkällä aikavälillä heikentyvänä kasvuna ja kotimaisen pääoman vähenemisenä. 

”Suomi on pääomaköyhä maa, jossa jokainen investoitu euro on tärkeä. Verotus ei saa ohjata pääomia pois yritystoiminnasta tai pahimmillaan maan rajojen ulkopuolelle”, Romakkaniemi toteaa. 

Keskuskauppakamari painottaa, että verouudistus tulee toteuttaa hallitusti ja ennakoitavasti. Tavoitteena on järjestelmä, joka kannustaa investointeihin, omistajuuteen ja pitkäjänteiseen yrittäjyyteen. 

”Kyse ei ole yksittäisestä verosta, vaan siitä, millaiset edellytykset Suomessa on kasvattaa yrityksiä ja luoda työpaikkoja. Ruotsi on näyttänyt, että oikeilla valinnoilla omistajuutta ja kasvua voidaan vahvistaa. Suomen ei kannata jäädä kehityksestä jälkeen”, Romakkaniemi sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Pienpakettien tullimaksu oikea ja tervetullut ratkaisu1.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin mukaan on erinomaista, että alle 150 euron arvoisista pienpaketeista on maksettava tullimaksu heinäkuun alusta alkaen. Aikaisemmin alle 150 euron arvoisista pienpaketeista ei ole tarvinnut maksaa tullimaksua. Heinäkuun alusta alkaen tullimaksu on kolme euroa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Muutos korjaa Keskuskauppakamarin mukaan pitkään jatkunutta kilpailuvääristymää kiinalaisten ja eurooppalaisten verkkokauppojen välillä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye