Keskuskauppakamari: Perintö- ja lahjaveron uudistus toimisi myös Suomessa – Ruotsi osoittaa suunnan

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan Suomen verokeskustelussa sivuutetaan liian usein kansainväliset kokemukset.

”Ruotsi luopui perintö- ja lahjaverosta jo vuosikymmenten takaa, ja vaikutukset ovat olleet myönteiset yritysten kasvuun ja omistajuuden säilymiseen. Ei ole mitään syytä, miksei vastaava kehitys olisi mahdollinen myös Suomessa”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan nykyinen perintö- ja lahjaverotus hidastaa investointeja ja vaikeuttaa erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdoksia. Tämä näkyy pitkällä aikavälillä heikentyvänä kasvuna ja kotimaisen pääoman vähenemisenä.

”Suomi on pääomaköyhä maa, jossa jokainen investoitu euro on tärkeä. Verotus ei saa ohjata pääomia pois yritystoiminnasta tai pahimmillaan maan rajojen ulkopuolelle”, Romakkaniemi toteaa.

Keskuskauppakamari painottaa, että verouudistus tulee toteuttaa hallitusti ja ennakoitavasti. Tavoitteena on järjestelmä, joka kannustaa investointeihin, omistajuuteen ja pitkäjänteiseen yrittäjyyteen.

”Kyse ei ole yksittäisestä verosta, vaan siitä, millaiset edellytykset Suomessa on kasvattaa yrityksiä ja luoda työpaikkoja. Ruotsi on näyttänyt, että oikeilla valinnoilla omistajuutta ja kasvua voidaan vahvistaa. Suomen ei kannata jäädä kehityksestä jälkeen”, Romakkaniemi sanoo.