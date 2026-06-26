Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen Vastaamon tietomurtoa ja sitä seuranneita kiristysrikoksia koskeneessa asiassa
13.7.2026 14:00:05 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa Vastaamon tietomurtoon liittyvistä rikoksista tuomitulle henkilölle.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 30.4.2024 vastaajan törkeästä tietomurrosta, kahdestakymmenestä törkeästä kiristyksestä sekä lukuisista törkeän kiristyksen yrityksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus korotti 26.2.2026 antamallaan tuomiolla rangaistuksen 6 vuodeksi 11 kuukaudeksi vankeutta.
Vastaaja haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.
Asian diaarinumero KKO:ssa: R 1/2026/921
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Yhteyshenkilöt
Kristian SjöblomEsittelijäPuh:029 5640026kristian.sjoblom@oikeus.fi
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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
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