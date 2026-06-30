Presidentti Stubb Pariisiin
9.7.2026 16:11:50 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 44/2026
9.7.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta 2026. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Elysée-palatsissa.
Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées’llä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb reser till Natos toppmöte i Ankara30.6.2026 11:28:43 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 43/2026 30.6.2026 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara 7–8 juli 2026. Huvudteman för toppmötet är uppföljningen av genomförandet av det åtagande om försvarsinvesteringar och av andra beslut som fattades vid toppmötet i Haag i fjol, stödet till Ukraina samt stärkandet av den försvarsindustriella basen för att möta det långvariga hotet från Ryssland. Vid mötet betonas de europeiska allierades engagemang för att ta ett större ansvar för kontinentens säkerhet. Finlands mål är att de beslut som fattas vid toppmötet ska befästa Natos enighet och säkerställa ett fortsatt stöd till Ukraina. Tisdagen den 7 juli deltar president Stubb i Natos försvarsindustriforum, där han medverkar i en paneldiskussion om samhällsomfattande industriell beredskap. På kvällen följer en middag under värdskap av Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans maka Emine Erdoğan. Onsdagen den 8 juli deltar pr
Presidentti Stubb Naton huippukokoukseen Turkin Ankaraan30.6.2026 11:28:43 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 43/2026 30.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen 7.–8. heinäkuuta 2026 Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Huippukokouksen pääaiheita ovat viime vuonna Naton Haagin huippukokouksessa sovitun puolustusinvestointisitoumuksen ja kokouksen muiden päätösten toimeenpanon seuranta, tuki Ukrainalle sekä puolustusteollisen pohjan vahvistaminen Venäjän pitkäkestoiseen uhkaan vastaamiseksi. Kokouksessa osoitetaan eurooppalaisten liittolaismaiden sitoutuminen aiempaa suurempaan vastuunkantoon mantereen turvallisuudesta. Suomen tavoitteena on, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittavat Naton yhtenäisyyttä ja vahvistavat Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden. Presidentti Stubb osallistuu tiistaina 7. heinäkuuta Naton puolustusteollisuusfoorumiin, jossa hän osallistuu paneelikeskusteluun koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla vuorossa on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja häne
President Stubb to attend NATO Summit in Ankara30.6.2026 11:28:43 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 43/2026 30 June 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will attend the NATO Summit in Ankara, the capital of Türkiye, on 7–8 July 2026. The main themes of the summit are monitoring the implementation of the defence investment commitment agreed at last year’s NATO Summit in The Hague, as well as other decisions taken at the summit, support for Ukraine, and strengthening the defence industrial base in response to the long-term threat posed by Russia. The summit will underscore the commitment of European Allies to assume greater responsibility for the security of the continent. Finland’s objective is that the decisions taken at the summit will reinforce NATO’s unity and ensure continued support for Ukraine. On Tuesday 7 July, President Stubb’s programme includes the NATO Defence Industry Forum, where he will take part in a panel discussion on whole-of-society industrial preparedness. In the evening, Presid
President Stubb inspekterar Kustflottan23.6.2026 12:16:17 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 42/2026 23.6.2026 Republikens president Alexander Stubb inspekterar Kustflottans Pansio garnison i Åbo onsdagen den 24 juni 2026. Under inspektionsbesöket får president Stubb en lägesrapport om Kustflottans verksamhet under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Dessutom får han en presentation av multifunktionsfartyget Tursas och en robotbåt i Hamina-klassen. Som avslutning på inspektionsbesöket träffar presidenten personal vid Kustflottan och en representant för beväringarna.
Presidentti Stubb tarkastaa Rannikkolaivaston23.6.2026 12:16:17 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 42/2026 23.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa Rannikkolaivaston Pansion tukikohdan Turussa keskiviikkona 24. kesäkuuta 2026. Tarkastuskäynnillä presidentti Stubb saa ajankohtaiskatsauksen Rannikkolaivaston toiminnasta normaali- ja poikkeusoloissa. Lisäksi presidentti tutustuu monitoimialus Tursaaseen sekä Hamina-luokan ohjusveneeseen. Tarkastuskäynnin päätteeksi presidentti tapaa Rannikkolaivaston henkilöstöä ja varusmiesten edustajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme