Presidentti Stubb Pariisiin

Presidentti Stubb Naton huippukokoukseen Turkin Ankaraan 30.6.2026 11:28:43 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 43/2026 30.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen 7.–8. heinäkuuta 2026 Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Huippukokouksen pääaiheita ovat viime vuonna Naton Haagin huippukokouksessa sovitun puolustusinvestointisitoumuksen ja kokouksen muiden päätösten toimeenpanon seuranta, tuki Ukrainalle sekä puolustusteollisen pohjan vahvistaminen Venäjän pitkäkestoiseen uhkaan vastaamiseksi. Kokouksessa osoitetaan eurooppalaisten liittolaismaiden sitoutuminen aiempaa suurempaan vastuunkantoon mantereen turvallisuudesta. Suomen tavoitteena on, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittavat Naton yhtenäisyyttä ja vahvistavat Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden. Presidentti Stubb osallistuu tiistaina 7. heinäkuuta Naton puolustusteollisuusfoorumiin, jossa hän osallistuu paneelikeskusteluun koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla vuorossa on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja häne