Tyksin kutsukirjeiden lähetyshäiriö jatkuu edelleen

Varhan tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostin postilaatikkoonsa toisen henkilön ajanvarauskirjeen. Häiriön syy ei ole vielä tiedossa ja selvitystyö jatkuu edelleen tiiviinä.

Tämänhetkisen tiedon perusteella lähetyshäiriö koskee ainoastaan Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeitä (mm. neurologia, silmäklinikka, sädehoito). Häiriö ei koske esimerkiksi Varhan sote-palveluita tai ikääntyneiden palveluita.

Mikäli asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostiinsa toiselle henkilölle kuuluvan ajanvarausviestin, pyydämme olemaan yhteydessä Varhan kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo@varha.fi

Jos asiakkaan tiedot ovat päätyneet väärän henkilön Omapostiin, Varhan tietosuoja on suoraan yhteydessä niihin henkilöihin, joiden tietosuoja on vaarantunut.

Hyvinvointialue tulee viestimään asiasta seuraavan kerran perjantaina 10.7.2026.