Kuinka löytää tasapaino ja rauha kuoleman ja jatkuvien sotien keskellä?

Ennakkotiedote: Hannu Ignatiuksen tietokirja kokoaa yhteen kansan muistot Topi Sorsakoskesta – julkistustilaisuus Ähtärissä la 15.8. 15.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Hannu Ignatiuksen tietokirja On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa on julkaistu Aviadorin kustantamana. Ähtäriläissyntyisen Pekka Tammilehdon eli suomalaisten paremmin tunteman Topi Sorsakosken kuolemasta tulee elokuussa 2026 kuluneeksi 15 vuotta. Supersuositun Agents-yhtyeen solistina 80-luvun puolivälissä parhaiten tunnetuksi tullut Topi jatkoi uraansa 90-luvun alkupuolelta lähtien soolouralle esiintyen eri kokoonpanojen solistina ja nautti suurta suosiota tanssikansan keskuudessa. Uransa pari viimeistä vuosikymmentä, vuodesta 1993 vuoteen 2011 Kulkukoirat-yhtyeen kanssa keikkailleen ja levyttäneen artistin hieman resuinen kulkurityylinen olemus, olavivirtamainen ääni ja ystävällinen kansanmiehen luonne menivät suoraan suomalaisten sydämiin. Tamperelainen Hannu Ignatius (s. 1964) on koonnut suomalaisten muistot On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa -kirjaksi. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet kohtaamisista Tapio Rautavaaran kanssa kertova Tapsa – koko kan