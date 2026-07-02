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SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Hallituksen uusi lääkekorvauslinja heikentää suomalaisten luottamusta terveydenhuoltoon

10.7.2026 08:29:07 EEST | SDP | Tiedote

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Orpon hallituksen uusi lääkekorvauslinjaus kasvattaa terveyseroja ja heikentää suomalaisen terveydenhuollon yhdenvertaisuutta.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Kela tiedotti kesäkuussa lopettavansa tiettyjen julkisessa terveydenhuollossa annosteltavien kalliiden lääkkeiden Kela-korvaukset ja siirtävänsä kustannukset hyvinvointialueille maksettavaksi.

Muutos astui voimaan nopealla aikataululla heinäkuun alussa, jolloin valmistautumisaikaa jäi kesälomakauden kynnyksellä vain muutama viikko. Asiasta uutisoi eilen Helsingin Sanomat.

Hallituksen linjanmuutos on johtamassa siihen, että osa potilaista, kuten syöpäpotilaat, voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä, jos hyvinvointialueet eivät pysty niitä rahoittamaan. Todennäköisesti tämä johtaa tilanteeseen, jossa osa potilaista joutuu pärjäämään vanhoilla ja halvemmilla lääkkeillä.

– Kyseessä on vakava askel kohti kahden kerroksen terveydenhuoltoa. Samalla tämä herättää perusteltuja kysymyksiä siitä, toteutuvatko perustuslain turvaama yhdenvertaisuus sekä oikeus riittäviin terveyspalveluihin, Razmyar korostaa.

– Tämä hallituksen linjaus on kumottava pikimmiten, lakia muutettava ja alueille on osoitettava tarvittava rahoitus. Suomalaisten luottamusta terveydenhuoltoon on säilytettävä, Razmyar päättää.

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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