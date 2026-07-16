Heli Laaksosen ”Mitä sun päässäs oikke liikkus?” -näyttely avautuu Naantalin taidehuoneella
21.7.2026 11:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Runoilijana ja lavaesiintyjänä tunnettu Heli Laaksonen esittelee kuvataiteeseen keskittyvää tuotantoaan näyttelyssä Mitä sun päässäs oikke liikkus? (Sioi, linnui, pilvi ja sammalei!), joka heijastelee luonnonläheisyyttä, mielikuvituksen hahtuvia ja vapauttavaa älyvapautta. Näyttely on nähtävissä Naantalin taidehuoneella 21.7.–9.8.2026.
Näyttelyn tiedot:
Heli Laaksonen – Mitä sun päässäs oikke liikkus? (Sioi, linnui, pilvi ja sammalei!)
21.7.–9.8.2026
Naantalin taidehuone
Näyttely on avoinna ti-su klo 11–18.
Mannerheiminkatu 5, 21100 Naantali
Avajaiset ovat 21.7. klo 19. Tervetuloa!
Lisätietoa näyttelystä ja taiteilijasta:
Miksi sika, punatulkku ja sitruunaperhonen lähtivät yhdessä kulkemaan? Mitä on sepelkyyhkyn silmässä? Mille naurulokki nauroi?
Näyttelyn tyylilaji luovii naivismin, realismin ja sadunkerronnan välimailla. Laaksosen näyttely koostuu useista erilaisista teossarjoista, joissa hän hyödyntää monipuolisesti kierrätysmateriaaleja. Muun muassa teossarja Presidenttilinnut on luotu margariinirasioiden kansille, ja kas kummaa, näyttelyssä onkin nähtävillä, minkä linnun hahmon Alexander Stubb on saanutkaan. Vaikka näyttely on värikäs ja hassu, on se myös lempeästi kantaaottava ja omaan ajatteluun sysivä. Ehkä näyttelyssä käymisen jälkeen katsoo uusin, heltynein silmin poikasiaan opettavia hanhia tai omaa ainoaa elämäänsä elävää merimetsoa, joka huokaa: “Mun syytäni kaik!”
Maalarina turkulaissyntyinen, Raumalla asuva Heli Laaksonen on kehittynyt hiljalleen useiden lyhytkurssien ja hyvien opettajien opastamana: ilona ovat olleet kansalaisopistot, Rauman taidegraafikot, Turun piirustuskoulu ja monet yksityisopit. Ammattiopisto Liviasta saatu tuore luonto- ja ympäristöneuvojan koulutus näkyy myös piirroksissa etenkin Laaksosen kirjoittamissa ja kuvittamissa kaunotietoluontokirjoissa Luonnos, Jatkos ja syksyllä 2026 ilmestyvässä Valos-teoksessa. Käsi oppii, kun sitä opettaa. Koit vaik itte!
Tuusulan taidemuseon intendentti Minna Tuominen kuvaili Laaksosen taidetta Erkkolan Ilma luppa -näyttelyn yhteydessä vuonna 2018 näin:
– Heli Laaksosen taide muistuttaa hänen runojaan – jokainen teos on kuin runo, usein leikkisä ja pohdiskeleva. Teoksissa on luonnonläheisyyttä – floraa ja faunaa – yhdistyneenä arjen asioihin kuten parkkikiekkoihin, linnunpönttöihin tai einesrasioihin. Materiaaleissa on luonnonpuuta tai ready made -esineitä, vaikka ne ovat pääosin maalauksia. Runoilijan ääni välittyy näissäkin teoksissa: puhe tavallisen ihmisen, lämpimien ihmissuhteiden, luonnosta välittämisen ja huumorin puolesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli Laaksonentaiteilijatuottaja@hulimaa.fiwww.hulimaa.fi
Henrika LehmusvaaranäyttelysihteeriNaantalin taidehuonePuh:+358 40 660 574henrika.lehmusvaara@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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