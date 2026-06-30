PORI JAZZ ALKAA TÄNÄÄN – ENSIMMÄISESTÄ FESTIVAALISTA 60 VUOTTA
10.7.2026 09:00:37 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazz alkaa tänään perjantaina 10.7., festivaali kestää yhdeksän päivää ja päättyy lauantaina 18.7. Kirjurinluodon konserttipuiston pääkonsertit ovat 16.–18.7.
Perinteiseen tapaan festivaali esittelee noin sadassa konsertissa jazzin lisäksi myös muuta rytmimusiikkia. Monista muista suurista festivaaleista poiketen Porissa on tarjolla runsaasti pääsymaksuttomia konsertteja, nuorille suunnattuja tapahtumia, perheille soveltuvaa ohjelmaa sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiä kulttuuri- ja taidetapahtumia.
Kirjurinluodon maksullisten pääkonserttien päälavalla esiintyvät mm. Seal, Tom Odell ja John Legend. Jazzille pyhitetyllä Lokkilavalla puolestaan nähdään mm. maineikkaita jazzpianisteja, kuten Kenny Barron, Gonzalo Rubalcaba ja Fred Hersch, sekä palkittu jazzlaulaja Cécile McLorin Salvant. Satavuotiasta suomijazzia festivaalilla edustaa mm. Pori Jazzin Vuoden taiteilija 2026 -palkinnon saaneen basisti Kaisa Mäensivun Kaisa’s Machine -yhtye.
Ensimmäisestä festivaalista 60 vuotta
Pori Jazzin ensimmäisestä festivaalista tulee ensi viikolla kuluneeksi 60 vuotta. Ensimmäiset konsertit kuultiin Kirjurinluodossa 16.–17.7.1966, ja tapahtuma on nykyisin Suomen vanhin edelleen toimiva rytmimusiikkifestivaali. Runsas kuukausi ennen Pori Jazzin aloitusta vuonna 1966 järjestettiin Espoon Sandvikissa Helsinki Folk Festival, mutta se pidettiin vain kerran. Pori Jazz on myös Suomen vanhin ja yksi Euroopan vanhimmista jazzfestivaaleista.
”Vaikka Pori Jazzin ensimmäisestä festivaalista tulee nyt kuluneeksi 60 vuotta, niin tämä on 59. festivaali. Koronavuosi 2020 katkaisi jokakesäisen perinteen. Pori Jazzin 60. festivaalia juhlitaan ensi kesänä”, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.
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Yhteyshenkilöt
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
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