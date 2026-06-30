PORI JAZZ ALKAA TÄNÄÄN – ENSIMMÄISESTÄ FESTIVAALISTA 60 VUOTTA

BASISTI KAISA MÄENSIVU ON PORI JAZZIN VUODEN TAITEILIJA 2026 30.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pori Jazzin Vuoden taiteilijaksi 2026 on valittu basisti, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja Kaisa Mäensivu. Hänen oma yhtyeensä Kaisa's Machine esiintyy festivaaleilla ja klubeilla ympäri maailmaa. Yhtyeenjohtamisen lisäksi Mäensivu on esiintynyt jazzin huippunimien kanssa, kuten kitaristi Kurt Rosenwinkel, pianisti Dave Kikoski ja trumpetisti Tim Hagans.