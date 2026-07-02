Yli 50 vuotta osaamista – Metalli ja LVI Lundgren Oy jatkaa kasvuaan osana Cervi-konsernia
14.7.2026 07:30:00 EEST | Cervi | Tiedote
Metalli ja LVI Lundgren Oy on allekirjoittanut sopimuksen liittymisestä osaksi Cervi-konsernia. Vuonna 1973 perustetun yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 12 miljoonaa euroa. Yrityskauppa vahvistaa Cervin talotekniikan kokonaisosaamista ja kasvattaa konsernin kykyä toteuttaa entistä vaativampia teollisuuden, energiatekniikan ja kiinteistöjen projektikokonaisuuksia.
Lundgren laajentaa Cervi-konsernin palvelukykyä vaativissa energia- ja teollisuushankkeissa
Metalli ja LVI Lundgren Oy:n osaaminen painottuu energiatekniikan ja talotekniikan eri osa-alueisiin, kuten kylmä- ja lämmitystekniikkaan, muun muassa teollisuudessa, rakentamisen ja kaupan alalla sekä maataloudessa. Yrityksen erikoisosaamista ovat höyry- ja kemikaaliputkistot sekä kattilaitosrakentaminen ja painelaitteet. Lisäksi yritys toteuttaa moduuli- ja konttilaitosratkaisuja sekä hyödyntää omaa esivalmistusta, joka nopeuttaa työmaiden toteutusta ja mahdollistaa tehokkaan asentamisen myös vaativissa kohteissa.
Yritys työllistää noin 30 alan ammattilaista sekä vakiintuneen aliurakoitsijaverkoston. Yli 50 vuoden aikana sen osaaminen on rakentunut pitkäjänteisessä asiakasyhteistyössä ja vaativien projektien parissa. Kokemus näkyy erityisesti kyvyssä toteuttaa laajoja ja teknisesti vaativia kokonaisuuksia.
– Olemme saaneet rakentaa tätä yritystä yli 50 vuoden ajan yhdessä asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Kasvava yrityksemme tarvitsee vahvemman organisaation ja selkänojan seuraavaa kehitysvaihetta varten. Cerviin liittyminen antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme edelleen ja osallistua entistä laajempiin hankkeisiin. Samalla meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat jatkossakin palvelut saman henkilöstön toteuttamina ja saman korkean laadun, sanoo Metalli ja LVI Lundgren Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Lundgren.
Cervi jatkaa strategian mukaista valtakunnallista kasvua
Cerville yrityskauppa merkitsee talotekniikan kokonaisosaamisen vahvistumista erityisesti teollisuuden, energiatekniikan ja kiinteistöjen vaativissa kohteissa.
– Asiakkaat hakevat yhä enemmän kumppaneita, jotka pystyvät yhdistämään useita teknisiä osaamisalueita saman katon alle. Lundgrenin vahva LVI-osaaminen, energiatekniikan asiantuntemus, oma esivalmistus sekä pitkä kokemus vaativista projektikokonaisuuksista täydentävät konserniamme erinomaisesti ja tuovat lisää suorituskykyä erityisesti teollisuuden ja energiatekniikan hankkeisiin, sanoo Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin.
– Ennen kaikkea saamme joukkoomme osaavat ihmiset, joiden ammattitaito on rakentunut vuosikymmenten kokemuksella. Sellaista osaamista ei synny hetkessä. Haluamme vaalia sitä ja luoda sille entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa osana Cervi-konsernia, kertoo Hacklin.
Metalli ja LVI Lundgren Oy jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja tutun henkilöstön voimin osana Cervi-konsernia. Asiakkaille muutos näkyy ennen kaikkea entistä laajempina palvelumahdollisuuksina sekä jatkuvuutena arjen yhteistyössä.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.
Lisätiedot
Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Cervi Oy
p. 040 864 4401, jarno.hacklin@cervi.fi
Jarmo Lundgren, toimitusjohtaja, Metalli ja LVI Lundgren Oy
p. 040 728 3568, jarmo@metallijalvi.fi
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Yhteyshenkilöt
Jarno HacklintoimitusjohtajaCerviPuh:+358 40 864 4401jarno.hacklin@cervi.fi
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Cervi on suomalainen olosuhdetekniikan asiantuntija, joka tarjoaa ilmanvaihdon, kylmätekniikan, energiaratkaisujen ja teknisten eristysten palveluja edistäen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta kestävästi. Cervi Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat valtakunnallisesti toimivan Cervi-konsernin, jossa paikallinen osaaminen yhdistyy laajaan asiantuntijaverkostoon. Konserni palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen paikallisella otteella yli 600 ammattilaisen voimin.
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