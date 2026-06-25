Lähetysseuralta 100 000 euroa sodista kärsivien auttamiseen Ukrainassa ja Gazassa – myös Venezuelassa avustustyö käynnissä

Suomen Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 50 000 euroa Ukrainaan. Tuki kohdistuu erityisesti iäkkäisiin, liikuntarajoitteisiin, kroonisesti sairaisiin ja vammaisiin ihmisiin.

Lähetysseura on tukenut Ukrainan sodasta kärsivien siviilien humanitaarista apua vuodesta 2022 lähtien. Sodan jatkuessa jo viidettä vuotta humanitaariset tarpeet ovat edelleen mittavia. Ukrainassa on noin 3,7 miljoonaa maan sisällä paennutta, ja vuoden 2026 YK:n humanitaarisen tarvearvion mukaan 10,8 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee humanitaarista apua.

Lähetysseuran apu kohdistuu Harkovan alueella etulinjan läheisyydessä sijaitseviin vaikeasti saavutettaviin yhteisöihin, joissa useat iäkkäät asuvat yksin. Monilla on liikkumisrajoitteita tai pitkäaikaissairauksia. Alueen infrastruktuuri on kärsinyt pahoin sotatoimista, ja hygieniatarvikkeita on saatavilla vain vähän tai ei lainkaan.

Lähetysseuran tuella jaetaan hygieniapakkauksia noin 250 ihmiselle, joilla on erityisiä sanitaatioon ja hygieniaan liittyviä tarpeita. Pakkaukset sisältävät muun muassa aikuisvaippoja ja hygienia-alustoja noin kolmen kuukauden tarpeisiin. Lisäksi apu tukee arviolta 180:tä omaishoitajaa noin 210 haavoittuvassa asemassa olevassa kotitaloudessa.

Lähetysseuran tuen toimittaa perille HEKS-EPER-järjestö. Se kuuluu Lähetysseuran tavoin ACT-allianssiin, joka on kirkkojen ja kirkollisten järjestöjen humanitaarisen työn, kehitysyhteistyön ja vaikuttamistyön kansainvälinen verkosto.

Gazassa yli 16 000 ihmistä saa majoitus- ja maataloustarvikkeita

Lähetysseura on myöntänyt 50 000 euroa humanitaarista apua myös Gazaan. Varat käytetään avustustarvikkeiden kuljettamiseen. Lähetysseuran tuella kuljetetaan majoitukseen ja maatalouteen liittyviä tarvikkeita noin 3 000 kotitalouteen eli yli 16 000 ihmiselle.

Lokakuussa 2025 solmitun tulitaukosopimuksen jälkeen aktiiviset vihollisuudet ovat vähentyneet, mutta humanitaarinen tilanne Gazassa on edelleen kriittinen. YK, EU ja Maailmanpankki ovat arvioineet, että yli 75 prosenttia Gazan asuntokannasta on vaurioitunut tai tuhoutunut sodan aikana. Yli 1,2 miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa ja elää väliaikaismajoituksissa, jotka ovat usein epävirallisia, ylikansoitettuja ja turvattomia suojia ja leirejä.

Lähetysseuran tuella kuljetettaviin hätäaputarvikkeisiin kuuluu muun muassa patjoja, peittoja, keittiösettejä sekä vesi- ja sanitaatiotarvikkeita. Kuljetusten kautta pyritään tavoittamaan erityisesti haavoittuvia ryhmiä, kuten naisjohtoisia kotitalouksia ja vammaisia henkilöitä.

Gazassakin Lähetysseuran tuen toimittaa perille HEKS–EPER-järjestö. Se toimii Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kumppanina laajassa toimitusketjussa, joka vastaanottaa ja jakaa keskeisiä tarvikkeita konfliktista kärsivälle väestölle Gazassa.

Venezuelassa avustuspaketteja maanjäristyksen uhreille

Lähetysseura on jo aiemmin kesällä myöntänyt katastrofirahastostaan 120 000 euroa Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen.

Kesäkuun lopussa iskeneet maanjäristykset aiheuttivat valtavia tuhoja. Tuhansia ihmisiä on kuollut, menettänyt perheenjäsenensä tai jäänyt ilman kotia.

Lähetysseuran yhteistyökumppanina toimiva Luterilainen maailmanliitto on jakanut jo satoja avustuspaketteja, joihin kuuluu muun muassa ruoka- ja hygieniatarvikkeita. Avustuspakettien jako jatkuu parhaillaan ja samalla Luterilainen maailmanliitto suunnittelee muun muassa majoitustarpeisiin vastaamista.