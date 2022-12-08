Nordic Ren-Gas ja avanca/Alternoil allekirjoittivat miljardin euron uusiutuvan e-metaanin ostosopimuksen

Nordic Ren-Gas, Suomen johtava e-metaanin kehittäjä, on solminut pitkäaikaisen toimitussopimuksen avanca Energy AG:n kanssa. Sopimuksessa ovat mukana myös avanca Energyn tytäryhtiöt avanca Renewables AG, joka hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota, sekä Alternoil GmbH, Saksan suurin uusiutuvan LNG:n jakelija. Sopimus koskee Ren-Gasin Tampereen tuotantolaitoksella valmistettavaa uusiutuvaa e-metaania. Sopimuksen kokonaisarvo on miljardi euroa, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista.



Sopimus on konkreettinen askel kohti kansainvälistä uusiutuvan e-metaanin toimitusketjua, joka yhdistää tuotannon, jakelun ja loppukäytön yli maarajojen.

Täysin eurooppalainen reitti markkinoille

Sopimus yhdistää Ren-Gasin todennetun suomalaisen e-metaanin tuotantoalustan avanca/Alternoilin vakiintuneeseen uusiutuvan LNG:n jakeluverkostoon Euroopassa. Tampereen laitoksella tuotettava uusiutuva e-metaani jaetaan olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin kautta suoraan raskaan liikenteen kuorma-auto-operaattoreille - ilman tarvetta muutoksiin ajoneuvoissa tai tankkausasemilla.



Uusiutuvaa e-metaania tuotetaan yhdistämällä uusiutuvaa vetyä talteenotettuun hiilidioksidiin. Koska se vastaa kemiallisesti biometaania, sitä voidaan käyttää suoraan olemassa olevassa kaasu- ja LNG-infrastruktuurissa. Tämän vuoksi uusiutuva e-metaani on yksi nopeimmin ja kustannustehokkaimmin käyttöönotettavista pitkän matkan tavaraliikenteen päästövähennysratkaisuista tänä päivänä.

Kilpailukykyistä suomalaista tuotantoa mittakaavassa

Ren-Gasin tuotantomalli yhdistää uusiutuvan sähkön hankinnan, vihreän vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, metanoinnin ja kaukolämmön. Nämä muodostavat sektorikytketyn lähestymistavan, joka parantaa energiatehokkuutta, pienentää hiili-intensiteettiä ja alentaa tuotantokustannuksia. Tampereen laitos on osa täysin luvitettua hankeportfoliota, joka asemoittaa Ren-Gasin yhdeksi Euroopan edistyneimmistä e-metaanin kehittäjistä.



”Tämä sopimus on merkittävä virstanpylväs - sekä Ren-Gasille että Euroopan uusiutuvan e-metaanin markkinalle. Se kuvastaa hankkeidemme laatua ja kilpailukykyä, suomalaisen tuotantoalustamme vahvuutta sekä kasvavaa kaupallista kysyntää skaalautuville uusiutuvien polttoaineiden ratkaisuille eri puolilla Eurooppaa.” — Saara Kujala, toimitusjohtaja, Nordic Ren-Gas

Rajaton uusiutuvan LNG:n tarjonta

Yhtenä Euroopan suurimmista uusiutuvan LNG:n alustoista avanca Energy AG operoi täysin integroitua toimitusketjua tytäryhtiöidensä kautta. Avanca Renewables AG hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota hankkimalla Bio-LNG:tä ja e-metaania sekä niihin liittyviä tuotantokumppanuuksia eri puolilta Eurooppaa. Alternoil puolestaan operoi Saksan suurinta uusiutuvan LNG:n jakeluverkostoa, johon kuuluu 55 tankkausasemaa ja yli 120 tankkauspistettä, jotka toimivat 24/7 eri puolilla maata. Yhdessä avanca Energy AG ja sen tytäryhtiöt kattavat koko arvoketjun tuotannosta tankkausasemalle mukaan lukien logistiikan, puskurivarastot ja viimeisen kilometrin jakelun Saksassa.



Ren-Gasin kanssa solmittu sopimus varmistaa pitkäaikaisen ja kilpailukykyisen uusiutuvan e-metaanin toimituksen, jota voidaan avanca Renewables AG:n portfolionhallinnan osana toimittaa raskaan liikenteen asiakkaille eri puolilla Eurooppaa sekä Alternoilin olemassa olevan infrastruktuurin kautta suoraan saksalaisille operaattoreille. Kumppanuus mahdollistaa avancalle uusiutuvan LNG-portfolionsa laajentamisen sekä kaupallisesti houkuttelevan vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille rajattomassa mittakaavassa.



”Ren-Gasin uusiutuva e-metaani yhdistää matalan hiili-intensiteetin, teknisen skaalautuvuuden ja aidon kaupallisen kilpailukyvyn. Tämä kumppanuus mahdollistaa merkittävien päästövähennysten tarjoamisen LNG:tä käyttäville toimijoille jo nyt. Samalla se osoittaa, että olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri tukee Euroopan energiasiirtymää kustannustehokkaasti.

— Jürgen Muhle, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, avanca Energy AG

Euroopan e-metaanimarkkinan rakentaminen

Ren-Gasin ja avancan kumppanuus osoittaa, että uusiutuva e-metaani on siirtymässä laajamittaiseen kaupalliseen käyttöönottoon. Skaalautuvan ja täysin luvitetun suomalaisen hankeportfolionsa ansiosta Ren-Gas on hyvin asemoitunut vastaamaan Euroopan kasvavaan kysyntään. Sopimus vahvistaa Suomen roolia kilpailukykyisenä uusiutuvan e-metaanin tuotantokeskittymänä ja tukee Euroopan laajempia energiaturvallisuus- ja päästövähennystavoitteita.