Nordic Ren-Gas ja avanca/Alternoil allekirjoittivat miljardin euron uusiutuvan e-metaanin ostosopimuksen
10.7.2026 12:00:00 EEST | Nordic Ren-Gas Oy | Tiedote
Pitkäaikainen kumppanuus luo Euroopan suurimman täysin integroidun uusiutuvan e-metaanin arvoketjun – Suomessa tuotettuna raskaan liikenteen asiakkaille Saksassa.
Nordic Ren-Gas, Suomen johtava e-metaanin kehittäjä, on solminut pitkäaikaisen toimitussopimuksen avanca Energy AG:n kanssa. Sopimuksessa ovat mukana myös avanca Energyn tytäryhtiöt avanca Renewables AG, joka hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota, sekä Alternoil GmbH, Saksan suurin uusiutuvan LNG:n jakelija. Sopimus koskee Ren-Gasin Tampereen tuotantolaitoksella valmistettavaa uusiutuvaa e-metaania. Sopimuksen kokonaisarvo on miljardi euroa, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista.
Sopimus on konkreettinen askel kohti kansainvälistä uusiutuvan e-metaanin toimitusketjua, joka yhdistää tuotannon, jakelun ja loppukäytön yli maarajojen.
Täysin eurooppalainen reitti markkinoille
Sopimus yhdistää Ren-Gasin todennetun suomalaisen e-metaanin tuotantoalustan avanca/Alternoilin vakiintuneeseen uusiutuvan LNG:n jakeluverkostoon Euroopassa. Tampereen laitoksella tuotettava uusiutuva e-metaani jaetaan olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin kautta suoraan raskaan liikenteen kuorma-auto-operaattoreille - ilman tarvetta muutoksiin ajoneuvoissa tai tankkausasemilla.
Uusiutuvaa e-metaania tuotetaan yhdistämällä uusiutuvaa vetyä talteenotettuun hiilidioksidiin. Koska se vastaa kemiallisesti biometaania, sitä voidaan käyttää suoraan olemassa olevassa kaasu- ja LNG-infrastruktuurissa. Tämän vuoksi uusiutuva e-metaani on yksi nopeimmin ja kustannustehokkaimmin käyttöönotettavista pitkän matkan tavaraliikenteen päästövähennysratkaisuista tänä päivänä.
Kilpailukykyistä suomalaista tuotantoa mittakaavassa
Ren-Gasin tuotantomalli yhdistää uusiutuvan sähkön hankinnan, vihreän vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, metanoinnin ja kaukolämmön. Nämä muodostavat sektorikytketyn lähestymistavan, joka parantaa energiatehokkuutta, pienentää hiili-intensiteettiä ja alentaa tuotantokustannuksia. Tampereen laitos on osa täysin luvitettua hankeportfoliota, joka asemoittaa Ren-Gasin yhdeksi Euroopan edistyneimmistä e-metaanin kehittäjistä.
”Tämä sopimus on merkittävä virstanpylväs - sekä Ren-Gasille että Euroopan uusiutuvan e-metaanin markkinalle. Se kuvastaa hankkeidemme laatua ja kilpailukykyä, suomalaisen tuotantoalustamme vahvuutta sekä kasvavaa kaupallista kysyntää skaalautuville uusiutuvien polttoaineiden ratkaisuille eri puolilla Eurooppaa.” — Saara Kujala, toimitusjohtaja, Nordic Ren-Gas
Rajaton uusiutuvan LNG:n tarjonta
Yhtenä Euroopan suurimmista uusiutuvan LNG:n alustoista avanca Energy AG operoi täysin integroitua toimitusketjua tytäryhtiöidensä kautta. Avanca Renewables AG hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota hankkimalla Bio-LNG:tä ja e-metaania sekä niihin liittyviä tuotantokumppanuuksia eri puolilta Eurooppaa. Alternoil puolestaan operoi Saksan suurinta uusiutuvan LNG:n jakeluverkostoa, johon kuuluu 55 tankkausasemaa ja yli 120 tankkauspistettä, jotka toimivat 24/7 eri puolilla maata. Yhdessä avanca Energy AG ja sen tytäryhtiöt kattavat koko arvoketjun tuotannosta tankkausasemalle mukaan lukien logistiikan, puskurivarastot ja viimeisen kilometrin jakelun Saksassa.
Ren-Gasin kanssa solmittu sopimus varmistaa pitkäaikaisen ja kilpailukykyisen uusiutuvan e-metaanin toimituksen, jota voidaan avanca Renewables AG:n portfolionhallinnan osana toimittaa raskaan liikenteen asiakkaille eri puolilla Eurooppaa sekä Alternoilin olemassa olevan infrastruktuurin kautta suoraan saksalaisille operaattoreille. Kumppanuus mahdollistaa avancalle uusiutuvan LNG-portfolionsa laajentamisen sekä kaupallisesti houkuttelevan vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille rajattomassa mittakaavassa.
”Ren-Gasin uusiutuva e-metaani yhdistää matalan hiili-intensiteetin, teknisen skaalautuvuuden ja aidon kaupallisen kilpailukyvyn. Tämä kumppanuus mahdollistaa merkittävien päästövähennysten tarjoamisen LNG:tä käyttäville toimijoille jo nyt. Samalla se osoittaa, että olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri tukee Euroopan energiasiirtymää kustannustehokkaasti.
— Jürgen Muhle, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, avanca Energy AG
Euroopan e-metaanimarkkinan rakentaminen
Ren-Gasin ja avancan kumppanuus osoittaa, että uusiutuva e-metaani on siirtymässä laajamittaiseen kaupalliseen käyttöönottoon. Skaalautuvan ja täysin luvitetun suomalaisen hankeportfolionsa ansiosta Ren-Gas on hyvin asemoitunut vastaamaan Euroopan kasvavaan kysyntään. Sopimus vahvistaa Suomen roolia kilpailukykyisenä uusiutuvan e-metaanin tuotantokeskittymänä ja tukee Euroopan laajempia energiaturvallisuus- ja päästövähennystavoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nordic Ren-Gas Oy
Saara Kujala
Toimitusjohtaja
+358 40 184 9088
saara.kujala@ren-gas.com
www.ren-gas.com
avanca Renewables AG
Christian Cuenot
Toimitusjohtaja
+41 79 310 40 00
c.cuenot@avanca.ag
www.avancarenewables.ag
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Tietoa Nordic Ren-Gasista
Nordic Ren-Gas on Euroopan johtava e-metaanin tuottaja, joka rakentaa hajautettua uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostoa Suomeen. Yhtiö kehittää RFNBO-vaatimusten mukaisia e-metaanihankkeita, jotka muuntavat uusiutuvan vedyn ja talteenotetun biogeenisen CO₂:n uusiutuvaksi kaasuksi raskaaseen liikenteeseen, meriliikenteeseen ja muille vaikeasti sähköistettäville sektoreille. Sen sektorikytketty malli – joka yhdistää kilpailukykyisen suomalaisen uusiutuvan sähkön, todennetun metanointiteknologian ja kaukolämpökytkennän – mahdollistaa kustannuskilpailukykyisen ja erittäin vähähiilisen e-metaanin tuotannon mittakaavassa. Ren-Gasilla on portfoliossaan useita täysin luvitettuja e-metaanin tuotantohankkeita.
Tietoa avanca Energy AG:stä
avanca Energy AG on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan LNG:n alustoista. Se kokoaa saman katon alle kaikki prosessit, jotka liittyvät puhtaiden ja kehittyneiden polttoaineiden kehittämiseen ja toimittamiseen, tankkausasemien operointiin sekä ilmastoystävällisten polttoaineiden kuljettamiseen. Yhtenä Euroopan johtavista raskaan liikenteen päästövähennysten edistäjistä avanca Energy AG ja sen tytäryhtiöt operoivat täysin integroitua toimitusketjua – ylävirran tuotannosta ja portfolionhallinnasta LNG-logistiikkaan, varastointiin ja jakeluun REEFUEL®-brändin alla. GREEEN Solutions GmbH suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tankkausasemien infrastruktuuria, kun taas Alternoil GmbH operoi Saksan suurinta uusiutuvan LNG:n tankkausverkostoa.
Tietoa avanca Renewables AG:stä
avanca Renewables AG on edelläkävijä biometaanin, bio-LNG:n, e-metaanin ja e-LNG:n jakelussa ja markkinakehityksessä. Se tekee uusiutuvista molekyyleistä markkinakelpoisia ja toimii keskeisessä roolissa tuotannon ja loppuasiakkaiden välillä raskaassa liikenteessä, merenkulussa, teollisuusyrityksissä ja kotitalouksissa. Näin avanca Renewables AG auttaa asiakkaitaan pienentämään hiilijalanjälkeään kestävästi ja edistää aktiivisesti ilmastoystävällistä energiantuotantoa Euroopassa.
Tietoa Alternoil GmbH:sta
Alternoil GmbH on Saksan suurin uusiutuvan LNG:n jakelija tankkausasemien kautta sekä edelläkävijä siirtymässä kohti puhdasta raskaan liikenteen sektoria. Tuotteellaan REEFUEL® – joka koostuu jätteistä tuotetusta sertifioidusta biometaanista ja tuulienergialla tuotetusta vihreästä vedystä – yhtiö tuo kehittyneet ja ympäristöystävälliset vaihtoehtoiset polttoaineet saataville eri puolilla Saksaa ja operoi yhtä suurimmista REEFUEL®-tankkausasemaverkostoista, joka kattaa Bio-LNG:n ja e-LNG:n.
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