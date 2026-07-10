Karhun poikkeusluvat päätetty

Päivitetyt petoaitaratkaisut parantavat kotieläinten suojaa suurpedoiltа 25.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Petoaitojen materiaaleja on päivitetty parantamaan aitojen kestävyyttä ja toimivuutta. Uusi ohjeistus ja rakenteelliset muutokset auttavat kotieläintilallisia ehkäisemään suurpetovahinkoja entistä tehokkaammin, kun aidat rakennetaan ja kunnossapidetään oikein.