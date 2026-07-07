Taalerin kohdeyhtiö Nordic Ren-Gas allekirjoittaa uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen avancan/Alternoilin kanssa
10.7.2026 12:00:00 EEST | Taaleri Oyj | Tiedote
TAALERI | LEHDISTÖTIEDOTE | 10.7.2026 KLO 12.00
Taalerin kohdeyhtiö Nordic Ren-Gas allekirjoittaa uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen avancan/Alternoilin kanssa
Taalerin portfolioyhtiö Nordic Ren-Gas on solminut pitkäaikaisen toimitussopimuksen avanca Energy AG:n kanssa, joka on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan LNG:n (nesteytetyn maakaasun) toimijoista. Sopimukseen osallistuvat myös avanca Energy AG:n tytäryhtiöt avanca Renewables AG, joka hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota, sekä Alternoil GmbH, Saksan suurin uusiutuvan LNG:n jakelija. Sopimus koskee Tampereen tuotantolaitoksessa valmistettavaa uusiutuvaa e-metaania. Tämä kaupallinen kumppanuus on yksi Euroopan suurimmista laatuaan ja vauhdittaa täysin integroidun, rajat ylittävän uusiutuvan e-metaanin toimitusketjun rakentumista.
Sopimus yhdistää Ren-Gasin suomalaisen e-metaanintuotannon ja avancan/Alternoilin vakiintuneen uusiutuvan LNG:n jakeluverkoston Euroopassa. Tampereen laitoksella tuotettu uusiutuva e-metaani toimitetaan olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin kautta suoraan raskaan liikenteen toimijoille.
Sopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä askel kohti Ren-Gasin Tampereen laitoksen lopullista investointipäätöstä. Tämä merkkipaalu mahdollistaa myös Taalerin sijoituksen viimeisen erän toteuttamisen.
"Tämä sopimus kuvastaa uusiutuvan e-metaanin kaupallisen kehityksen laajuutta ja kasvavaa kysyntää Euroopassa. Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhtiön tukemista sen matkalla kohti asemaa yhtenä Euroopan johtavista e-metaanin kehittäjistä", korostaa Taalerin sijoitusjohtaja Antti Salmela.
Lisätietoja:
Antti Salmela, sijoitusjohtaja, Taaleri Oyj
050 540 4640
Ren-Gas lyhyesti
Nordic Ren-Gas on Euroopan johtava e-metaanin tuottaja, joka rakentaa hajautettua uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostoa Suomeen. Yhtiö kehittää RFNBO-vaatimusten mukaisia e-metaanihankkeita, joissa uusiutuvaa vetyä ja talteen otettua biogeenistä hiilidioksidia (CO₂) jalostetaan uusiutuvaksi kaasuksi raskaan liikenteen, merenkulun ja muiden vaikeasti vähähiilistettävien toimialojen tarpeisiin.
Yhtiön sektori-integroitu toimintamalli yhdistää kilpailukykyisen suomalaisen uusiutuvan sähkön, hyväksi todetun metanointiteknologian sekä kaukolämpöjärjestelmäintegraation. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja erittäin vähähiilisen e-metaanin tuotannon teollisessa mittakaavassa. Ren-Gasilla on portfoliossaan useita täysin luvitettuja e-metaanin tuotantohankkeita.
Taaleri lyhyesti
Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Keskitymme valittuihin strategioihin uusiutuvassa energiassa, kiinteistöissä, kasvupääomassa ja venture capital -sijoituksissa. Tytäryhtiömme Garantia tarjoaa luottoriskivakuutusratkaisuja kotitalouksille, yrityksille ja lainanantajille. Yhdistämme pääoman osaamiseen, syvälliseen asiantuntemukseen ja yrittäjähenkisyyteen.
Taalerilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot, Garantia ja Sijoitukset. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuvan energian, bioteollisuuden ja kiinteistöjen liiketoiminnot. Garantia-segmentti koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Sijoitukset-segmentti koostuu kasvupääomasijoituksista ja muista suorista sijoituksista.
Taalerilla on hallinnoitavia pääomia 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 ammattilaista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
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