TAALERI | LEHDISTÖTIEDOTE | 10.7.2026 KLO 12.00

Taalerin kohdeyhtiö Nordic Ren-Gas allekirjoittaa uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen avancan/Alternoilin kanssa

Taalerin portfolioyhtiö Nordic Ren-Gas on solminut pitkäaikaisen toimitussopimuksen avanca Energy AG:n kanssa, joka on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan LNG:n (nesteytetyn maakaasun) toimijoista. Sopimukseen osallistuvat myös avanca Energy AG:n tytäryhtiöt avanca Renewables AG, joka hallinnoi uusiutuvien polttoaineiden portfoliota, sekä Alternoil GmbH, Saksan suurin uusiutuvan LNG:n jakelija. Sopimus koskee Tampereen tuotantolaitoksessa valmistettavaa uusiutuvaa e-metaania. Tämä kaupallinen kumppanuus on yksi Euroopan suurimmista laatuaan ja vauhdittaa täysin integroidun, rajat ylittävän uusiutuvan e-metaanin toimitusketjun rakentumista.

Sopimus yhdistää Ren-Gasin suomalaisen e-metaanintuotannon ja avancan/Alternoilin vakiintuneen uusiutuvan LNG:n jakeluverkoston Euroopassa. Tampereen laitoksella tuotettu uusiutuva e-metaani toimitetaan olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin kautta suoraan raskaan liikenteen toimijoille.

Sopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä askel kohti Ren-Gasin Tampereen laitoksen lopullista investointipäätöstä. Tämä merkkipaalu mahdollistaa myös Taalerin sijoituksen viimeisen erän toteuttamisen.

"Tämä sopimus kuvastaa uusiutuvan e-metaanin kaupallisen kehityksen laajuutta ja kasvavaa kysyntää Euroopassa. Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhtiön tukemista sen matkalla kohti asemaa yhtenä Euroopan johtavista e-metaanin kehittäjistä", korostaa Taalerin sijoitusjohtaja Antti Salmela.

Lisätietoja:

Antti Salmela, sijoitusjohtaja, Taaleri Oyj

050 540 4640

antti.salmela@taaleri.com

Ren-Gas lyhyesti

Nordic Ren-Gas on Euroopan johtava e-metaanin tuottaja, joka rakentaa hajautettua uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostoa Suomeen. Yhtiö kehittää RFNBO-vaatimusten mukaisia e-metaanihankkeita, joissa uusiutuvaa vetyä ja talteen otettua biogeenistä hiilidioksidia (CO₂) jalostetaan uusiutuvaksi kaasuksi raskaan liikenteen, merenkulun ja muiden vaikeasti vähähiilistettävien toimialojen tarpeisiin.

Yhtiön sektori-integroitu toimintamalli yhdistää kilpailukykyisen suomalaisen uusiutuvan sähkön, hyväksi todetun metanointiteknologian sekä kaukolämpöjärjestelmäintegraation. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja erittäin vähähiilisen e-metaanin tuotannon teollisessa mittakaavassa. Ren-Gasilla on portfoliossaan useita täysin luvitettuja e-metaanin tuotantohankkeita.

ren-gas.com/

Taaleri lyhyesti

Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Keskitymme valittuihin strategioihin uusiutuvassa energiassa, kiinteistöissä, kasvupääomassa ja venture capital -sijoituksissa. Tytäryhtiömme Garantia tarjoaa luottoriskivakuutusratkaisuja kotitalouksille, yrityksille ja lainanantajille. Yhdistämme pääoman osaamiseen, syvälliseen asiantuntemukseen ja yrittäjähenkisyyteen.

Taalerilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot, Garantia ja Sijoitukset. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuvan energian, bioteollisuuden ja kiinteistöjen liiketoiminnot. Garantia-segmentti koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Sijoitukset-segmentti koostuu kasvupääomasijoituksista ja muista suorista sijoituksista.

Taalerilla on hallinnoitavia pääomia 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 ammattilaista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

taaleri.fi