Fashion Finland kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Suomalainen muotikauppa saa ensimmäisen oman päivän – Fashion Finland käynnistää valtakunnallisen kampanjan
13.7.2026 08:15:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Fashion Finland | Tiedote
Fashion Finland järjestää syyskuussa Suomalaisen muotikaupan päivän. Tavoitteena on vahvistaa kotimaisen muotikaupan asemaa.
Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa Suomalaisen muotikaupan päivä lauantaina 12. syyskuuta 2026. Muotikaupan etujärjestö Fashion Finland haluaa uuden valtakunnallisen teemapäivän avulla vahvistaa suomalaisen muotikaupan näkyvyyttä, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista merkitystä.
– Suomalainen muotikauppa tarvitsee juuri nyt yhteisiä tekoja. Tavoitteenamme on rakentaa Suomalaisen muotikaupan päivästä vuosittainen ilmiö, joka kokoaa alan yhteen, sanoo Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja Anne Niemi.
Suomalainen muotikauppa elää kuluttajien valinnoista
Suomalaiseen muotikauppaan kohdistuu tällä hetkellä voimakas kansainvälinen kilpailu, ja yhä suurempi osa kuluttajien ostoksista siirtyy globaaleihin, hintavetoisiin verkkokauppoihin. Suomalaisen muotikaupan päivä on toimialan yhteinen vastaus tähän kehitykseen.
– Suomalaisen muotikaupan päivä ei ole alennusmyynti, vaan päivä nostaa esiin kotimaisen muotikaupan vahvuuksia: asiantuntemusta, palvelua, elämyksiä ja kohtaamisia. Haluamme muistuttaa, että elinvoimainen muotikauppa rakentuu kuluttajien arjen valinnoista, Niemi jatkaa.
Valtakunnallinen kampanja on kaikille avoin
Suomalaisen muotikaupan päivään voivat osallistua alan yritykset eri puolilta Suomea. Kampanjaan osallistuvat yritykset tekevät teemapäivän näkyväksi omissa liikkeissään ja digitaalisissa kanavissaan Fashion Finlandin toimittamien valmiiden materiaalien avulla. Lisäksi yritykset voivat järjestää liikkeissään omaan toimintaansa sopivaa ohjelmaa.
Osallistuvat yritykset julkaistaan myöhemmin Fashion Finlandin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Suomalaisen muotikaupan päivä järjestetään lauantaina 12.9.2026.
Yhteyshenkilöt
Anne NiemiHallituksen puheenjohtajaFashion FinlandPuh:+358400661635anne@idanne.fi
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Tietoja julkaisijasta
Fashion Finland on suomalaisen muotialan yhteisö, tietokanava ja media, joka kasvattaa muotikaupan näkyvyyttä ja arvostusta, tukee muotikauppojen ja -kauppiaiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää alan yhteistyötä ja muodin kulttuuria Suomessa.
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