Tyksin sähköisten kutsukirjeiden lähetyshäiriön syy selvinnyt – hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus varmistetaan
10.7.2026 13:41:06 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Virhe on paikantunut yhteen kutsukirjeiden lähetyserään, joka on lähetetty asiakkaille keskiviikkona 8.7. Varha keskittyy tällä hetkellä turvaamaan potilasturvallisuuden sekä hoidon jatkumisen keskeytyksettä.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue havaitsi keskiviikkona 8.7.2026 häiriön, jonka seurauksena osa Tyksin sähköisistä kutsukirjeistä päätyi väärille vastaanottajille Omapostissa. Selvitystyön aikana on keskitytty häiriön syyn, laajuuden ja vaikutusten kartoittamiseen.
Virhe on nyt saatu korjattua. Kyseessä oli lähetysprosessin tekninen virhe, joka paikantui yhteen kutsukirjeiden lähetyserään. Mukana lähetyserässä oli noin 140 Tyksin asiakasta ja virhe kohdistui osaan näistä. Kutsukirjeiden lähetys jatkuu nyt normaalisti eikä häiriöllä ole vaikutusta uusiin ajanvarauksiin.
-Potilaiden hoitoon häiriöllä ei ole vaikutusta. Kaikki, jotka odottavat aikaa Tyksiin, tulevat ajan saamaan suunniteltuna ajankohtana. Tällä hetkellä tärkein tehtävämme on varmistaa potilasturvallisuus sekä tavoittaa kaikki häiriön piirissä olevat henkilöt. Huolehdimme myös tietosuojaan liittyvien asioiden selvittämisestä ja tarvittavista toimenpiteistä, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo sanoo.
Varha on jo käynnistänyt niiden henkilöiden kontaktoinnin, joiden ajanvaraustietoihin häiriö on vaikuttanut. Näille asiakkaille tullaan soittamaan henkilökohtaisesti. Hyvinvointialue huolehtii siitä, että oikeat ajanvaraus- ja hoitotiedot toimitetaan kaikille niille, joiden kutsukirjeisiin virhe on liittynyt.
Virheellisiä kutsukirjeitä saattaa saapua vielä paperipostissa ensi viikon aikana. Virheellinen paperikirje tulee hävittää. Asiakkaiden ei tarvitse itse ottaa yhteyttä hyvinvointialueeseen, mikäli asiakas on saanut asiaan liittyvän yhteydenoton Varhalta viimeistään tiistaihin 14.7. mennessä.
Tyksin sähköisten kutsukirjeiden lähetys jatkuu normaalisti tästä päivästä (10.7.2026) eteenpäin.
Varha pyytää anteeksi tapahtunutta sekä asiakkaille aiheutunutta huolta ja haittaa. Asiasta tiedotetaan uudelleen maanantaina 13.7.2026.
Ohjeet asiakkaille/potilaille
Jos olet saanut kutsun hoitoon, joka ei ole tarkoitettu sinulle, ei sinun tarvitse olla yhteydessä hyvinvointialueeseen. Jos mahdollista, tuhoa kirje tietoturvallisesti.
Hyvinvointialue on suoraan yhteydessä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden tiedot ovat häiriön piirissä. Puhelinsoitot on jo aloitettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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