Yksittäisten asiakkaiden tietoja vaarantunut Pietarsaaressa

Ohikulkija huomasi torstai-iltana Pietarsaaren sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa jätekontissa papereita, jotka sisälsivät potilastietoja. Paperit kerättiin talteen heti ilmoituksen jälkeen.

Hyvinvointialue selvittää, miten asiakirjat ovat päätyneet jätekonttiin.

– Tapahtumista menee ilmoitus tietosuojavastaaville ja he ottavat ensi viikolla tarvittaessa yhteyttä henkilöihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua, kertoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.

Hyvinvointialueella on tarkat ohjeistukset koskien salassa pidettäviä tietoja ja niiden hävitystä. Tapauksen selvittäminen jatkuu maanantaina.