Yksittäisten asiakkaiden tietoja vaarantunut Pietarsaaressa
10.7.2026 14:11:57 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Ohikulkija huomasi torstai-iltana Pietarsaaren sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa jätekontissa papereita, jotka sisälsivät potilastietoja. Paperit kerättiin talteen heti ilmoituksen jälkeen.
Hyvinvointialue selvittää, miten asiakirjat ovat päätyneet jätekonttiin.
– Tapahtumista menee ilmoitus tietosuojavastaaville ja he ottavat ensi viikolla tarvittaessa yhteyttä henkilöihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua, kertoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.
Hyvinvointialueella on tarkat ohjeistukset koskien salassa pidettäviä tietoja ja niiden hävitystä. Tapauksen selvittäminen jatkuu maanantaina.
Yhteyshenkilöt
Linda Jakobsson-PadahallintojohtajaPuh:040 649 2883linda.jakobsson-pada@ovph.fi
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