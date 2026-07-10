Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Yksittäisten asiakkaiden tietoja vaarantunut Pietarsaaressa

10.7.2026 14:11:57 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Ohikulkija huomasi torstai-iltana Pietarsaaren sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa jätekontissa papereita, jotka sisälsivät potilastietoja. Paperit kerättiin talteen heti ilmoituksen jälkeen.

Hyvinvointialue selvittää, miten asiakirjat ovat päätyneet jätekonttiin.
– Tapahtumista menee ilmoitus tietosuojavastaaville ja he ottavat ensi viikolla tarvittaessa yhteyttä henkilöihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua, kertoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.

Hyvinvointialueella on tarkat ohjeistukset koskien salassa pidettäviä tietoja ja niiden hävitystä. Tapauksen selvittäminen jatkuu maanantaina.

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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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Enstaka kunduppgifter har äventyrats i Jakobstad10.7.2026 14:12:09 EEST | Pressmeddelande

På torsdagskvällen upptäckte en förbipasserande handlingar med patientuppgifter i en avfallscontainer utanför Malmska sjukhus. Handlingarna togs om hand omedelbart efter att händelsen anmälts. Välfärdsområdet utreder nu hur dokumenten har hamnat i avfallscontainern. – Händelsen anmäls till dataskyddsombuden, och under nästa vecka kommer de vid behov att kontakta de personer vars uppgifter kan ha äventyrats, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada. Välfärdsområdet har tydliga anvisningar för hantering och förstöring av sekretessbelagda uppgifter. Utredningen av händelsen fortsätter på måndag.

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