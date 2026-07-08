SDP:n Lindén, Kiuru ja Kymäläinen: Ministerit Rydman, Partanen ja Ikonen ovat aiheuttaneet vakavan tilanteen syöpäpotilaiden hoidolle – kuka ottaa vastuun ja korjaa tilanteen?

10.7.2026 15:37:27 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Laajaa tyrmistystä on herättänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuore ohjauskirje hyvinvointialueille. Siinä on otettu kantaa eräiden kalliiden lääkkeiden kustannusvastuuseen. Tämä koskee useita syöpälääkkeitä ja eräitä muita lääkkeitä.

Kuvat: J-P Flander

STM on ohjeistanut, että kun kyseessä on lääke, joka annetaan hyvinvointialueella lääkärin toimesta tai lääkärin valvonnassa muun terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, hyvinvointialueen kuuluu kustantaa lääke eikä potilas kustanna sitä itse Kelan korvaamana. Uusi tiukennettu ohje astui voimaan 1.7.2026. Hyvinvointialueet eivät ole varautuneet tilanteeseen. Kyse on useista kymmenistä miljoonista euroista. Potilaat joutuvat nyt hämmentävään tilanteeseen. Eriarvoisuus vakavien sairauksien hoidossa on ilmiselvää.

– STM:n harkintakyky on pettänyt pahemman kerran. Kyse on myös siitä, että jälleen kerran STM:n sekavat johtosuhteet ja poliittinen peli ovat aiheuttamassa potilaille vakavan vaaran, korostaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattisen ryhmän vastaava kansanedustaja Aki Lindén.

STM:ssä hyvinvointialueiden palveluista vastaa ministeri Rydman, sosiaalivakuutuksesta eli Kela-korvauksista ministeri Partanen ja hyvinvointialueiden rahoituksesta valtiovarainministeriössä ministeri Ikonen.

– Näiden eri toimijoiden välistä ”rahoituspeliä” on nähty koko hallituskauden ajan. Se lienee myös yksi taustasyy aikaisemman ministeri Juuson eroon. Välillä rahoitusta leikataan yhdestä kohdasta ja lisätään toiseen kohtaan ja sitten taas toisinpäin. Näin on tässäkin tapauksessa. Pahinta on, että tämä tapahtuu vaikeita sairauksia sairastavien potilaiden kustannuksella, toteaa Lindén.

Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan julkinen terveydenhuolto eli hyvinvointialueet vastaavat antamansa hoidon kaikista kustannuksista ja potilas maksaa saamastaan hoidosta poliklinikka- tai hoitopäivämaksun. Lääkkeet, jotka annetaan sairaalassa tai terveyskeskuksessa potilaalle, kuuluvat hyvinvointialueen kustannettavaksi. 

Orpon hallituksen aikana on leikattu hyvinvointialueiden rahoitusta ja suosittu Kela-korvauksia, mutta nyt keskellä kesää annetaankin nopeasti voimaan tullut ohjeistus, jossa puolestaan leikataan Kelan rahoitusta ilman, että lisätään samalla hyvinvointialueiden rahoitusta, jolla ne voisivat kustantaa nämä kalliit lääkkeet. 

– STM:n sisäinen ja STM:n ja VM:n välinen tiedonkulku ontuu nyt pahemman kerran, jättäen potilaat vaikeaan tilanteeseen. Näin ei saa tapahtua. Tällaiset säästöt ovat mahdottomia, toteaa STV:n puheenjohtaja Krista Kiuru.

– Ohje on peruttava ja asia on valmisteltava uudelleen huolellisesti siten, että hyvinvointialueet saavat tähän riittävän rahoituksen ja varmistetaan valtakunnallisesti yhdenvertainen ohjeistus potilaiden hoidosta eri hyvinvointialueilla, jatkaa Kiuru.

– Tilanne näyttää potilaiden kannalta aivan mahdottomalta. Vaikka Kelan rahoitukseen liittyy monia ongelmia, ei tällä tavalla voida kesken potilaiden hoidon muuttaa menettelytapaa ja rahoitusta. Tällaiset muutokset on aina valmisteltava huolellisesti. Nyt syntyy tilanne, jossa yksityissektorilla itseään hoidattavat potilaat saavat edelleen myös lääkkeisiin Kela-kelakorvauksen. Hoidot kuitenkin muutoin maksavat yksityissektorilla enemmän kuin julkisella puolella, vaikka julkisen puolen asiakasmaksuja onkin rajusti korotettu hallituksen toimesta. Syntyy vakavaa eriarvoisuutta, joka on perustuslakimme vastaista, toteaa STV:n varajäsen Suna Kymäläinen.

– Hallitus on sotkenut pahasti asian. Mikä on kunkin ministerin vastuu tässä, ministerit Rydman, Partanen ja Ikonen, kysyy Kymäläinen.

Avainsanat

hallitussosiaali- ja terveyspalvelut

Yhteyshenkilöt

Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi

krista.kiuru@eduskunta.fi

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