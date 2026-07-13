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Helsinki-Vantaan Kaffet Helsinki -kahvila palkittu vuoden 2026 parhaana – jo kolmas palkinto lentoaseman ravintolapalveluille

13.7.2026 08:36:54 EEST | Finavia Oyj | Tiedote

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Helsinki-Vantaan lentoaseman Kaffet Helsinki -kahvila on voittanut kansainvälisessä matkailu- ja ravintola-alan Airport Food & Beverage (FAB) 2026 -kilpailussa Airport Coffee Shop of the Year -palkinnon. Vuoden paras -tunnustus myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman ravintolapalveluille jo kolmatta kertaa.

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Kansainvälinen Airport Food and Beverage and Hospitality (FAB Awards 2026) -kilpailu järjestetään vuosittain. Helsinki-Vantaan Kaffet Helsinki -kahvila voitti kategoriassa ”Airport Coffee Shop of the Year”. Kriteereitä palkinnolle ovat muun muassa ravintolatarjonnan monipuolisuus, asiakastyytyväisyys ja vastine rahalle. Voittajan valitsi asiantuntijaraati.  

Helsinki-Vantaan ravintolatarjooma on saanut lähivuosina useita tunnustuksia.  Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen jälkeinen lähtöporttialueen ravintolamaailma on palkittu Airport Food Hall of the Year -palkinnolla vuonna 2024. Tuloaulassa sijaitseva Food Hall puolestaan voitti FAB:in palkinnon  vuonna 2023. Lisäksi NCSC valitsi vuonna 2025 Helsinki-Vantaan lentoaseman Vuoden kauppapaikaksi. Lentoasema on myös useana vuonna arvioitu asiakaskokemukseltaan Pohjois-Euroopan parhaaksi. 

– Olemme iloisia siitä, että Helsinki-Vantaan ravintolapalvelut saavat tunnustusta kansainvälisesessä erittäin kovassa kilpailussa. Palkinnot kertovat Helsinki-Vantaan erinomaisesta ravintolatarjoomasta, jota kehitämme jatkuvasti kansainvälisiä trendejä ja asiakastoiveita huomioiden, sanoo Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista vastaava johtaja Nora Immonen

Vuoden 2026 parhaan palkinnon saanut Kaffet Helsinki -kahvila sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen jälkeisen lähtöporttialueen luona portilla 27. Sen lisäksi lentoaseman tuloaulassa on Kaffet Bakery -kahvila. Kahviloita operoi ravintolapalvelutuottaja Select Service Partner Finland (SSP Finland). 

Kaffet Helsinki avautui Helsinki-Vantaalle vuonna 2022. Kahvila on inspiroitunut suomalaisista perinteistä, käsityöstä ja luonnosta. Kaffet Helsingin valikoima koostuu kahvista, itse leivotuista tuoreista leivonnaisista, suolaisista leivistä ja runsaista salaateista. 

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Lue lisää  

Helsinki-Vantaan porttialueen ravintolamaailma palkittu vuoden 2024 parhaana – jo toinen tunnustus lentoaseman ravintolamaailmoille | Finavia 

Kaffet Helsinki 

FAB Awards 2026  (englanniksi)

Helsinki-Vantaan lentoaseman palkinnot ja tunnustukset | Finavia

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Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.

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