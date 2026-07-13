Helsinki-Vantaan Kaffet Helsinki -kahvila palkittu vuoden 2026 parhaana – jo kolmas palkinto lentoaseman ravintolapalveluille
13.7.2026 08:36:54 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Helsinki-Vantaan lentoaseman Kaffet Helsinki -kahvila on voittanut kansainvälisessä matkailu- ja ravintola-alan Airport Food & Beverage (FAB) 2026 -kilpailussa Airport Coffee Shop of the Year -palkinnon. Vuoden paras -tunnustus myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman ravintolapalveluille jo kolmatta kertaa.
Kansainvälinen Airport Food and Beverage and Hospitality (FAB Awards 2026) -kilpailu järjestetään vuosittain. Helsinki-Vantaan Kaffet Helsinki -kahvila voitti kategoriassa ”Airport Coffee Shop of the Year”. Kriteereitä palkinnolle ovat muun muassa ravintolatarjonnan monipuolisuus, asiakastyytyväisyys ja vastine rahalle. Voittajan valitsi asiantuntijaraati.
Helsinki-Vantaan ravintolatarjooma on saanut lähivuosina useita tunnustuksia. Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen jälkeinen lähtöporttialueen ravintolamaailma on palkittu Airport Food Hall of the Year -palkinnolla vuonna 2024. Tuloaulassa sijaitseva Food Hall puolestaan voitti FAB:in palkinnon vuonna 2023. Lisäksi NCSC valitsi vuonna 2025 Helsinki-Vantaan lentoaseman Vuoden kauppapaikaksi. Lentoasema on myös useana vuonna arvioitu asiakaskokemukseltaan Pohjois-Euroopan parhaaksi.
– Olemme iloisia siitä, että Helsinki-Vantaan ravintolapalvelut saavat tunnustusta kansainvälisesessä erittäin kovassa kilpailussa. Palkinnot kertovat Helsinki-Vantaan erinomaisesta ravintolatarjoomasta, jota kehitämme jatkuvasti kansainvälisiä trendejä ja asiakastoiveita huomioiden, sanoo Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista vastaava johtaja Nora Immonen.
Vuoden 2026 parhaan palkinnon saanut Kaffet Helsinki -kahvila sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen jälkeisen lähtöporttialueen luona portilla 27. Sen lisäksi lentoaseman tuloaulassa on Kaffet Bakery -kahvila. Kahviloita operoi ravintolapalvelutuottaja Select Service Partner Finland (SSP Finland).
Kaffet Helsinki avautui Helsinki-Vantaalle vuonna 2022. Kahvila on inspiroitunut suomalaisista perinteistä, käsityöstä ja luonnosta. Kaffet Helsingin valikoima koostuu kahvista, itse leivotuista tuoreista leivonnaisista, suolaisista leivistä ja runsaista salaateista.
FINAVIA OYJ
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FAB Awards 2026 (englanniksi)
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