Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 29 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

13.7.2026 07:31:53 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Päällystystyöt jatkuvat vilkkaana tällä viikolla. Töitä tehdään Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla ja Valkeakoskella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Päällystystyöt 13.–17.7.2026

  • Tammela: Maantie 13591, Kulmala–Yli-Hokka
  • Tammela: Maantie 2821, Myllykyläntie
  • Lempäälä: Valtatie 3, Marjamäki, yötyö
  • Lempäälä/Vesilahti: Maantie 301, Viialantie–Valkkistentie
  • Nokia: Valtatie 3, Pitkäniemi, yötyö
  • Kangasala: Maantie 339, Suorama, yötyö
  • Ruovesi: Kantatie 66, Siikakangas–Jäminkipohja


Valmistelevat työt

  • Tampere: Maantie 3005 ja eritasoliittymä 23645, Juhansuo, yötyö
  • Nokia: Valtatie 12, Tottijärvi th – Maatiala, yötyö
  • Valkeakoski: Maantie 13943, Viuha

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi

Avainsanat

tietyöpäällystystyöttammelalempäälävesilahtikangasalanokiatampereruovesivalkeakoski

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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Päällystystyöt viikolla 28 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä6.7.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat tällä viikolla vilkkaina. Töitä tehdään Tampereella, Sastamalassa, Kangasalla, Urjalassa, Nokialla, Orivedellä ja Tammelassa. Valmistelevia töitä tehdään Akaassa ja Lempäälässä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

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