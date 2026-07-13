Päällystystyöt viikolla 29 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 13.–17.7.2026

Tammela: Maantie 13591, Kulmala–Yli-Hokka

Tammela: Maantie 2821, Myllykyläntie

Lempäälä: Valtatie 3, Marjamäki, yötyö

Lempäälä/Vesilahti: Maantie 301, Viialantie–Valkkistentie

Nokia: Valtatie 3, Pitkäniemi, yötyö

Kangasala: Maantie 339, Suorama, yötyö

Ruovesi: Kantatie 66, Siikakangas–Jäminkipohja



Valmistelevat työt

Tampere: Maantie 3005 ja eritasoliittymä 23645, Juhansuo, yötyö

Nokia: Valtatie 12, Tottijärvi th – Maatiala, yötyö

Valkeakoski: Maantie 13943, Viuha





Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi