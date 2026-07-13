Päällystystyöt viikolla 29 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
13.7.2026 07:31:53 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystyöt jatkuvat vilkkaana tällä viikolla. Töitä tehdään Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla ja Valkeakoskella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
Päällystystyöt 13.–17.7.2026
- Tammela: Maantie 13591, Kulmala–Yli-Hokka
- Tammela: Maantie 2821, Myllykyläntie
- Lempäälä: Valtatie 3, Marjamäki, yötyö
- Lempäälä/Vesilahti: Maantie 301, Viialantie–Valkkistentie
- Nokia: Valtatie 3, Pitkäniemi, yötyö
- Kangasala: Maantie 339, Suorama, yötyö
- Ruovesi: Kantatie 66, Siikakangas–Jäminkipohja
Valmistelevat työt
- Tampere: Maantie 3005 ja eritasoliittymä 23645, Juhansuo, yötyö
- Nokia: Valtatie 12, Tottijärvi th – Maatiala, yötyö
- Valkeakoski: Maantie 13943, Viuha
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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