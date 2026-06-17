SDP Uusimaa

SDP:n ryhmä vaatii selvitystä lääkekorvausmuutosten vaikutuksista potilaiden hoitoon ja HUSin budjettiin

11.7.2026 12:21:19 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

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Helsingin Sanomat uutisoi 9.7.2026, miten Kela muutti lääkkeiden korvauskäyntäntöjään äkillisesti heinäkuun alussa. Muutos koskee kalliita, sairaalassa annosteltavia harvinaissairauksien lääkityksiä, migreenin estolääkityksiä ja tiettyjä syöpälääkityksiä. Potilaat ovat tällä hetkellä todella huolissaan lääkehoidon saatavuuden ja jatkuvuuden puolesta. HUS-yhtymähallituksen SDP-ryhmä ei hyväksy muutosta ja perää selvitystä asiasta.

Henkilö hymyilee ja istuu kaiteen vieressä, yllään mustavalkokuvioinen paita. Taustalla on vaaleanvihreä seinä.
HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.)

Muutos lääkekorvauksissa on jälleen uusi rasite hyvinvointialueiden ja HUSin talouteen. Koko Suomen laajuisesti vaikutusten arvioidaan olevan 100 miljoonan euron luokkaa eikä hyvinvointialueet tai HUS ole pystyneet huomioimaan yllättäen tullutta muutosta kuluvan vuoden budjeteissa.

HUS-yhtymähallituksen sd-ryhmä pyytää käsittelyyn heti elokuun hallituksen kokoukseen 17.8. muutoksen budjettivaikutukset ja sen, miten potilaille turvataan jatkossakin laadukas lääkehoito. Muutoksesta huolimatta potilaille on turvattava lääkkeiden saatavuus silloin, kun niistä on lääketieteellinen hyöty potilaalle.

”On julkisen terveydenhuollon vastuulla tarjota nämä lääkkeet potilaille eikä ihmisille elintärkeistä lääkityksistä voi leikata,” toteaa yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine.

”Äkillinen muutos ja se, että sairaalat eivät ole ehtineet varautua kiristyvän ohjaukseen aiheuttaa potilaille valtavaa huolta ja asettaa hyvinvointialueiden talouden entistä hankalampaa asemaan. SDP pitää tärkeänä, että elintärkeät ja vaikeissa sairauksissa toimintakykyä ylläpitävät hoidot eivät saa vaarantua.” Laine päättää.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Henkilö hymyilee ja istuu kaiteen vieressä, yllään mustavalkokuvioinen paita. Taustalla on vaaleanvihreä seinä.
HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.)
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Vakava mies katsoo kameraan puku päällä.
HUS-yhtymähallituksen jäsen Ville Merinen, kansanedustaja.
Jukka-Pekka Flander
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