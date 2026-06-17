SDP:n ryhmä vaatii selvitystä lääkekorvausmuutosten vaikutuksista potilaiden hoitoon ja HUSin budjettiin

Helsingin Sanomat uutisoi 9.7.2026, miten Kela muutti lääkkeiden korvauskäyntäntöjään äkillisesti heinäkuun alussa. Muutos koskee kalliita, sairaalassa annosteltavia harvinaissairauksien lääkityksiä, migreenin estolääkityksiä ja tiettyjä syöpälääkityksiä. Potilaat ovat tällä hetkellä todella huolissaan lääkehoidon saatavuuden ja jatkuvuuden puolesta. HUS-yhtymähallituksen SDP-ryhmä ei hyväksy muutosta ja perää selvitystä asiasta.