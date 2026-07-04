Olympiapurjehdus: EM-kisat päätökseen Saksassa

Purjehduksen Nacra 17- ja 49er-luokkien EM-kilpailut päättyivät Saksan Eckernfördessä.

Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisansa eilen sijoittumalla 13:nneksi. Suomalaisvenekunnan kilpailuviikon kohokohta oli toiseksi viimeisen lähdön voitto.

– Oli kevyen tuulen päivä, ja oli kiva nähdä miten myös siinä ollaan saatu vauhti kohdilleen ja päästiin taistelemaan kärkikahinoissa.

49er-luokassa Suomea edustaneet Aatos ja Onni Kylävainio purjehtivat kokonaistuloksissa sijalle 56. Päätöspäivänä ajettiin yksi lähtö vaihtelevissa olosuhteissa.

– Olosuhteet olivat tänään todella vaihtelevat ja haastavat, mutta kevyttä keliä oli koko ajan. Meillä oli vesillä paljon hyvää, eikä varsinaisesti tehty mitään virheitä, mutta tämän päivän tekeminen ei riittänyt, ja vauhtiongelmat vaikeuttivat kilpailua. Ei päästy näyttämään parasta osaamistamme oikein missään kohtaa finaalivaiheessa. Karsintoihin olimme todella tyytyväisiä, ja niissä pystyttiin näyttämään, mihin pystymme.

Kylävainiot ovat uudelleen tositoimissa jo viikon kuluttua, kun alle 23-vuotiaiden MM-kisat alkavat Medemblikissä Alankomaissa.

– Tästä kisasta opittiin, että kevyt keli vaatii meiltä vielä lisää teknistä harjoittelua ja tunteja vesillä. Vaikka finaalit eivät menneet toivotulla tavalla, olemme positiivisella fiiliksellä. Nyt aletaan valmistautua alle 23-vuotiaiden MM-kilpailuihin. Tämä oli meille hyvä valmistava kilpailu, jossa päästiin kokeilemaan uusia juttuja ja rakentamaan rutiineja kauden pääkilpailua varten, jossa tavoitteena on tehdä tulosta.