Olympiapurjehdus: EM-kisat päätökseen Saksassa
12.7.2026 19:20:42 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Purjehduksen Nacra 17- ja 49er-luokkien EM-kilpailut päättyivät Saksan Eckernfördessä.
Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisansa eilen sijoittumalla 13:nneksi. Suomalaisvenekunnan kilpailuviikon kohokohta oli toiseksi viimeisen lähdön voitto.
– Oli kevyen tuulen päivä, ja oli kiva nähdä miten myös siinä ollaan saatu vauhti kohdilleen ja päästiin taistelemaan kärkikahinoissa.
49er-luokassa Suomea edustaneet Aatos ja Onni Kylävainio purjehtivat kokonaistuloksissa sijalle 56. Päätöspäivänä ajettiin yksi lähtö vaihtelevissa olosuhteissa.
– Olosuhteet olivat tänään todella vaihtelevat ja haastavat, mutta kevyttä keliä oli koko ajan. Meillä oli vesillä paljon hyvää, eikä varsinaisesti tehty mitään virheitä, mutta tämän päivän tekeminen ei riittänyt, ja vauhtiongelmat vaikeuttivat kilpailua. Ei päästy näyttämään parasta osaamistamme oikein missään kohtaa finaalivaiheessa. Karsintoihin olimme todella tyytyväisiä, ja niissä pystyttiin näyttämään, mihin pystymme.
Kylävainiot ovat uudelleen tositoimissa jo viikon kuluttua, kun alle 23-vuotiaiden MM-kisat alkavat Medemblikissä Alankomaissa.
– Tästä kisasta opittiin, että kevyt keli vaatii meiltä vielä lisää teknistä harjoittelua ja tunteja vesillä. Vaikka finaalit eivät menneet toivotulla tavalla, olemme positiivisella fiiliksellä. Nyt aletaan valmistautua alle 23-vuotiaiden MM-kilpailuihin. Tämä oli meille hyvä valmistava kilpailu, jossa päästiin kokeilemaan uusia juttuja ja rakentamaan rutiineja kauden pääkilpailua varten, jossa tavoitteena on tehdä tulosta.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
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Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
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iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
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ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
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