Eläinoikeusakatemia on tehnyt rikosilmoituksen Fifurista ja kymmenistä turkistarhoista

Turkisalan etujärjestö Fifur on suosittanut jäseniään ilmoittamaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin minkinpidosta, vaikka pitopaikassa ei tosiasiassa olisi minkkejä tai edes tietoa siitä, milloin minkkitarhaus mahdollisesti alkaisi. Asia selviää Ruokavirastolta tietopyynnöllä saaduista asiakirjoista ja Fifurin sisäisistä jäsenuutiskirjeistä.

Fifurin kehotuksen taustalla on EU:n päätös lisätä amerikanminkki EU:n vieraslajiluetteloon. Päätöksen seurauksena minkkien kasvattaminen edellyttää jatkossa eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tietoihin perustuvan poikkeusluvan hakemisen. Rekisteriin tulee kuitenkin tehdä ilmoitus vain niistä eläinlajeista, joita pitopaikassa pidetään tai varmuudella tullaan pitämään ilmoitettuna ajankohtana.

Virheelliset rekisteritiedot haittaavat eläintautien torjuntatyötä

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri on keskeinen työväline vakavien eläintautien torjunnassa. Viranomaisten on olennaista tietää, mitä eläimiä pitopaikoissa pidetään, jotta eläintautien torjuntaa voidaan kohdistaa oikein. Virheelliset rekisteritiedot haittaavat ja hidastavat merkittävästi torjuntatyötä eläintautitilanteessa.

Yhteensä 37 turkistarhayritystä ilmoitti virheellisiä tietoja eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Vain kolme pitopaikkaa korjasi tietonsa rekisteriin Ruokaviraston antamaan määräaikaan mennessä.

– Tämä on jälleen uusi osoitus siitä, miten vähän turkistarhaajat piittaavat vakavien eläintautien torjunnasta. Näin välinpitämättömältä alalta tulisi viedä oikeudet eläintautien vuoksi maksettaviin korvauksiin, toteaa Eläinoikeusakatemian tutkiva journalisti Tiina Vuolle.

Ruokavirasto puuttui Fifurin toimintaan – Fifur ei totellut

Ruokavirasto lähetti Fifurille 15.9.2025 ohjauskirjeen, jossa se vaati Fifuria korjaamaan ohjeistustaan ja kehottamaan jäseniään päivittämään rekisteritiedot viipymättä ajan tasalle. Ruokavirasto painotti kirjeessään, että tietojen on oltava todenmukaisia ja että virheellisesti ilmoitetut rekisteritiedot voivat johtaa arviointiin mahdollisesta rekisterimerkintärikoksesta.

Lisäksi Ruokavirasto pyysi Fifuria ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ohjauskirjeen johdosta.

Kaksi päivää ohjauskirjeen saamisen jälkeen Fifur lähetti jäsenilleen uutiskirjeen, jossa se kehotti turkistarhaajia pitämään eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tiedot ennallaan. Fifur jätti myös kertomatta Ruokavirastolle toimittamassaan vastauksessa, että se oli suosittanut jäseniään toimimaan Ruokaviraston ohjeistuksen vastaisella tavalla.

“Tämä osoittaa merkittävää röyhkeyttä Fifurin taholta. Jos turkisala ei suostu noudattamaan eläintauteja valvovien viranomaisten ohjeita, on tilanne pandemioiden aikakaudella äärimmäisen huolestuttava”, toteaa Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja Elisa Aaltola.

Ruokavirasto joutui tiedottamaan kaikkien alueiden läänineläinlääkäreitä virheellisistä rekisteritiedoista. Läänineläinlääkärit ja kuntien valvontaeläinlääkärit suorittivat turkistarhoille myös valvontaa tietojen tarkistamiseksi.

Eläinoikeusakatemia teki turkisalasta rikosilmoituksen

Eläinoikeusakatemia on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Fifur syyllistynyt rekisterimerkintärikoksen yllytykseen ja avunantoon sekä väärän todistuksen antamiseen viranomaiselle. Lisäksi Eläinoikeusakatemia on pyytänyt poliisia tutkimaan, ovatko virheellisiä tietoja eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ilmoittaneet turkistarhat syyllistyneet rekisterimerkintärikokseen.