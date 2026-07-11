Pieni päivittäinen aspiriiniannos voi riittää ehkäisemään syöpää Lynchin oireyhtymässä
13.7.2026 09:10:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella ja Jyväskylän yliopistossa tehdään merkittävää kansainvälistä lääketieteen tutkimustyötä. Keski-Suomen hyvinvointialue on ollut mukana kansainvälisessä CaPP3-monikeskustutkimuksessa.
Laaja kansainvälinen CaPP3-tutkimus osoittaa, että pieni päivittäinen aspiriiniannos saattaa tarjota Lynchin oireyhtymää sairastaville saman syöpää ehkäisevän hyödyn kuin aiemmin suositeltu suuri annos, mutta pienemmällä verenvuotoriskillä. Tulokset julkaistaan arvostetussa The Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä.
Lynchin oireyhtymä on yleisin perinnöllinen syöpäoireyhtymä. Se lisää merkittävästi erityisesti paksu- ja peräsuolisyövän sekä useiden muiden syöpien riskiä. Aikaisempi CaPP2-tutkimus osoitti, että 600 mg:n päivittäinen aspiriini vähentää syöpäriskiä, mutta suuri annos on herättänyt huolta haittavaikutuksista. CaPP3-tutkimuksessa selvitettiin, voisiko pienempi annos tarjota saman suojan turvallisemmin.
Tutkimukseen osallistui 1 879 Lynchin oireyhtymää sairastavaa henkilöä Isosta-Britanniasta, Australiasta, Suomesta, Israelista ja Espanjasta. Osallistujat satunnaistettiin saamaan päivittäin joko 100 mg, 300 mg tai 600 mg aspiriinia viiden vuoden ajan. Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja kansainvälinen monikeskustutkimus.
Tulokset ovat lupaavia
Ensimmäisessä analyysissä pienimmällä, 100 mg:n annoksella havaittiin vähiten Lynchin oireyhtymään liittyviä syöpiä. Vaikka tutkimuksen tiukkaa tilastollista päätavoitetta ei vielä voitu kaikilta osin saavuttaa, tulokset viittaavat siihen, että 100 mg:n annos saattaa olla yhtä tehokas kuin 600 mg:n annos syövän ehkäisyssä. Samalla vakavia verenvuotohaittoja esiintyi selvästi vähemmän pienimmällä annoksella.
Vakavia verenvuototapahtumia todettiin viiden vuoden seurannassa:
- 100 mg: 0 tapausta
- 300 mg: 3 tapausta (0,5 %)
- 600 mg: 11 tapausta (1,5 %)
Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat käsitystä siitä, että aspiriinin syöpää ehkäisevä vaikutus saattaa perustua jo pienillä annoksilla saavutettavaan verihiutaleiden toiminnan estoon.
Suomi mukana merkittävässä tutkimuksessa
Suomi oli yksi tutkimukseen osallistuneista maista. Suomalaisesta tutkimuksesta vastasi Keski-Suomen hyvinvointialueella ja Jyväskylän yliopistossa työskentelevä professori Jukka-Pekka Mecklin.
Seuranta jatkuu
Tutkimus jatkuu edelleen vuoteen 2029 asti. Tavoitteena on kerätä vähintään kymmenen vuoden seuranta-aineisto, jonka odotetaan vahvistavan nykyisiä havaintoja sekä selvittävän, vaikuttaako esimerkiksi potilaan painoindeksi optimaaliseen aspiriiniannokseen.
-Tulokset viittaavat siihen, että pienempi aspiriiniannos voi tarjota merkittävän syöpää ehkäisevän hyödyn pienemmällä haittavaikutusriskillä, sanoo Mecklin.
Lisätietoja
Jukka-Pekka Mecklin, professori, Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän yliopisto, p. 050 361 5920, jukka-pekka.mecklin@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi
Tietoa tutkimuksesta
Julkaisu: The Lancet Gastroenterology & Hepatology
- Tutkimus: CaPP3 (Cancer Prevention Programme 3)
- Tutkimusasetelma: kansainvälinen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus
- Osallistujia: 1 879 Lynchin oireyhtymää sairastavaa henkilöä
- Tutkimusmaat: Iso-Britannia, Suomi, Australia, Israel ja Espanja
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