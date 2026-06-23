Kontulan Alko avautumassa uudelleen syyskuun alussa uudessa sijainnissa

14.7.2026 07:40:00 EEST | Alko Oy | Tiedote

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Alko valmistelee uuden myymälän avaamista Helsingin Kontulaan syyskuun alussa. Vanha myymälä jouduttiin sulkemaan keväällä ostoskeskuksen tulipalon vuoksi.

Helsingin Kontulan alue on saamassa jälleen oman lähi-Alkon, kun uuden myymälän on tarkoitus aloittaa toimintansa syyskuun alussa, viimeistään viikolla 37. Uusi myymälä sijaitsee uudessa osoitteessa Keinulaudankuja 4, K-Supermarket Kontumarketin yhteydessä.

”Kevään ja kesän aikana olemme saaneet runsaasti kyselyitä siitä, milloin Kontulan Alko avautuu uudelleen. Siksi on hienoa päästä kertomaan, että voimme jälleen syyskuussa toivottaa asiakkaat tervetulleiksi omaan lähimyymäläänsä”, kertoo palvelupäällikkö Samu Neva.

Tuttu palvelu uudessa ympäristössä

Uudessa myymälässä asiakkaita palvelee tuttu henkilöstö ja tuotevalikoimasta löytyy noin 650 erilaista tuotetta. Myymälä on avoinna lauantai-iltaisin pidennetyin aukioloin aina klo 21 asti.

”Uusi sijaintimme on helposti saavutettavissa aivan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Olemme iloisia voidessamme palata palvelemaan alueen asiakkaita. Kiitos myös asiakkaillemme kärsivällisyydestä sulun aikana”, sanoo Neva.

Avainsanat

alkomyymäläkontula

Yhteyshenkilöt

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.

Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.

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