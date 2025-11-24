788 asunnon jättitaloyhtiö käynnistää sähköperuskorjauksen – Wirmax toteuttaa urakan kokonaisvastuulla
13.7.2026 11:45:43 EEST | Wirmax Oy | Tiedote
Helsingin Alppiharjussa sijaitsevan As Oy Satakallion 788 asunnon sähkötekniikka uudistetaan laajassa peruskorjauksessa. Talotekniikkakonserni Wirmax Oy on valittu toteuttamaan urakka kokonaisvastuurakentamisena (KVR). Hallituksen puheenjohtaja Maria Lohelan mukaan valintaan vaikutti Wirmaxin osaajien vankka kokemus sekä ymmärrys urakan aikaisen tiedonkulun merkityksestä suuren taloyhtiön asukkaille. Huoneistojen lukumäärällä mitattuna As Oy Satakallio on tiettävästi Suomen suurin taloyhtiö.
As Oy Satakallio muodostuu neljästä isosta kerrostalosta Helsingin Alppiharjussa. Arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelemat nauhaikkunalliset asuinrakennukset valmistuivat 1960-luvun alussa. Taloyhtiössä on nykyisin yhteensä 788 asuntoa.
KVR-urakka kattaa kohteen sähkötekniikan suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessaan. Projektin valmistelut ovat parhaillaan käynnissä ja toteutusvaihe alkaa elokuussa 2026. Projekti kestää arviolta vuoden 2027 loppuun saakka.
As Oy Satakallion 10-henkinen hallitus käytti kilpailutuksessa apunaan ulkopuolista neuvonantajaa, korjausrakentamiseen keskittynyttä konsulttiyhtiö Misor-Rakenne Oy:tä, mutta teki itse lopullisen valinnan.
”Wirmaxin valintaan vaikutti projektihenkilöstön vankka kokemus sähkö- ja peruskorjaushankkeista sekä ymmärrys etupainotteisen viestinnän ja tiedonkulun merkityksestä yli tuhannen asukkaan yhteisölle – niin osakkaille kuin vuokralaisillekin”, As Oy Satakallion taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Maria Lohela kertoo. ”Wirmax erottui meille luotettavana ja ratkaisukeskeisenä toimijana. Sen etuna on myös kyky hoitaa urakan rinnalla osakkaiden omia lisä- ja muutostöitä hallitusti.”
Wirmaxin toimitusjohtaja Sampo Kautto tiimeineen kiittää As Oy Satakalliota luottamuksesta ja odottaa innolla yhteistyötä ainutlaatuisen kohteen kanssa. ”Wirmaxille tämä ennätyksellisen suuri hanke on äärettömän tärkeä sekä laajuutensa että referenssiarvonsa vuoksi. Tavoitteemme on toteuttaa projekti laadukkaasti, turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti, myös asukkaiden arki huomioiden,” Kautto kertoo.
Suuri osa 1900-luvun jälkipuoliskon suurista taloyhtiöistä on nyt isojen teknisten peruskorjausten vaiheessa. Yli 60-vuotias As Oy Satakallio panostaa aktiivisesti rakennusten tarpeen mukaiseen kunnosta huolehtimiseen ammattimaisten kumppanien kanssa. Viimeisten 20 vuoden aikana taloyhtiö on toteuttanut mm. linjasaneerauksen, julkisivuremontin ja pihakansiremontin. Taloihin on myös rakennettu ullakkohuoneistot.
As Oy Satakallion kerrostalot rakennettiin aikoinaan Porvoonkadun alkupäässä sijainneiden, ns. ”sadan markan villojen” tilalle. Taloyhtiössä on enemmän koteja kuin monessa pienessä kunnassa.
Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Se ylläpitää myös kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää niiden energiatehokkuutta uusiutuvan energian ja automaation ratkaisuilla. Wirmax toteuttaa huoltopalveluita 40 huoltoyksikön voimin ja suorittaa vuosittain noin 12.000 huoltokeikkaa. Yhtiö palvelee rakennusliikkeitä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä ja yrityksiä sekä kuluttajia. Pääomasijoittaja Saari Partners tuli yhtiön enemmistöomistajaksi syksyllä 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampo KauttoToimitusjohtajaWirmax OyPuh:+358 40 535 3601sampo.kautto@wirmax.fiwirmax.fi
Maria LohelaHallituksen puheenjohtajaAs Oy SatakallioPuh:+358 50 512 0789maria.lohela@gmail.com
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