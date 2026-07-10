Suomen riistakeskus

Kutsu: Ampumaratapäivä toimittajille Nokialla 7.8. – Tähtäimessä turvallinen metsästyskausi

28.7.2026 08:15:00 EEST | Suomen riistakeskus | Kutsu

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Suomen riistakeskus ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistys kutsuvat median edustajat Nokian ampumaradalle perjantaina 7.8.2026 klo 9–12.

Tilaisuudessa kerromme metsästäjien ampumaharjoittelusta, Metsästysammunnan ABC -koulutuksesta, metsästyksen turvallisuudesta sekä ampumaratojen haasteista. Päivän aikana toimittajilla on itse mahdollisuus kokeilla ampumista haulikolla turvallisesti ohjattuna. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta ampumisesta.

Turvallinen ja vastuullinen metsästys edellyttävät hyvää ampumataitoa, oikeaa asennetta sekä säännöllistä harjoittelua. Suomen riistakeskus haluaa kiinnittää huomiota ampumaharjoittelun merkitykseen, riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoistyöhön sekä siihen, että harjoittelun mahdollisuudet säilyvät koko maassa.

Paikka: Nokian ampumarata, Ruutivuorentie 78, Nokia

Yhteistyössä Nokian seudun ampujat.

Ohjelma ja aikataulu:

Klo. 9.00 Aamukahvit

Klo. 9.15–10.00 Esitykset

Ampumaharjoittelu osana vastuullista metsästystä
Marko Mikkola, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus

Nokian seudun riistanhoitoyhdistys ja Metsästysammunnan ABC -koulutus
Kimmo Alakoski, toiminnanohjaaja, Nokian seudun riistanhoitoyhdistys

Klo. 10.00–12.00 Mahdollisuus käytännön ampumaharjoitteluun haulikolla ohjatusti.

Esityksien pitäjien lisäksi tilaisuudessa on haastateltavissa metsästys- ja riista-aiheista Pohjois-Hämeen riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumista keskiviikkoon 5.8. klo 12 mennessä. Ampumakokeiluun voidaan ottaa mukaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta median edustajaa. Kerrothan samalla mahdolliset erikoisruokavaliot ja haluatko osallistua ammuntaharjoitteluun.

Avainsanat

metsästysampumarataampumaharjoitteluturvallisuusaseturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Johanna Kastemäki, viestintäsuunnittelija Suomen riistakeskus

johanna.kastemaki@riista.fi, puh. 029 431 2116

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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

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