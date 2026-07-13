Viikonlopun vesisateet aiheuttivat merkittäviä vaurioita tieverkolla Someron alueella Varsinais-Suomessa
13.7.2026 12:21:50 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet tieverkon vaurioita ainakin Someron alueella Varsinais-Suomessa. Sortumien seurauksena osa teistä on suljettu kokonaan liikenteeltä ja tieosuuksilla on voimassa liikennerajoituksia. Vaurioiden laajuuden kartoitus on käynnissä. Korjaustöiden kestosta ei tässä vaiheessa voida antaa tarkkaa arviota, koska tilanne täsmentyy selvitystyön edetessä.
Vaurioituneita kohteita tieverkolla havaittu ainakin:
- Maantie 2810 Turuntie (kuvassa) : kokonaan poikki liikenteeltä sortuman vuoksi. Lisäksi vierellä kulkeva jalankulku- ja pyöräilyväylä on kokonaan poikki. Tieosuudella myös muita pienempiä vaurioita. Tienkäyttäjiä kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.
- Maantie 13539: kokonaan poikki liikenteeltä tien sortuman vuoksi. Tienkäyttäjiä kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.
- Maantie 2802 Härkätie: ajorata kavennettu yksikaistaiseksi.
- Kantatiellä 52: ei liikennerajoituksia, mutta rankkasateet ovat aiheuttaneet muutamia vaurioita tien luiskiin.
Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa myös muita vaurioita tieverkolla, joita ei ole vielä havaittu. Vaurioiden kartoitustyö jatkuu tiestöllä hoitourakoitsijan toimesta.
Tienkäyttäjien tulee noudattaa liikennerajoituksia ja varautua poikkeaviin reitteihin, sekä mahdollisiin viivästyksiin. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa.
Tilannetta seurataan jatkuvasti. Korjaustöiden lopullista kestoa ei ole tässä vaiheessa vielä mahdollista arvioida.
Ajantasaisen tiedon liikennetilanteesta löydät Fintraffic Liikennetilanne.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 029 5022 777
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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