Vihreiden Hopsu: Suomen on huomioitava Venäjän heikentynyt ihmisoikeustilanne sateenkaari-ihmisten kohdalla
13.7.2026 12:26:53 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii, että Venäjän heikentyneelle ihmisoikeustilanteelle annetaan enemmän painoarvoa turvapaikkahakemusten käsittelyssä etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla.
Maahanmuuttoviraston alkuvuodesta päivittämä Venäjän maatieto osoittaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva vaino on kiristynyt entisestään. Viranomaiset voivat tulkita HLBTIQ+-toimintaan osallistumisen ekstremismiksi, valvovat sosiaalista mediaa ja voivat nostaa syytteitä myös vuosia aiemmin julkaistusta sisällöstä. Lainsäädäntö on niin väljä, että sen soveltaminen on käytännössä mielivaltaista.
– Venäjän viranomaiset toimivat mielivaltaisesti eikä kukaan voi ennakoida, mikä johtaa pidätykseen tai syytteeseen. Epäselvät tilanteet on ratkaistava hakijan eduksi. Emme saa ottaa riskiä siitä, että palautamme vainoa paenneen ihmisen olosuhteisiin, joissa hänen turvallisuutensa on vaarassa, Hopsu sanoo.
– Tärkeää on huomioida myös, mitä vaikutuksia henkilön turvallisuuteen on maahantulon jälkeisellä toiminnalla. Esimerkiksi kristityksi kääntyminen voi lisätä turvallisuusriskiä joissain maissa, Venäjän hyökkäyssodan avoin vastustaminen Venäjällä, Hopsu jatkaa.
Palautuskielto on kansainvälisen oikeuden ehdoton periaate: ketään ei saa palauttaa maahan, jossa häntä uhkaa vaino, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.
– Asiantuntijat, ihmisoikeusjärjestöt ja Maahanmuuttoviraston oma maatieto osoittavat, että Venäjällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistetaan mielivaltaista viranomaistoimintaa, jonka seurauksia yksittäinen ihminen ei voi ennakoida. Juuri siksi epävarmat tilanteet on ratkaistava palautuskiellon mukaisesti hakijan eduksi, Hopsu toteaa.
Hopsun mukaan Venäjän kehitys osoittaa konkreettisesti, miksi turvapaikkapolitiikan jatkuvat kiristykset ovat ongelmallisia. Kun useissa valtioissa vainon riski kasvaa samaan aikaan, kun Suomessa suojelun saamisen edellytyksiä kiristetään, kasvaa myös riski siitä, että suojelua tarvitsevia ihmisiä jää ilman turvaa.
– Olemme varoittaneet jo pitkään siitä, että hallituksen kiristykset maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan voivat johtaa tilanteisiin, joissa aidosti suojelua tarvitsevat ihmiset jäävät ilman turvaa. Juuri tällaisissa tapauksissa viranomaisten on annettava erityinen painoarvo ajantasaiselle maatiedolle ja palautuskiellolle, Hopsu sanoo.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
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