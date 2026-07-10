Pia Lohikoski: Työttömiä ei saa mielivaltaisesti rangaista vapaaehtoistyöstä

– Miksi työministeri ei ole puuttunut tilanteeseen tiukemmin jo aiemmin? Ongelma ja sen aiheuttama lamaannuttava pelko ovat olleet ministeri Marttisen tiedossa jo pitkään. Silti ministeriö on katsonut entuudestaan kiristyneitä tulkintoja läpi sormien, Lohikoski sanoo.

Kansalaisareenan tuoreen kyselyn mukaan yli puolet järjestöistä kertoo työttömien joutuvan salaamaan auttamishalunsa työvoimaviranomaisilta. Laki sallii yleishyödyllisen toiminnan, mutta käytännön tulkinnat ja ilmiantojen kyttääminen vaihtelevat mielivaltaisesti riippuen virkailijasta. Vapaaehtoistyötä tekevät työttömät elävät jatkuvassa epävarmuudessa.

– Monen työttömän arjessa vapaaehtoistyö on henkireikä, joka pitää kiinni yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäytymistä. Sillä on kiistatta positiivinen vaikutus sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Luulisi, että aktiivisuuteen kannustetaan, mutta ei, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan työministeri Marttisen passiivisuus asiassa herättää vakavia kysymyksiä. Ministeri tyytyy vetoamaan siihen, että laki on selvä, ja hän on luvannut keskustella asiasta syksyllä. Lohikoskelle tämä ei riitä.

– Kyse on ihmisten toimeentulosta, jota käytetään nyt pelotteena. Marttisen selitys siitä, että villit tulkinnat johtuvat palveluiden siirrosta kunnille, on vastuun pakoilua, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistuttaa, että ministeriön tehtävä on varmistaa yhdenmukainen laillisuusvalvonta, ei sysätä sitä alueiden huoleksi. Nyt hyväntekeväisyydestä on tehty viranomaisriski, ja järjestelmä ajaa työttömiä passiivisuuteen. Pelkkä aiheeton selvityspyyntö voi katkaista elintärkeän toimeentulon viikoiksi, ja dokumenttien vaatiminen on rajussa kasvussa.

Lohikosken mukaan virkamieskoneisto on luonut työttömille pelon ilmapiirin. Hän vaatii, että epäkohta on korjattava välittömästi sitovilla valtakunnallisilla ohjeilla.

– Ei voi olla niin, että hallitus tekee kireitä ja sitovia tulkintoja vain sellaisista asioista, jotka koskevat työttömiä itseään, mutta ei viranomaisten virheellisten tulkintojen korjaamista, Lohikoski sanoo.