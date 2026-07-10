Pia Lohikoski: Työttömiä ei saa mielivaltaisesti rangaista vapaaehtoistyöstä
13.7.2026 12:46:39 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii työministeri Matias Marttista (kok.) selvittämään työttömien vapaaehtoistyön säännöt. Työvoimaviranomaisten mielivaltaiset tulkinnat on välittömästi korjattava sitovilla valtakunnallisilla ohjeilla.
– Miksi työministeri ei ole puuttunut tilanteeseen tiukemmin jo aiemmin? Ongelma ja sen aiheuttama lamaannuttava pelko ovat olleet ministeri Marttisen tiedossa jo pitkään. Silti ministeriö on katsonut entuudestaan kiristyneitä tulkintoja läpi sormien, Lohikoski sanoo.
Kansalaisareenan tuoreen kyselyn mukaan yli puolet järjestöistä kertoo työttömien joutuvan salaamaan auttamishalunsa työvoimaviranomaisilta. Laki sallii yleishyödyllisen toiminnan, mutta käytännön tulkinnat ja ilmiantojen kyttääminen vaihtelevat mielivaltaisesti riippuen virkailijasta. Vapaaehtoistyötä tekevät työttömät elävät jatkuvassa epävarmuudessa.
– Monen työttömän arjessa vapaaehtoistyö on henkireikä, joka pitää kiinni yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäytymistä. Sillä on kiistatta positiivinen vaikutus sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Luulisi, että aktiivisuuteen kannustetaan, mutta ei, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan työministeri Marttisen passiivisuus asiassa herättää vakavia kysymyksiä. Ministeri tyytyy vetoamaan siihen, että laki on selvä, ja hän on luvannut keskustella asiasta syksyllä. Lohikoskelle tämä ei riitä.
– Kyse on ihmisten toimeentulosta, jota käytetään nyt pelotteena. Marttisen selitys siitä, että villit tulkinnat johtuvat palveluiden siirrosta kunnille, on vastuun pakoilua, Lohikoski sanoo.
Lohikoski muistuttaa, että ministeriön tehtävä on varmistaa yhdenmukainen laillisuusvalvonta, ei sysätä sitä alueiden huoleksi. Nyt hyväntekeväisyydestä on tehty viranomaisriski, ja järjestelmä ajaa työttömiä passiivisuuteen. Pelkkä aiheeton selvityspyyntö voi katkaista elintärkeän toimeentulon viikoiksi, ja dokumenttien vaatiminen on rajussa kasvussa.
Lohikosken mukaan virkamieskoneisto on luonut työttömille pelon ilmapiirin. Hän vaatii, että epäkohta on korjattava välittömästi sitovilla valtakunnallisilla ohjeilla.
– Ei voi olla niin, että hallitus tekee kireitä ja sitovia tulkintoja vain sellaisista asioista, jotka koskevat työttömiä itseään, mutta ei viranomaisten virheellisten tulkintojen korjaamista, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Aino-Kaisa Pekonen: Hallitus uhkaa luoda Suomeen kahdet lääkehoidot – yhdet rikkaille, toiset köyhille10.7.2026 11:19:57 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jätti tänään perjantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kalliiden lääkkeiden Kela-korvattavuudesta. Pekonen pitää täysin kohtuuttomana Kelan korvauskäytännön muutosta, joka voi johtaa siihen, että kalliiden lääkkeiden saatavuus riippuu potilaan maksukyvystä ja hoitopaikasta.
Pia Lohikoski Petteri Orpolle: Annoitteko eduskunnalle väärää tietoa?8.7.2026 13:26:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski jätti tänään keskiviikkona eduskunnassa kirjallisen kysymyksen pääministeri Petteri Orpon Helsinki Garden -hanketta koskevasta vastauksesta eduskunnalle. Lohikoski kysyy, antoiko pääministeri eduskunnalle virheellistä tai puutteellista tietoa.
Minja Koskela: Pääministeri Orpon on aika jättää hallituksen eronpyyntö7.7.2026 08:57:24 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää Garden Helsinki -hankkeen käänteitä raskauttavina. Etenkin viimeiset tiedot osoittavat kokoomusvetoisen hallituksen toiminnassa vakavia puutteita demokratian toteutumisen näkökulmasta.
Pia Lohikoski: Puolustusvoimien on otettava aktiivinen rooli naisvihan ja häirinnän kitkemisessä6.7.2026 10:42:02 EEST | Tiedote
Heinäkuun saapumiserä aloittaa tänään varusmiespalveluksensa, ja samalla käyttöön otetaan päivitetty palvelusohjesääntö, jossa luvataan kitkeä häirintää ja edistää tasa-arvoa. Kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan hyvien tavoitteiden on näyttävä myös varuskuntien arjessa.
Mai Kivelä: On otettava käyttöön erillinen datakeskusvero3.7.2026 13:31:04 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan yhteiskunnan on voitava kerätä datakeskuksista asianmukainen hyöty verotuksen keinoin. Verohallinto on laskenut, että tähän mennessä Suomessa toimivat datakeskukset ovat tuottaneet valtiolle hyvin vähän verotuloja - vaikutus voi olla jopa miinusmerkkinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme