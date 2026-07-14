Helsingin yliopisto

Vihdat ja vastat heilumaan – Kansalliskirjasto tallentaa nyt suomalaista saunakulttuuria kansalliskokoelmaan

14.7.2026 09:38:55 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Kansalliskirjaston kesän teemakeräyksessä tallennetaan sauna-aiheista sisältöä Suomalaiseen verkkoarkistoon, joka on osa kansalliskokoelmaa. Keräys keskittyy tällä kertaa suomalaiseen saunakulttuuriin, saunatapahtumiin ja -yhteisöihin vuonna 2026. Ehdotuksia tallennettavista sauna-aineistoista voi tehdä avoimen verkkolomakkeen kautta 31.8.2026 saakka. 

Saunavihdat.
Saunavihdat ovat osa suomalaista saunakulttuuria. Pixabay.

Kansalliskirjasto tallentaa suomalaisia ja suomalaiselle yleisölle suunnattuja verkkoaineistoja Suomalaiseen verkkoarkistoon erilaisin keräyksin: Suomi-keräyksellä, teemakeräyksillä sekä jatkuvilla keräyksillä. Teemakeräyksissä tallennetaan tarkemmin ja syvemmin ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin liittyviä sisältöjä.

Saunakeräys auki 31.8.2026 asti
Keräyksen kautta voi ehdottaa erilaisia suomalaiseen saunakulttuuriin liittyviä verkkosivuja ja videoita. Tervetulleita ovat virallisten tahojen sivustojen lisäksi arkisemmat sisällöt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.  

Ehdotettavien sisältöjen tulee olla suomalaiselle yleisölle tarkoitettuja tai niillä pitää olla kytkös Suomeen. Ne voivat olla muillakin kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Ehdotettavien verkkoaineistojen on oltava verkossa avoimesti kaikkien saatavilla.

Ehdotuksia voi toimittaa verkkoarkiston ehdotuslomakkeella: 
https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ehdota 

Lisätietoja: tietoasiantuntija Sanna Haukkala (sanna.haukkala@helsinki.fi).

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