Sisävesien suurtapahtuma Päijännepurjehdus käynnistyy perjantaina Padasjoella
14.7.2026 09:46:45 EEST | Päijännepurjehdus | Tiedote
Sisävesien suurin purjehdustapahtuma Päijännepurjehdus alkaa kuluvan viikon perjantaina. Tänä vuonna vuorossa on reitti etelästä pohjoiseen, joten lähtösatama on eteläisen Päijänteen veneilykeskus Padasjoki ja maali sijaitsee Jyväskylän saaristokaupunginosan Säynätsalon edustalla.
”Mukaan odotetaan edellisten vuosien tapaan noin 80 venettä. Tapahtuma alkaa jo perjantaina 17. heinäkuuta ja reitille Padasjoelta Päijänteen kansallispuiston halki kohti Jyväskylää suunnataan lauantaiaamusta 18.7. alkaen”, Päijännepurjehduksen puheenjohtaja Petri Korteniemi kertoo.
Tavoitteena sisävesien nopeimman veneen Päijänne-ruori
Kilpailun tavoitelluin palkinto on suurjärven nopeimman veneen Päijänne-ruori. Ennakkosuosikkeihin kuuluvat Päijännepurjehduksen moninkertaiset voittajat, Heinolan Pursiseuraa edustava ja Tomi Alitalon kipparoima Over 33 -tyyppinen urheiluvene Auvo sekä Jyväskylän Veneseuran Jari Vanhalan Farrier F-31 -kolmirunkovene Flying By.
Ennakkosuosikeille odotetaan kovaa vastusta kokeneista Päijänteen kilpailijoista, Jarkko Hinkkasesta (Salona 38 Das Boot) sekä Markku Pöyhösestä (Still 900 Accelerando) miehistöineen. Molemmat venekunnat edustavat Jyväskylän Veneseuraa.
Muita Päijänne-ruorin tavoittelijoita löytyy etenkin urheiluvene- ja Finnrating 4 -luokista, esimerkiksi Tehin Pursiseuran Jan Matsssonin Mean Marine 32 Tuutikki ja Hollolan Veneseuran Jani Forsgrenin Fareast 28R -urheiluvene Kossava.
Koko kilpailun lähtölista ja online-seuranta löytyvät osoitteesta paijannepurjehdus.fi.
Ohjelma alkaa Padasjoella jo perjantaina
Päijännepurjehduksen osallistujat kokoontuvat lähtösatamaan Padasjoelle jo viikon puolivälistä alkaen. Ohjelmaa sekä yleisölle että yleisölle on tarjolla perjantaista 17. heinäkuuta alkaen, jolloin satamassa nähdään mm. DragonForce 65 -luokan radio-ohjattavien veneiden Päijänteen mestaruuskilpailut. Lähtösatamassa yleisöä palvelee myös ravintola Laivaranta Palas.
Kello 16 Visit Lahden, Asikkalan ja Padasjoen edustajat kokoontuvat lavalle Päijänne-paneelikeskusteluun pohtimaan Päijänteen vetovoimaa ja matkailun tarjoamia mahdollisuuksia. Mukana paneelissa ovat Päijänteen seudun kehittämistä elinvoiman, logistiikan, huoltovarmuuden ja matkailun saralla kehittävän eduskunnan Suur-Päijänne -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi Asikkalasta ja Visit Lahden urheilu- ja tapahtumamatkailun asiantuntija Soili Hirvonen.
Varsinaisen kilpailun alkaessa lauantaina parhaat katselupaikat löytyvät Padasjoen satamasta ja aallonmurtajalta. Lähtölinja on Padasjoen sataman edustalla ja veneet suuntaavat lähes suoraan itään kohti Päijänteen kansallispuistoon kuuluvaa Kelventeen harjusaarta ja reitin ensimmäistä kapeikkoa, Kurtinsalmea.
”Päijännepurjehduksen reitille ovat tyypillisiä juuri haastavien kapeikoiden ja suurten järvenselkien yhdistelmät. Tuuli vaihtelee paljon ja purjehtijoilta vaaditaan herpaantumatonta tarkkuutta”, Korteniemi kertoo.
Omalla veneellä liikkuvat voivat seurata kisan ensimmäistä osuutta myös Kelventeen eteläpuolen kapeikoissa Huovarissa ja Ykskoivun Kirkkosalmessa. Kilpailureitti kiertää Kelventeen harjusaaren eteläpuolelta ja kääntyy Pulkkilanharjun Karisalmen sillan edustalta pohjoiseen kohti Päijänteen suurinta selkää, Tehinselkää.
Tänä vuonna Päijännepurjehduksen lähtöä pääsee seuraamaan myös Padasjoen satamasta lähtevällä maksullisella risteilyllä Jenni-Maria III -laivan kyydissä.
Luvassa tavanomaiseen tapaan hyvin vaihtelevaa säätä
Korteniemen mukaan purjehdussäästä on odotettavissa tuttuun tapaan hyvin vaihteleva, eli kilpailijoiden kannattaa varautua kaikkiin tuulensuuntiin.
”Päijänteen sääennusteet ovat tänä kesänä muuttuneet hyvin nopeasti, mutta ennakkotietojen mukaan tämän vuoden Päijännepurjehdus käynnistyisi sivutuulessa. Kun veneet kääntyvät Pulkkilanharjulta pohjoiseen, seuraava yli 50 kilometrin osuus Päijänteen suurimpien selkien yli olisi myötätuulipurjehdusta näyttävillä spinaakkereilla. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tuuli on ilmeisesti kääntymässä pohjoisen puolelle, joten loppumatka kohti Säynätsaloa todennäköisesti luovitaan”, Korteniemi ennakoi.
Kilpailun kokonaismatka on noin 65 meripeninkulmaa eli noin 120 kilometriä. Tyypillisesti nopeimmat veneet purjehtivat maaliin noin 12 tunnissa, mutta tuulista riippuen kilpailu voi olla myös huomattavasti pidempi.
Säynätsalon itäpuolella Päijänteen Hauhonselällä sijaitseva maalilinja sulkeutuu sunnuntaina 19.7. kello 14. Palkintojenjako järjestetään Juurikkasaaressa kello 16. Mikäli kilpailu sujuu ennakoitua vauhdikkaammin, voidaan myös palkintojenjakoa aikaistaa. Maalisatamassa sekä osallistujia että yleisöä palvelee sunnuntaina ravintola Juhlatalo Juurikkasaari.
Päijännepurjehduksen järjestävät alueen suurimmat veneilyseurat Jyväskylän Veneseura ja Lahden Purjehdusseura.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika SärkijärviTiedottaja, PäijännepurjehdusPuh:040 830 1822mika@jvs.fi
Pepe Korteniemipuheenjohtaja, PäijännepurjehdusPuh:0400 406 906pepe@photex.fi
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