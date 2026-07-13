Vihreiden Allu Pyhälammi: Vihreät kannattavat itsehallintolain uudistusta

– Itsehallinto on toimiva ratkaisu ja tärkeä osa Suomen demokratiaa. Tämä uudistus vahvistaa Ahvenanmaan mahdollisuuksia kehittää itsehallintoaan ja samalla turvaa oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja -vapauksia sekä ruotsin kielen asemaa, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi, joka johtaa yhdessä Hållbart Initiativin Alfons Röblomin kanssa toimielinten välille perustettua yhteistyöryhmää.

Vastauksessaan Vihreät korostavat useita merkittäviä parannuksia esitykseen. Näihin kuuluvat muun muassa itsehallintolain ja perustuslain välisen suhteen selkeyttämistä, kielisuojan vahvistamista, lainsäädännön valvonnan nykyaikaistamista sekä Ahvenanmaan mahdollisuuksien parantamista vaikuttaa kansainvälisiin ja EU-asioihin.

Hållbart Initiativ suhtautuu myönteisesti Vihreiden tukeen uudistukselle.

- Olemme iloisia Vihreiden tuesta tälle uudistukselle, joka on tietenkin erittäin tärkeä Ahvenanmaalle. Kaikkia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu lopullisesti, ja Vihreät katsovat, että erityisesti valmiuskysymyksiin sekä sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon väliseen rajalinjaan on löydettävä pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuja mahdollisimman pian. Mutta esitys merkitsee samalla useita edistysaskeleita itsehallinnolle, ja siksi sitä tulisi viedä eteenpäin, sanoo Ahvenanmaan parlamentin edustaja Alfons Röblom, joka osallistui puoluehallituksen kokoukseen yhdessä HI:n tiedottajan Erica Scottin kanssa.

– Ahvenanmaan kannalta on tärkeää, että tämä prosessi nyt etenee. Kumpikaan osapuoli ei ole saanut läpi kaikkea toivomaansa, mutta uudistus sisältää useita merkittäviä parannuksia, jotka vahvistavat itsehallintoa ja tekevät järjestelmästä tarkoituksenmukaisemman tulevaisuutta ajatellen, sanoo Erica Scott.