Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tulevat muutokset palveluihin
13.7.2026 14:23:29 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla palvelee perjantaina 28.8. viimeistä päivää lääkärin- ja hoitajanvastaanotto, fysioterapiapalvelut, kuvantaminen ja näytteenotto. Nämä terveyspalvelut jatkuvat asukkaille keskeytyksettä kahdella muulla hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemalla.
Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään erillisiä toimenpiteitä siirron yhteydessä. Oma sosiaali- ja terveysasema on määritelty valmiiksi huhtasuolaisille katuosoitteen perusteella. Palvelut tuotetaan asiakkaille maanantaista 31.8. alkaen joko Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemalla.
– Huhtasuon alueella asuu paljon eri kieliä puhuvia asukkaita, joten olemme kääntäneet muutoksesta kertovan asiakastiedotteen sekä Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemien palveluiden tiedot useille eri kielille. Jaamme tietoa palveluiden muutoksista eri yhteistyökumppaneillemme. Asiakastiedotteet eri kielillä ovat helposti saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.hyvaks.fi/huhtasuo, josta ne voi tulostaa helposti asiakkaalle, itselle tai läheiselle, kertoo palvelujohtaja Anne Pihl.
Huhtasuon alueen asukkaat ohjautuvat tasaisesti Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemille, mikä tukee palveluiden sujuvaa käyttöä. Aikaisemmin Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle terveysasema vaihdon tehneet asiakkaat palautuvat tämän muutoksen yhteydessä takaisin oman alueensa terveysaseman asiakkaaksi.
Asuinpaikan perusteella Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaiden uudet asiointipaikat 31.8. alkaen
Kyllön sosiaali- ja terveysasemalle ohjautuvat asiakkaat
- Jos postinumerosi on 40320 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla: Ankeriasjärventie, Betonitehtaantie, Hakkutie, Hulekuja, Huletie, Iskutie, Juustokatu, Kankitie, Kauhatie, Kiilatie, Kiskotie, Kisällintie, Koivupurontie, Kuormaajankaari, Kuormaajantie, Kärkitie, Laastitie, Lapiotie, Leipomonkuja, Lekatie, Metsäpellontie, Murskaamontie, Palokankaantie, Poratie, Puulaakintie, Pykälistöntie, Saattotie, Sepelitie, Sorastajantie, Suluntie, Säkkitie, Vahtituvanmutka, Vahtituvantie, Yritystie. Huom! Laukaantiellä osoitenumerot 1-30 ja Lohikoskentie 64.
- Jos postinumerosi 40340 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla: Haituva, Harja, Hillakuja, Huhta, Istuttajantie, Kaakkuri, Kaakonkoipi, Kaakonpyrstö, Kaakonsiipi, Kangaslammentie, Kangasrinne, Kannus, Karpalokuja, Kiikkuri, Kulottajanpolku, Kulottajantie, Kuunsilta, Laikuttajantie, Lakkakuja, Mansikkakuja, Marjakopantie, Mustikkakuja, Muurainkuja, Nevakatu, Oravanmarjakuja, Pohjantähdentie, Puolukkakuja, Sienikorintie, Sudenmarjakuja, Sulkakynä, Suluntie, Taimistontie, Tähdenlento, Vadelmakuja, Vääräjärventie, Betonitie.
Palokan sosiaali- ja terveysasemalle ohjautuvat asiakkaat
- Jos postinumerosi on 40320 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Palokan sosiaali- ja terveysasemalla: Ahjokatu, Alasinkatu, Aumakatu, Halmekatu, Huhtasuonkatu, Kangasvuorentie, Karsikkotie, Kaskikatu, Kelokatu, Kolohaavantie, Kytökatu, Liitokurrenkaari, Merasin, Miilukatu, Palanderinkatu, Pääskyntie, Rasikatu, Rasinpyörre, Rasinrinne, Seppäläntie, Sienakatu, Vasarakatu, Viertäjäntie.
- Jos postinumerosi on 40340 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Palokan sosiaali- ja terveysasemalla: Kangasvuorentie, Karsikkotie, Pieles, Pupuhuhdantie, Pupunpolku, Rasti.
Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla edelleen tarjottavat palvelut
Muutoksista huolimatta Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle jää edelleen asukkaiden käyttöön asiointipiste vuoden 2026 loppuun saakka. Asiointipiste sijaitsee tutuissa sosiaali- ja terveysaseman tiloissa (Nevakatu 1, Jyväskylä) ja se palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–12. Asiointipisteeltä, saa muun muassa ohjausta ja apua palveluihin hakeutumisessa.
Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla tarjotaan edelleen suun terveydenhuollon palveluita sekä neuvolapalveluita. Psykologin palvelut ja kokemusasiantuntijatoiminta jatkavat niin ikään Huhtasuolla. Myös Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden (yli 23-vuotiaiden hoidon tarpeen arviointi eli Ensilinja) säilyy ennallaan.
31.8.2026 alkaen mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan vastaanotot järjestetään pääsääntöisesti joko Voimalan (Sepänkatu 4) tai Eeronkadun (Eeronkatu 10) mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Asukkaille kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä, missä hänen vastaanottonsa toteutuu.
Asukastilaisuus 13. elokuuta
Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman palveluiden muutoksista koskeva asukastilaisuus järjestetään torstaina 13.8. kello 17–19 Huhtasuon yhtenäiskoulun ruokalassa, osoitteessa Huhta 3, Jyväskylä.
Tilaisuudessa asukkailla on mahdollisuus saada lisätietoa muutoksista, keskustella palveluista ja esittää kysymyksiä hyvinvointialueen edustajille.
Asiakastiedotteet Huhtasuon alueen asukkaille
- Asiakastiedote: Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema, suomi
- Kartta: Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaiden uudet asiointipaikat
Asiakastiedotteet eri kielillä / Information in different languages
- Shqip / albania
- العربية / arabia
- አማርኛ / amhara
- دری / dari
- English / englanti
- Español / espania
- فارسی / persia
- Kinyarwanda / kinjaruanda
- Soomaali / somali
- Kiswahili / swahili
- سۆرانی / sorani
- بادینی / badini
- ትግርኛ / tigrinja
- Türkçe / turkki
- Українська / ukraina
- русский / venäjä
Lue lisää:
- Huhtasuon asukkaille suunnatut asiakastiedotteet: www.hyvaks.fi/huhtasuo
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko: www.hyvaks.fi/palveluverkko
Lisätietoja:
- Anne Pihl, palvelujohtaja, Avoterveydnhuollon palvelut, anne.pihl@hyvaks.fi, 050 591 9008
- Minna Leppäkynnäs, palvelupäällikkö, ylilääkäri, Avoterveydenhoito, eteläinen alue, minna.leppakynnas@hyvaks.fi, puh. 050 473 1081
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Pieni päivittäinen aspiriiniannos voi riittää ehkäisemään syöpää Lynchin oireyhtymässä13.7.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella ja Jyväskylän yliopistossa tehdään merkittävää kansainvälistä lääketieteen tutkimustyötä. Keski-Suomen hyvinvointialue on ollut mukana kansainvälisessä CaPP3-monikeskustutkimuksessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.7.2026 14:05:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.07.2026 Maastopalo; keskisuuri, Muikunlahdentie Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle maastopalotehtävälle Viitasaaren Muikunlahdentielle. Kohteessa kasvihuone syttynyt palamaan purkutöiden yhteydessä. Palo rajautunut kasvihuoneeseen ja sen läheisyyteen. palo ei kerinnyt leviämään maastoon. Pelastuslaitos sammutti palon. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.7.2026 13:27:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.07.2026 Tieliikenneonnettomuus; pieni, Nelostie, Uurainen Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta valtatie 4:llä uuraisilla. Onnettomuudessa osallisina olivat rekka ja pakettiauto, joiden välillä tapahtui peräänajo. Lisäksi onnettomuuteen liittyi yksi henkilöauto. Onnettomuudessa yhteensä neljä osallista, joista yksi viety tarkastukseen. Onnettomuuspaikalla liikenne kulkee tällä hetkellä toista kaistaa pitkin ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.7.2026 21:22:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 10.7 Viitasaaren Haapaniementien rakennuspaloon Haapaniementiellä syttyi tulipalo kaksikerroksisen asuinrakennuksen porrashuoneessa. Palo on sammutettu ja kohteessa jälkitoimet jatkuvat. Koko rakennus kärsi eriasteisia savuvahinkoja ja ainakin osa asunnoista ei ole tällä hetkellä asumiskelpoisia. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteeseen hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.7.2026 20:07:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.7.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Haapaniementie, Viitasaari Haapaniementiellä Viitasaarella on syttynyt rakennuspalo. Pelastustoiminta käynnissä. Lisätietoja: klo 21:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme