Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tulevat muutokset palveluihin

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään erillisiä toimenpiteitä siirron yhteydessä. Oma sosiaali- ja terveysasema on määritelty valmiiksi huhtasuolaisille katuosoitteen perusteella. Palvelut tuotetaan asiakkaille maanantaista 31.8. alkaen joko Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemalla.

– Huhtasuon alueella asuu paljon eri kieliä puhuvia asukkaita, joten olemme kääntäneet muutoksesta kertovan asiakastiedotteen sekä Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemien palveluiden tiedot useille eri kielille. Jaamme tietoa palveluiden muutoksista eri yhteistyökumppaneillemme. Asiakastiedotteet eri kielillä ovat helposti saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.hyvaks.fi/huhtasuo, josta ne voi tulostaa helposti asiakkaalle, itselle tai läheiselle, kertoo palvelujohtaja Anne Pihl.

Huhtasuon alueen asukkaat ohjautuvat tasaisesti Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemille, mikä tukee palveluiden sujuvaa käyttöä. Aikaisemmin Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle terveysasema vaihdon tehneet asiakkaat palautuvat tämän muutoksen yhteydessä takaisin oman alueensa terveysaseman asiakkaaksi.

Asuinpaikan perusteella Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaiden uudet asiointipaikat 31.8. alkaen





Kyllön sosiaali- ja terveysasemalle ohjautuvat asiakkaat

Jos postinumerosi on 40320 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla: Ankeriasjärventie, Betonitehtaantie, Hakkutie, Hulekuja, Huletie, Iskutie, Juustokatu, Kankitie, Kauhatie, Kiilatie, Kiskotie, Kisällintie, Koivupurontie, Kuormaajankaari, Kuormaajantie, Kärkitie, Laastitie, Lapiotie, Leipomonkuja, Lekatie, Metsäpellontie, Murskaamontie, Palokankaantie, Poratie, Puulaakintie, Pykälistöntie, Saattotie, Sepelitie, Sorastajantie, Suluntie, Säkkitie, Vahtituvanmutka, Vahtituvantie, Yritystie. Huom! Laukaantiellä osoitenumerot 1-30 ja Lohikoskentie 64.

Ankeriasjärventie, Betonitehtaantie, Hakkutie, Hulekuja, Huletie, Iskutie, Juustokatu, Kankitie, Kauhatie, Kiilatie, Kiskotie, Kisällintie, Koivupurontie, Kuormaajankaari, Kuormaajantie, Kärkitie, Laastitie, Lapiotie, Leipomonkuja, Lekatie, Metsäpellontie, Murskaamontie, Palokankaantie, Poratie, Puulaakintie, Pykälistöntie, Saattotie, Sepelitie, Sorastajantie, Suluntie, Säkkitie, Vahtituvanmutka, Vahtituvantie, Yritystie. Huom! Laukaantiellä osoitenumerot 1-30 ja Lohikoskentie 64. Jos postinumerosi 40340 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla: Haituva, Harja, Hillakuja, Huhta, Istuttajantie, Kaakkuri, Kaakonkoipi, Kaakonpyrstö, Kaakonsiipi, Kangaslammentie, Kangasrinne, Kannus, Karpalokuja, Kiikkuri, Kulottajanpolku, Kulottajantie, Kuunsilta, Laikuttajantie, Lakkakuja, Mansikkakuja, Marjakopantie, Mustikkakuja, Muurainkuja, Nevakatu, Oravanmarjakuja, Pohjantähdentie, Puolukkakuja, Sienikorintie, Sudenmarjakuja, Sulkakynä, Suluntie, Taimistontie, Tähdenlento, Vadelmakuja, Vääräjärventie, Betonitie.





Palokan sosiaali- ja terveysasemalle ohjautuvat asiakkaat

Jos postinumerosi on 40320 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Palokan sosiaali- ja terveysasemalla: Ahjokatu, Alasinkatu, Aumakatu, Halmekatu, Huhtasuonkatu, Kangasvuorentie, Karsikkotie, Kaskikatu, Kelokatu, Kolohaavantie, Kytökatu, Liitokurrenkaari, Merasin, Miilukatu, Palanderinkatu, Pääskyntie, Rasikatu, Rasinpyörre, Rasinrinne, Seppäläntie, Sienakatu, Vasarakatu, Viertäjäntie.

Ahjokatu, Alasinkatu, Aumakatu, Halmekatu, Huhtasuonkatu, Kangasvuorentie, Karsikkotie, Kaskikatu, Kelokatu, Kolohaavantie, Kytökatu, Liitokurrenkaari, Merasin, Miilukatu, Palanderinkatu, Pääskyntie, Rasikatu, Rasinpyörre, Rasinrinne, Seppäläntie, Sienakatu, Vasarakatu, Viertäjäntie. Jos postinumerosi on 40340 ja asut jollakin seuraavista kaduista, asioit jatkossa Palokan sosiaali- ja terveysasemalla: Kangasvuorentie, Karsikkotie, Pieles, Pupuhuhdantie, Pupunpolku, Rasti.

Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla edelleen tarjottavat palvelut

Muutoksista huolimatta Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle jää edelleen asukkaiden käyttöön asiointipiste vuoden 2026 loppuun saakka. Asiointipiste sijaitsee tutuissa sosiaali- ja terveysaseman tiloissa (Nevakatu 1, Jyväskylä) ja se palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–12. Asiointipisteeltä, saa muun muassa ohjausta ja apua palveluihin hakeutumisessa.

Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla tarjotaan edelleen suun terveydenhuollon palveluita sekä neuvolapalveluita. Psykologin palvelut ja kokemusasiantuntijatoiminta jatkavat niin ikään Huhtasuolla. Myös Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden (yli 23-vuotiaiden hoidon tarpeen arviointi eli Ensilinja) säilyy ennallaan.

31.8.2026 alkaen mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan vastaanotot järjestetään pääsääntöisesti joko Voimalan (Sepänkatu 4) tai Eeronkadun (Eeronkatu 10) mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Asukkaille kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä, missä hänen vastaanottonsa toteutuu.

Asukastilaisuus 13. elokuuta

Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman palveluiden muutoksista koskeva asukastilaisuus järjestetään torstaina 13.8. kello 17–19 Huhtasuon yhtenäiskoulun ruokalassa, osoitteessa Huhta 3, Jyväskylä.

Tilaisuudessa asukkailla on mahdollisuus saada lisätietoa muutoksista, keskustella palveluista ja esittää kysymyksiä hyvinvointialueen edustajille.

Asiakastiedotteet Huhtasuon alueen asukkaille

Asiakastiedotteet eri kielillä / Information in different languages

Lue lisää:

Huhtasuon asukkaille suunnatut asiakastiedotteet: www.hyvaks.fi/huhtasuo

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko: www.hyvaks.fi/palveluverkko





Lisätietoja: