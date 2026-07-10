Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö saatu ratkaistua

13.7.2026 17:12:56 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialueella havaittiin häiriö Tyks-sairaalapalveluiden sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden lähetyksessä keskiviikkona 8.7.2026. Tilanne on nyt saatu normalisoitua eikä häiriö vaikuttanut haitallisesti potilaiden hoitoon tai potilasturvallisuuteen.       

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Sähköisiin kirjeisiin liittynyt virhe saatiin paikallistettua ja korjattua perjantaina 10.7., jonka jälkeen niiden lähetys on jatkunut normaalisti. 

Kyseessä oli noin 140 Tyksin asiakasta koskenut virhe, joista osa on saanut toisen henkilön ajanvarauskirjeen.  

Varhassa aloitettiin heti perjantaina puhelinsoitot virheellisen kutsukirjeen saaneille, ja tällä hetkellä lähes kaikki asianosaiset on jo tavoitettu. Loputkin henkilöt kontaktoidaan huomisen tiistain 14.7. aikana. Kaikkiin niihin henkilöihin, joiden tiedot ovat menneet väärille henkilöille, tullaan olemaan yhteydessä kirjeitse. Lisätietoa Varhan tietosuojasta 

Häiriöstä ei aiheutunut katkoksia potilashoitoihin. Toimenpiteet vastaavanlaisen häiriön estämiseksi on niin ikään aloitettu. Kutsukirjeiden lähetys jatkuu nyt normaalisti eikä häiriöllä ole vaikutusta uusiin ajanvarauksiin. 

Mikäli asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostiinsa toiselle henkilölle kuuluvan ajanvarausviestin, pyydämme olemaan yhteydessä Varhan kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo@varha.fi. 

Ohje asiakkaille, jotka saavat virheellisen kutsun: 

  1. Jos olet saanut kutsun hoitoon, joka ei ole tarkoitettu sinulle, sinun ei tarvitse olla yhteydessä hyvinvointialueeseen. 
  1. Jos mahdollista, tuhoa saamasi kirje tietoturvallisesti. 
  1. Huomioi myös, että virheellisiä kutsukirjeitä saattaa saapua paperipostissa vielä tämän viikon aikana. Jos saat asiaan liittyvän yhteydenoton meiltä Varhasta tiistaihin 14.7. mennessä, sinun ei tarvitse olla meihin yhteydessä. Hävitä virheellinen paperikirje. 

Hoitoon liittyvät kysymykset: Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön 

Avainsanat

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

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