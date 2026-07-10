Varhan sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö saatu ratkaistua
13.7.2026 17:12:56 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella havaittiin häiriö Tyks-sairaalapalveluiden sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden lähetyksessä keskiviikkona 8.7.2026. Tilanne on nyt saatu normalisoitua eikä häiriö vaikuttanut haitallisesti potilaiden hoitoon tai potilasturvallisuuteen.
Sähköisiin kirjeisiin liittynyt virhe saatiin paikallistettua ja korjattua perjantaina 10.7., jonka jälkeen niiden lähetys on jatkunut normaalisti.
Kyseessä oli noin 140 Tyksin asiakasta koskenut virhe, joista osa on saanut toisen henkilön ajanvarauskirjeen.
Varhassa aloitettiin heti perjantaina puhelinsoitot virheellisen kutsukirjeen saaneille, ja tällä hetkellä lähes kaikki asianosaiset on jo tavoitettu. Loputkin henkilöt kontaktoidaan huomisen tiistain 14.7. aikana. Kaikkiin niihin henkilöihin, joiden tiedot ovat menneet väärille henkilöille, tullaan olemaan yhteydessä kirjeitse. Lisätietoa Varhan tietosuojasta
Häiriöstä ei aiheutunut katkoksia potilashoitoihin. Toimenpiteet vastaavanlaisen häiriön estämiseksi on niin ikään aloitettu. Kutsukirjeiden lähetys jatkuu nyt normaalisti eikä häiriöllä ole vaikutusta uusiin ajanvarauksiin.
Mikäli asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostiinsa toiselle henkilölle kuuluvan ajanvarausviestin, pyydämme olemaan yhteydessä Varhan kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo@varha.fi.
Ohje asiakkaille, jotka saavat virheellisen kutsun:
- Jos olet saanut kutsun hoitoon, joka ei ole tarkoitettu sinulle, sinun ei tarvitse olla yhteydessä hyvinvointialueeseen.
- Jos mahdollista, tuhoa saamasi kirje tietoturvallisesti.
- Huomioi myös, että virheellisiä kutsukirjeitä saattaa saapua paperipostissa vielä tämän viikon aikana. Jos saat asiaan liittyvän yhteydenoton meiltä Varhasta tiistaihin 14.7. mennessä, sinun ei tarvitse olla meihin yhteydessä. Hävitä virheellinen paperikirje.
Hoitoon liittyvät kysymykset: Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Orsaken till störningen i skickandet av ÅUCS elektroniska kallelsebrev har utretts – kontinuiteten i vården och patientsäkerheten säkerställs10.7.2026 13:41:06 EEST | Pressmeddelande
Felet har lokaliserats till ett postningsparti kallelsebrev som har skickats till kunderna onsdagen 8.7. Varha koncentrerar sig för närvarande att trygga patientsäkerheten och fortsättningen av vården utan avbrott.
Tyksin sähköisten kutsukirjeiden lähetyshäiriön syy selvinnyt – hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus varmistetaan10.7.2026 13:41:06 EEST | Tiedote
Virhe on paikantunut yhteen kutsukirjeiden lähetyserään, joka on lähetetty asiakkaille keskiviikkona 8.7. Varha keskittyy tällä hetkellä turvaamaan potilasturvallisuuden sekä hoidon jatkumisen keskeytyksettä.
Tyksin kutsukirjeiden lähetyshäiriö jatkuu edelleen9.7.2026 16:16:49 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella havaittiin torstaina 9.7.2026 häiriö Tyks-sairaalapalveluiden sähköisten kutsukirjeiden lähetyksessä. Häiriön selvittely jatkuu edelleen.
Störning i ÅUCS digitala kallelsebrev – Varha utreder ärendet9.7.2026 12:49:33 EEST | Pressmeddelande
I Egentliga Finlands välfärdsområde har man observerat en störning i skickandet av ÅUCS sjukhustjänsters digitala kallelsebrev. Enligt de preliminära uppgifterna har en del av de ÅUCS kallelsebrev som skickats 8.7.2026 nått fel mottagare.
Tyksin sähköisissä kutsukirjeissä häiriö – Varha selvittää asiaa9.7.2026 12:49:33 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on havaittu häiriö Tyks-sairaalapalveluiden sähköisten kutsukirjeiden lähetyksessä. Alustavien tietojen mukaan osa keskiviikkona 8.7.2026 lähetetyistä Tyksin ajanvarauskirjeistä on päätynyt väärille vastaanottajille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme