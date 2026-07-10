Varhan sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö saatu ratkaistua

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella havaittiin häiriö Tyks-sairaalapalveluiden sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden lähetyksessä keskiviikkona 8.7.2026. Tilanne on nyt saatu normalisoitua eikä häiriö vaikuttanut haitallisesti potilaiden hoitoon tai potilasturvallisuuteen.