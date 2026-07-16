Västervik II tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä

Ilmatar Kristiinankaupunki Kaksi Oy suunnittelee tuulivoiman tuotantoaluetta Kristiinankaupungin eteläosaan, noin 18 kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualue sijaitsee Porintien ja toiminnassa olevan Västervikin tuulivoimapuiston (Västervik I) länsipuolella. Hankkeen sähkönsiirtoyhteys sijoittuu Kristiinankaupungin alueelle. Suunnittelualueen laajuus on noin 1 900 hehtaaria.

Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (VE0) eli hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi kahta toteutusvaihtoehtoa: 18 voimalan (VE1) ja 15 voimalan (VE2) rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden enimmäiskorkeus on 340 metriä ja niiden yksikköteho 7–10 MW. Sähkönsiirto kantaverkkoon on suunniteltu toteutettavaksi maakaapelilla, joka sijoitetaan samaan kaapeliojaan Västervik I - tuulivoima-alueen olemassa olevan maakaapelin kanssa.

Arviointiselostuksesta toimitettiin 10 lausuntoa ja 15 mielipidettä

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomaisen päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisaikana 10 lausuntoa ja 15 mielipidettä.

Vaikutuksissa korostuvat linnusto, maisema ja ihmisten elinolot

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että hankkeen merkittävimmät kielteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat linnustoon, ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä maisemaan.

Hankkeella on todennäköisesti myös merkittäviä kielteisiä yhteisvaikutuksia muiden alueelle sijoittuvien hankkeiden kanssa. Hankealue sijaitsee useiden lintulajien päämuuttoreitillä, ja sen lähistölle sijoittuu useita eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita sekä vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuutta, koska selvityksissä ja raportoinneissa on puutteellisuuksia.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kasalanjokisuun (FI0200033), Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) ja Lapväärtin kosteikkojen (FI0800112) Natura-alueille. Kasalanjokisuun osalta Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että Västervik II -tuulivoimahanke ei vaikuta Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Kristiinankaupungin saariston ja Lapväärtin kosteikkojen osalta virasto toteaa, että linnustoarviointi on puutteellinen eikä merkittäviä vaikutuksia voida sulkea pois. Tämän vuoksi arviointeja tulee täydentää.

Arviointiselostus sekä Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vastervik-II-tuulivoima-YVA.