Västervik II tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä
28.7.2026 10:36:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Västervik II tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Ilmatar Kristiinankaupunki Kaksi Oy suunnittelee tuulivoiman tuotantoaluetta Kristiinankaupungin eteläosaan, noin 18 kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualue sijaitsee Porintien ja toiminnassa olevan Västervikin tuulivoimapuiston (Västervik I) länsipuolella. Hankkeen sähkönsiirtoyhteys sijoittuu Kristiinankaupungin alueelle. Suunnittelualueen laajuus on noin 1 900 hehtaaria.
Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (VE0) eli hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi kahta toteutusvaihtoehtoa: 18 voimalan (VE1) ja 15 voimalan (VE2) rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden enimmäiskorkeus on 340 metriä ja niiden yksikköteho 7–10 MW. Sähkönsiirto kantaverkkoon on suunniteltu toteutettavaksi maakaapelilla, joka sijoitetaan samaan kaapeliojaan Västervik I - tuulivoima-alueen olemassa olevan maakaapelin kanssa.
Arviointiselostuksesta toimitettiin 10 lausuntoa ja 15 mielipidettä
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomaisen päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisaikana 10 lausuntoa ja 15 mielipidettä.
Vaikutuksissa korostuvat linnusto, maisema ja ihmisten elinolot
Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että hankkeen merkittävimmät kielteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat linnustoon, ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä maisemaan.
Hankkeella on todennäköisesti myös merkittäviä kielteisiä yhteisvaikutuksia muiden alueelle sijoittuvien hankkeiden kanssa. Hankealue sijaitsee useiden lintulajien päämuuttoreitillä, ja sen lähistölle sijoittuu useita eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita sekä vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuutta, koska selvityksissä ja raportoinneissa on puutteellisuuksia.
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kasalanjokisuun (FI0200033), Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) ja Lapväärtin kosteikkojen (FI0800112) Natura-alueille. Kasalanjokisuun osalta Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että Västervik II -tuulivoimahanke ei vaikuta Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Kristiinankaupungin saariston ja Lapväärtin kosteikkojen osalta virasto toteaa, että linnustoarviointi on puutteellinen eikä merkittäviä vaikutuksia voida sulkea pois. Tämän vuoksi arviointeja tulee täydentää.
Arviointiselostus sekä Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vastervik-II-tuulivoima-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Lehtinen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 254 743, etunimi.sukunimi@lvv.fi (30.7.–11.8.2026)
Satu Ala-Könni, ylitarkastaja, p. 0295 525 5983, etunimi.sukunimi@lvv.fi (12.8.2026 alkaen)
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta16.7.2026 13:52:26 EEST | Tiedote
Valtakunnallisessa sinileväseurannassa sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta (vko 28) sekä sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi.
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksen tarkkailuohjelmaa päivitetään Natura-alueen osalta15.7.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirastossa on vireillä Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen Natura-aluetta koskeva tarkkailusuunnitelma.
Ailangantunturin pumppuvoimalaitos ja 400 kV:n voimajohto Pirttikoskelle -hankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä9.7.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Ailangantunturin pumppuvoimalaitos ja 400 kV:n voimajohto Pirttikoskelle -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautetun saatavan perinnässä8.7.2026 09:40:00 EEST | Tiedote
Perintäyhtiö ei ollut noudattanut tiedonantovelvollisuutta koskevaa määräaikaa. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa.
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautuksen käsittelyssä8.7.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Perintäyhtiö ei ollut noudattanut tiedonantovelvollisuutta koskevaa määräaikaa. Lisäksi perintäyhtiö oli käsitellyt riitautuksen virheellisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme