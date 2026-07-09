Asuntomessut käynnistyivät onnistuneesti – ennätyksellinen ennakkomyynti ennakoi vilkkaita viikkoja

Ensimmäisen viikonlopun aikana niin messuvierailta kuin näytteilleasettajilta on saatu runsaasti myönteistä palautetta. Erityistä kiitosta ovat saaneet messualueen kompakti koko ja viihtyisyys. Kaarevat kadut luovat alueelle kylämäistä tunnelmaa, ja monipuoliset talokohteet tarjoavat nähtävää niin modernista arkkitehtuurista, sisustuksesta kuin pihoistakin kiinnostuneille.

– Messut ovat käynnistyneet juuri niin hyvin kuin toivoimme. Ensimmäiset päivät ovat sujuneet rauhallisesti, palaute on ollut erittäin kannustavaa ja tunnelma alueella on ollut hieno. Olemme iloisia siitä, että niin kävijät kuin näytteilleasettajatkin ovat löytäneet messualueelta sen viihtyisyyden ja laadun, jota tavoittelimme, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson sanoo.

Nyt on hyvä hetki tulla Asuntomessuille

Vaikka pääsylippuja on myyty ennakkoon ennätyksellisen paljon, ensimmäisinä messupäivinä kohteisiin on voinut tutustua rauhassa ilman merkittäviä jonoja. Asuntomessuilla kävijämäärät kasvavat perinteisesti tapahtuman edetessä, joten vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä.

Maanantaina kävijämäärät lähtivät jo selvään kasvuun. Ensimmäisen puolen tunnin aikana alueelle saapui lähes tuhat messuvierasta, päivän aikana messuparkki täyttyi ja suosituimpiin kohteisiin muodostui jonoja. Ruuhkista ei kuitenkaan voi vielä puhua.

– Ennakkomyynti on ollut erittäin vahvaa ja lippuja myydään koko ajan lisää, mikä antaa meille hyvät odotukset koko tapahtuman kävijämäärästä. Samalla se kertoo, että vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Juuri nyt kohteisiin pääsee tutustumaan vielä ilman merkittäviä jonoja, Hasenson kertoo.

Asuntomessut on koettava paikan päällä

– Asuntomessut on ainutlaatuinen tapahtuma, jossa pääsee kokemaan aitoja koteja oikeassa ympäristössään. Talojen tunnelmaa, tilaratkaisuja ja yksityiskohtia ei voi välittää kuvien tai videoiden kautta samalla tavalla. Nämä ovat messut, jotka kannattaa tulla kokemaan paikan päälle, Hasenson kannustaa.

Lempäälän Asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta, joissa korostuvat toimivat pohjaratkaisut, laadukas arkkitehtuuri, kestävät materiaalivalinnat ja moderni asuminen. Luonnonläheinen Saikan messualue sijaitsee aivan Lempäälän keskustan ja palveluiden tuntumassa.

Asuntomessut Lempäälässä ovat avoinna 9. elokuuta saakka.