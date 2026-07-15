Kuusenvuorentie poikki Janakkalassa rumputyön vuoksi 29.–31.7.2026
15.7.2026 09:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Janakkalassa maantien 13853 (Kuusenvuorentien) alittavan rummun. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 29.–31.7. välisenä aikana.
Tie on rummun kohdalla suljettuna keskiviikon 29.7. klo 08.00 – perjantain 31.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Kuusenvuorentiellä, noin 2,2 km Tanttalantien liittymästä koilliseen.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kiertoreitti Tanttalantien (Mt 13851) – Mallinkaistentie (Mt 13856) – Kuusenvuorentie (Mt 13853).
Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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