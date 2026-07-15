Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Kuusenvuorentie poikki Janakkalassa rumputyön vuoksi 29.–31.7.2026

15.7.2026 09:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Janakkalassa maantien 13853 (Kuusenvuorentien) alittavan rummun. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 29.–31.7. välisenä aikana.

Kuusenvuoren tie
Kuusenvuorentie Janakkalassa

Tie on rummun kohdalla suljettuna keskiviikon 29.7. klo 08.00 – perjantain 31.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Kuusenvuorentiellä, noin 2,2 km Tanttalantien liittymästä koilliseen. 

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kiertoreitti Tanttalantien (Mt 13851) – Mallinkaistentie (Mt 13856) – Kuusenvuorentie (Mt 13853).

Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy. 

Avainsanat

siltatyökiertoreittikanta-hämetietyötjanakkala

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 29 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä13.7.2026 07:31:53 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat vilkkaana tällä viikolla. Töitä tehdään Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla ja Valkeakoskella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye