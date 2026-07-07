Opiskelija, tee muuttoilmoitus ajoissa

Muuttoilmoitus pitää tehdä aina, kun muutat. Tieto uudesta osoitteesta ja kotikunnasta päivittyy väestötietojärjestelmästä useille toimijoille.

Tee muuttoilmoitus osoitteessa muuttoilmoitus.fi. Samalla ilmoituksella voit ilmoittaa tiedot sekä Digi- ja väestötietovirastolle että Postille.

Muuttoilmoitus on yleensä vakinainen

Yleensä muutto on vakinainen eli toiseen osoitteeseen muutetaan toistaiseksi. Vakinainen osoite määrittää myös kotikunnan eli asuinkunnan.

– Ota huomioon, että olet todennäköisesti oikeutettu esimerkiksi julkiseen terveydenhoitoon tai joukkoliikenteen opiskelija-alennukseen ainoastaan virallisessa kotikunnassasi, sanoo erityisasiantuntija Matti Mäkäräinen Digi- ja väestötietovirastosta.

Tee tilapäinen muuttoilmoitus, jos muutat toiseen kuntaan opiskelun tai työn vuoksi enintään vuodeksi etkä halua vaihtaa kotikuntaasi.

Täytä osoitetiedot huolellisesti. Tarkista esimerkiksi vuokrasopimuksesta, miten osoite on kirjoitettu, jotta talon, rapun ja asunnon numerot ja merkit ovat oikein.

Muuttoilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukausi ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Muuttoilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä Digi- ja väestötietovirastossa. Muuttuneet tiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään aikaisintaan muuttopäivänä.

– Kun muuttoilmoituksen tekee hyvissä ajoin, tieto uudesta osoitteesta päivittyy nopeammin. Ilmoituksen voi tehdä jopa kuukausi ennen muuttoa, Mäkäräinen kertoo.

Muuttoilmoitus käsitellään automaattisesti, jos ilmoituksella annetut tiedot ovat kunnossa. Tällöin tiedot osoitteesta ja asuinkunnasta päivittyvät väestötietojärjestelmään muuttopäivänä tai seuraavana arkipäivänä. Jos ilmoitus vaatii tarkempaa selvittelyä, se käsitellään manuaalisesti. Manuaalisesti käsiteltävien ilmoitusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin kolme viikkoa.

Tee muuttoilmoitus vain kerran. Älä tee uutta muuttoilmoitusta, sillä se hidastaa uuden osoitteen rekisteröintiä. Voit katsoa, onko osoitteesi päivittynyt väestötietojärjestelmään tarkistamalla osoitetietosi Suomi.fi-verkkopalvelun Henkilötiedot-osiosta.