Peltovalvonnat alkoivat Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla

Tänä vuonna kokotilavalvontoja tehdään paikan päällä noin 2 prosentille pinta-alatukia hakeneista tiloista, eli yhteensä noin 100 maatilalle. Valvontakausi jatkuu marraskuun puolivälin saakka.

– Valvontakäynnillä tarkastamme, että peltolohkojen pinta-alat ja viljelykasvit vastaavat tukihakemuksella ilmoitettuja tietoja. Valvomme myös ehdollisuuden vaatimusten noudattamista ja asiakirjojen oikeellisuutta, kertoo va. yksikönpäällikkö Juha Levomäki Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Ruokavirasto valitsee valvottavat tilat osin satunnaisesti ja osin riskiperusteisesti. Jos valvonnassa havaitaan tukiehtojen rikkomus, seuraamuksena voi olla huomautus, tuen leikkaus tai jo maksettujen tukien takaisinperintä.

Tukihakemusta voi muuttaa lokakuuhun asti

Tänä vuonna 9.6. päättyneessä peltotukihaussa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla tukihakemuksia jätettiin noin 4870 kappaletta, mikä on 120 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. Koko Suomessa pinta-alaperusteisia viljelijätukia haki noin 40 100 maatilaa.

Peltotukihaun päättymisen jälkeen viljelijät voivat muuttaa tukihakemustaan 1.10.2026 asti. Muutosmahdollisuutta kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, jos viljelyolosuhteet ovat muuttuneet, eikä valittu viljelytoimenpide toteudu suunnitellusti.

– On ensiarvoisen tärkeää tehdä muutosilmoitus tukihakemukselle heti, kun havaitsee tarpeen. Valvontakäynnin osuminen tilalle lukitsee muutosmahdollisuuden kyseisen tilan tai valvontaan osuneiden lohkojen osalta, Juha Levomäki painottaa.

Satelliittiseuranta ja tekoäly tukevat valvontaa

Peltovalvonnassa on vuodesta 2023 lähtien hyödynnetty ympäri vuoden käytössä olevaa satelliittiseurantaa kaikilla pinta-alatukia hakeneilla maatiloilla. Kasvukaudella satelliittien avulla seurataan esimerkiksi sitä, että lohkolla kasvaa tukihakemuksella ilmoitettu kasvi, ja että maatalousmaan ja maataloustoiminnan ehdot täyttyvät.

– Satelliittiseuranta kattaa jo useita tukiehtoja. Se on tuonut joustavuutta tukihakuun, kun viljelijällä voi aiempaa laajemmin muuttaa hakemustaan vielä tukihaun päättymisen jälkeen. Satelliittiseuranta myös vähentää tarvetta paikan päällä tehtäville valvonnoille, toteaa Juha Levomäki.

Ruokavirasto hyödyntää tekoälyä satelliittiseurannan aineistojen analysoinnissa. Se vertaa satelliitin lohkolta eri aikoina ottamia kuvia viljelijän tukihakemuksella ilmoittamiin tietoihin. Jos lohkolla havaitaan epäselvyyksiä tai tarkennustarpeita, viljelijälle lähetetään selvityspyyntö Vipu-mobiilisovellukseen.

– Selvityspyyntöihin on tärkeä vastata ajallaan, kuten viljelijät jo hyvin tekevätkin. Selvityspyyntöjä lähetetään pääsääntöisesti heinäkuun lopun ja syyskuun lopun välisenä aikana, ja niihin vastataan korjaamalla hakemusta tai lähettämällä Vipu-mobiilisovelluksessa paikkasidonnainen valokuva, Levomäki sanoo.

Tekoälyä kehitetään maastohavaintojen avulla

Tekoälyn tekemää kuvatulkintaa kehitetään jatkuvasti Ruokaviraston ja elinvoimakeskusten yhteistyönä. Kasvustojen muutosta seurataan tietyillä lohkoilla keräämällä niiltä maastodataa viikoittain. Kerätyllä tiedolla pyritään kehittämään tekoälytulkintaa entistä tarkemmaksi.

Kehitystyöstä huolimatta järjestelmä voi toisinaan tuottaa aiheettomia selvityspyyntöjä viljelijälle. Yleisimmin ongelmia aiheuttaa pilvinen sää, joka heikentää satelliittikuvien laatua.

Lyhyesti