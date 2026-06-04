Tuoreet Tangokuninkaalliset esiintyvät ensimmäistä kertaa yhdessä Kirjaslammen tanssilavalla
14.7.2026 10:56:54 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Vuoden 2026 Tangokuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri nähdään ensimmäistä kertaa yhteisellä tanssilavakeikallaan Valkeakosken Kirjaslammen tanssilavalla torstaina 16. heinäkuuta.
Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri kruunattiin Tangokuningattareksi ja Tangokuninkaaksi Seinäjoen Tango Areenalla lauantaina 11.7.2026 järjestetyssä Tangomarkkinoiden finaalissa. Yleisö valitsi voittajat suorassa lähetyksessä.
Kauhajoelta kotoisin oleva Raija Mäntyniemi osallistui Tangomarkkinoille nyt kolmannen kerran. Musiikki on kulkenut mukana koko hänen elämänsä ajan, ja musiikillisesta suvusta ponnistava Mäntyniemi tunnetaan erityisesti perinteisen tangon arvostajana sekä tunteikkaana tulkitsijana.
Hämeenlinnalainen Juho Punkeri osallistui Tangomarkkinoille ensimmäistä kertaa. Viulunsoitosta musiikkiuransa aloittanut Punkeri on myöhemmin opiskellut myös kirkkomusiikkia ja oopperaa. Häntä kuvaillaan aidoksi ja vilpittömäksi esiintyjäksi, joka haluaa välittää tangon tarinoita yleisölleen.
Kirjaslammen tanssilavan torstaitansseissa yleisö pääsee kokemaan tuoreiden Tangokuninkaallisten ensimmäisen yhteisen tanssilavaesiintymisen vain viisi päivää kruunajaisten jälkeen. Kuninkaallisia lähtee säestämään Helsingissä syksyllä 2024 perustettu Aallonharja-yhtye. Illasta odotetaan erityistä hetkeä niin tangon ystäville kuin tanssikansallekin.
Waltikan Kesätanssit järjestetään perinteiseen tapaan Kirjaslammen tanssilavalla Valkeakoskella torstaisin. Tangokuninkaallisten vierailun jälkeen tanssikansaa viihdyttävät Kari Hirvonen & Onnentähti 23.7. sekä Henri Jokinen ja Desiree 30.7..
Kesä jatkuu tanssin ja livemusiikin merkeissä
Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä tanssitaan myös lauantaina 25.7., kun Kirjaslammen tanssilavalla esiintyvät Marko Maunuksela & Fantasia. Konserttiin on vapaa pääsy Työväen Musiikkitapahtuman rannekkeella, ja muille liput maksavat 20 euroa ovelta.
Marko Maunuksela tunnetaan viihteen monipuolisena taitajana, vahvana laulajana ja karismaattisena esiintyjänä. Suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi voitettuaan Tangokuninkaan tittelin Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2010. Marko oli kilpailussa myös yleisön suosikki, ja vuosien aikana hän on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen tanssi- ja iskelmämusiikin kärkinimien joukossa.
Kesäkauden päättää lauantaina 22.8. järjestettävä Kirjaslampirock, joka tuo Kirjaslammen tanssilavalle kotimaista rockia, punkia ja metallia. Vuonna 2022 debytoinut minifestivaali on löytänyt yleisönsä yhdistämällä paikallisia tekijöitä ja kiinnostavia uusia nimiä.
Tämän vuoden esiintyjäkaartiin kuuluvat nu-metalliyhtye Kosto, suomi-punkia soittava Luutarhatontut, valkeakoskelainen HÄVIKKIPUSSI sekä F.O.A.D.
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TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
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Kirjaslammen tanssilava - Suomen pienin ja kaunein tanssilava Valkeakoskella
Työväen Musiikkitapahtuma ry:n ylläpitämä idyllinen Kirjaslammen tanssilava sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Mallasveden ja Kirjaslammen välissä, aivan keskustan tuntumassa. Perinteisten tanssien ja yksityistilaisuuksien lisäksi lava toimii tunnelmallisena festarimiljöönä erilaisille pienemmille tapahtumille.
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